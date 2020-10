Kölner Dreigestirn 2021 / 2022: Prinz, Bauer und Jungfrau sind Altstädter

Das Warten hat ein Ende und der Karneval in der Domstadt hat ein neues designiertes Kölner Dreigestirn! Der designierte Prinz Sven I., Sven Oleff, der designierte Bauer Gereon, Gereon Glasemacher, und die designierte Jungfrau Gerdemie, Dr. Björn Braun, gehören zum Traditionskorps der Altstädter Köln 1922 e. V. Dem jecken Trifolium steht dabei eine besondere Premiere bevor. Erstmals in der Geschichte des Kölner Karnevals wird ein Dreigestirn gleich zwei Sessionen lang das Amt ausführen.

Wegen Corona wird Kölner Dreigetirn zwei Sessionen amtieren

“Das Festkomitee hat sich aufgrund der durch die anhaltende Corona-Pandemie nach wie vor wenig planbaren Karnevalssession 2021 dazu entschieden, dieses Kölner Dreigestirn gleich zwei Jahre regieren zu lassen. Das Amt verlangt seinen Trägern viel ab und gerade die kommende Session wird in vielerlei Hinsicht eine besondere Herausforderung. Wir sind sehr froh, ein Kölner Dreigestirn gefunden zu haben, das mit viel Herzblut und noch mehr Fastelovends-Erfahrung diese Aufgabe meistern wird”, so Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees Kölner Karneval.

Die kommende Karnevalssession wird ganz anders werden als jede andere Session davor, aber die Drei fühlen sich gut vorbereitet, so das Kölner Festkomitee. “Sicherlich fallen viele bekannte Veranstaltungen aus, die wir gerne erlebt hätten, aber diese Session bietet auch viele einmalige Chancen”, kommentiert der designierte Prinz Sven I. “Wir drei bringen jahrzehntelange Erfahrung im Karneval mit und wir wollen in dieser besonderen Zeit so nah bei den Menschen sein und Ihnen Freude schenken, wie es unter den gegebenen Umständen möglich ist.” Dies passt auch zum Motto der Karnevalssession 2021: “Nur zesamme sin mer Fastelovend”.

Kölner Dreigestirn 2021 / 2020: Das sind Prinz, Bauer und Jungfrau

Prinz Sven I. (Sven Oleff)

Sven Oleff ist der designierte Kölner Prinz Sven I.. Er verfügt schon über reichlich Bühnenerfahrung im Kölner Karneval, wie das Festkomitee mitteilt. Bereits seit 20 Jahren ist er aktiv im Tanzsport, dem einen oder anderen Jecken dürfte er noch als das Hänneschen der Original Tanzgruppe Kölsch Hänneschen bekannt sein. Der 44-Jährige tanzte auch schon bei den Kölner Rheinveilchen und den Höppemötzjer. Seit fünf Jahren ist Sven Oleff zudem Mitglied der Altstädter Köln 1922 e. V. Als Meister im Sanitär- und Heizungshandwerk führt er heute seinen eigenen Betrieb. Die Freizeit ist geprägt durch Frau Isabel und Töchterchen Carlotta und durch sportliche Aktivitäten wie Golfen und Radfahren.

Bauer Gereon (Gereon Glasemacher)

Der designierte Kölner Bauer Gereon, Gereon Glasemacher, ist schon seit Kindertagen im Kölner Fastelovend aktiv. Seine ersten jecken Schritte unternahm er in der Kindergruppe der Blauen Funken, bevor er zu den Lyskircher Hellige Knäächte un Mägde wechselte. Seit 2013 sind die Kölner Altstädter sein neues karnevalistisches Zuhause. Mit seiner Frau Ann Katrin teilt er die Leidenschaft für den Karneval, auch sie ist seit vielen Jahren in einer Tanzgruppe aktiv. Der 31-jährige Wirtschaftspsychologe ist aktuell für einen großen Softwarekonzern tätig und hält sich mit Kraftsport fit.

Jungfrau Gerdemie (Björn Braun)

Komplettiert wird das jecke Trifolium durch die designierte Kölner Jungfrau Gerdemie, Dr. Björn Braun. Schon seit 2003 ist er bei den Kölner Altstädtern beheimatet, seit 2016 als Schriftführer im Vorstand. Auch bei den Chevaliers von Cöln war Dr. Björn Braun lange aktiv. Als Jurist mit dem Schwerpunkt Arbeitsrecht praktiziert er bei einer Kölner Kanzlei. Der Familienvater hat bereits Sohn Konstantin, seine Frau Maike – ebenfalls Anwältin – erwartet in wenigen Wochen das zweite Kind. Der außergewöhnliche Name Gerdemie leitet sich von Gerdemie Basseng ab, dem bekanntesten Mariechen der Altstädter, das als erste im Kölner Karneval die Hebefiguren etablierte. Das zukünftige Kölner Dreigestirn versteht die Namenswahl als Hommage nicht nur an Gerdemie Basseng, sondern an alle Mariechen und Tänzerinnen im Karneval.