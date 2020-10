Das RADIO 3SIXTY von Teufel verbindet das Design klassischer Radios mit neuester Technologie. Die Auswahl zahlreicher Musikquellen – von UKW-Radio, DAB+ oder Internetradio über die Streaming-Dienste Amazon Music und Spotify bis hin zum Abspielen von Medien über Bluetooth, lokalen DLNA-Musikservern, USB- und AUX-Eingang – gepaart mit der ausgezeichneten 360-Grad-Soundqualität runden den Musikgenuss im Retro-Style ab. CityNEWS verlost ein RADIO 3SIXTY von Teufel im Wert von 299,99 Euro!

RADIO 3SIXTY bietet nahezu endlose Musikauswahl

Mit drei Radio-Empfangswegen holt das RADIO 3SIXTY so ziemlich jeden Sender der Welt nach Hause. Ganz klassisch über analoge Ultrakurzwelle (UKW), digitales Radio DAB+ oder per Internet. Wer selbst Titel auswählen mag, spielt Musik von den beiden großen Streaming-Diensten Amazon Music und Spotify ab oder lässt sich von Medieninhalten via Bluetooth, AUX- oder USB-Eingang und lokalen DLNA-Musikservern beschallen. Hat man seinen Lieblings-Sound gefunden hat, kann der Sender, der Song, das Album oder die Playlist einfach auf einem der 30 Stationsspeicher pro Empfangsweg ganz praktisch für die Zukunft gesichert werden.

Einfache Bedienung ganz nach Wunsch

Fast so vielseitig wie die Musikquellen zeigt sich das Teufel RADIO 3SIXTY auch in der Bedienung. Die komplette Steuerung erfolgt wahlweise über die Tasten am Gerät oder über die Teufel Remote App (erhältlich für iOS und Android). Wer ein Amazon Alexa-Gerät nutzt, kann das Radio auch einfach per Sprachbefehl herumkommandieren. Und auch die Einbindung von Google Home Geräten ist möglich. Wer es klassisch bequem mag, greift zur mitgelieferten Fernbedienung.

360-Grad-Sound in beeindruckender Teufel-Qualität

Die Marke Teufel steht vor allem für beeindruckende Sound-Qualität. Und die kann bei dem 28 cm breiten, 17,5 cm hohen und 16 cm tiefen Gerät in 360-Grad erleben. Unter der Stoffabdeckung auf der Oberseite des RADIO 3SIXTY finden sich zwei vertikal angeordnete Breitbandtöner, deren Schall durch Kegel horizontal in alle Richtungen gelenkt wird. So genießt man unabhängig von der Position im Raum den besonders klaren und kraftvollen Klang des stylishen Radios. Für die Tieftonabteilung ist ein nach unten gerichteter 90-mm-Subwoofer verantwortlich. Dabei lassen sich der Bass und die Höhen über den Equalizer dem ganz persönlichen Hör-Geschmack individuell anpassen.

Übersicht: Infos und Fakten zum RADIO 3SIXTY von Teufel

Kompaktes Digitalradio (in schwarz oder weiß erhältlich) mit leistungsstarkem 360-Grad-Sound dank Dynamore, für besten Teufel-Klang an jeder Position im Raum, Downfire-Subwoofer für hohe Lautstärken und starken Bass

Empfängt über 1.000 Sender via DAB+, UKW und Internetradio

150 Speicherplätze: je 30 Senderspeicherplätze für UKW, DAB+ und Internetradio, zusätzlich je 30 Speicherplätze für Amazon Music und Spotify Connect

Musik direkt von Amazon Music und Spotify Connect per WLAN streamen

Dimmbares, großes LCD-Farbdisplay informiert über Uhrzeit, Sender, Titel etc.

Verlustfreie Musikwiedergabe von USB-Medien und lokalen DLNA-Musikservern

Works with Alexa: mit Sprachbefehlen über ein Alexa-Gerät einfach die Wiedergabe auf dem RADIO 3SIXTY von Teufel steuern

Steuerung per Fernbedienung oder Teufel Remote App (erhältlich für Android und iOS), Google Home Geräte per Bluetooth und direkt am Gerät über Drehregler und Stationstasten

Wecker mit zwei unterschiedlichen Zeiten und einstellbarer Quelle und Lautstärke

AUX-Eingang, Powerbank-Funktion, stabile Teleskopantenne, Ein- und Abschaltautomatik

Preis und Verfügbarkeit

Das RADIO 3SIXTY ist in den Farben Schwarz und Weiß im Online-Store und in in allen lokalen Geschäften von Teufel zum Preis von 299,99 Euro* erhältlich.

* aufgrund der ab 1.7.2020 reduzierten Mehrwertsteuer in Deutschland beträgt der tatsächliche Verkaufspreis in Deutschland aktuell 292,42 Euro.

Weitere Infos zum 3SIXTY RADIO von Teufel finden Sie hier!

CityNEWS verlost ein RADIO 3SIXTY von Teufel

In Zusammenarbeit mit Teufel verlost CityNEWS ein RADIO 3SIXTY im Wert von 299,99 Euro (UVP). Wenn auch Sie Musikgenuss im Retro-Style erleben möchten, können Sie kostenlos bei unserer Verlosung teilnehmen. Wir wünschen viel Glück bei der Teilnahme am Gewinnspiel!

Einsendeschluss ist der 29.11.2020. Teilnahme ab 18 Jahren.

