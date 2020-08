Verlosung: Mit CityNEWS und Jochen Schweizer NOW! auf Quad-Tour

Nach scheinbar endlosen Wochen in Isolation und Quarantäne während der aktuellen Corona-Krise zieht es die Menschen wieder raus vor die Türen. Natur erleben, Neues erfahren, das Maximum aus seiner Freizeit herausholen. Und das nach Möglichkeit, ohne lange suchen und planen zu müssen. Mit der neuen App “Jochen Schweizer NOW!” ist dies nun machbar.

Lieber Urlaub im eigenen Land

Der Sommer ist angebrochen und bei vielen steht der Urlaub an. Wohin jedoch in einem Jahr, welches vom Corona-Virus geprägt ist? Wo kann man unbeschwert und sicher seinen Urlaub genießen? Lange Staus auf den Autobahnen und volle Flughäfen oder Bahnhöfe sucht man in 2020 jedenfalls vergebens. Diese Unsicherheit, die viele Menschen verspüren, veranlasst die überwiegende Mehrheit der Deutschen dazu, den Urlaub im eigenen Land und oft auch in der näheren Umgebung zu verbringen. Viele entschließen sich sogar, erst gar nicht in die Ferien zu fahren. Sie suchen sich ihre Erlebnisse während kurzer Ausflüge oder Freizeitaktivitäten in der Nähe. Dank der vielen Lockerungen in den letzten Wochen ist dies glücklicherweise auch wieder machbar.

Lokale Erlebnisse und regionale Kurztrips über Jochen Schweizer NOW! finden

Bei der Suche nach lokalen Erlebnissen und regionalen Kurztrips kann “Jochen Schweizer NOW!” helfen. Diese neue kostenlose App bietet den Nutzern die Möglichkeit, einfach und schnell Erlebnisse oder Ausflugsmöglichkeiten in der Umgebung zu finden und direkt zu buchen. Mit wenigen Klicks kann man so seine Freizeit planen und gestalten.

Über 3.000 Freizeit-Aktivitäten bietet die App, aufgeteilt in die Kategorien “Abenteuer und Sport”, “Essen und Trinken”, “Kunst, Kultur und Lifestyle”, “Wasser und Wind” sowie “Wellness und Gesundheit”. Rafting, Do-It-Yourself-Kurse, VW-Bulli-Tour, E-Biking, Floating, Whiskey-Tasting bis hin zu Quad-Touren, hier lässt sich alles finden. Dabei spricht die Anwendung vor allem den “Urban Explorer”, also die Bewohner der Ballungszentren an.

Neues erleben nach Wochen des Nichtstuns

“Gerade in den letzten Wochen mussten wir schmerzhaft erfahren, wie es ist, sich nicht frei bewegen zu können. In dieser Zeit war für uns alle deutlich spürbar, wie groß der Wert von Erlebnissen und Freizeitaktivitäten für unser Leben ist. Wir alle möchten nach den Wochen des Nichtstuns raus gehen, um Neues zu erleben.”, so beschreibt Dr. Fabian Stich, CEO bei der Jochen Schweizer mydays Group die Ereignisse der letzten Wochen bzw. Monate während der Corona-Krise.

Und zur neuen App erläutert er: “In erster Linie möchten wir Nutzern ständig Inspiration für Freizeitaktivitäten bieten. Uns ist es wichtig, mit der App das volle Spektrum von Freizeit-Interessen abdecken zu können, damit wir wirklich für jeden – ob Abenteurer, Genießer oder vielfältig Interessierte – zum Freizeit-Guide erster Wahl werden können.”

Die App “Jochen Schweizer NOW!” ist kostenlos verfügbar für Android im Google Play Store und für iOS im App Store von Apple. Und mit dem Code “SUMMERNOW” erhalten die ersten 1.000 Bestellungen bis zum 31.08.2020 insgesamt 25% Rabatt auf ihre Buchung über die App.

Gewinnspiel: CityNEWS und Jochen Schweizer verlosen Gutscheine für Quad-Touren

Auf dem Quad bei einer zweistündigen Schnupper-Tour in Bergisch Gladbach ein völlig neues Fahrgefühl erleben? Jochen Schweizer und CityNEWS machen das möglich und verlosen 2 Gutscheine für je eine Quad-Tour in Bergisch Gladbach. Wir wünschen viel Glück bei der Teilnahme am Gewinnspiel!

Einsendeschluss ist der 06.09.2020. Teilnahme ab 18 Jahren. Bitte beachten Sie unsere Teilnahmebedingungen.

Es gelten unsere Teilnahmebedingungen zu Gewinnspielen und Hinweise zum Datenschutz. Das Gewinnspiel wird durchgeführt von Jochen Schweizer GmbH und CityNEWS.

Hier finden Sie unsere weiteren Gewinnspiele!