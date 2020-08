Wohntrend Hygge: Gemütlichkeit und Wohlgefühl sind weiterhin angesagt!

Hygge, das ist ein Wohntrend, der aus Dänemark nach Deutschland gekommen ist. Allerdings ist Hygge in Dänemark viel mehr als nur ein Wohntrend. Dort ist es das Rezept zum Glücklichsein. In Deutschland ist Hygge ein Einrichtungstrend, bei dem Gemütlichkeit ganz wichtig ist. Hygge hat nicht nur die Wohnungseinrichtung inspiriert, sondern mittlerweile auch den Lifestyle vieler Menschen. Hygge steht für viel Gutes im Leben, für Freunde, Familie, Geborgenheit und ein Zuhause. Es geht um die Kunst, in jede Situation im Leben etwas Freude, Wärme und Vertrautheit zu bringen.

Gemütlichkeit sofort – Teppiche und Kissen helfen

Gemütliche Kissen und Decken dürfen beim Hygge-Style in den privaten vier Wänden natürlich nicht fehlen. Hier sind weiche, warme Materialien und texturierte Stoffe ideal. Ein flauschiger Teppich bringt sofort mehr Gemütlichkeit ins traute Heim. Dabei ist ein flauschiges Material sehr wichtig, das beim Berühren mit den nackten Füßen angenehme Empfindungen auslöst. Dazu sind weiche, voluminöse Webteppiche gut geeignet. Materialien wie Wolle oder Viskose tragen zu einer angenehmen Akustik bei und verströmen Behaglichkeit. Beim Wohntrend Hygge sind Gemütlichkeit und Wohlgefühl das Allerwichtigste. Beim Entspannen spielt auch das richtige Licht eine wichtige Rolle. Am besten ist ein Licht, das sich dimmen lässt.

Ordnung und Struktur für ein hyggeliges Gefühl

Gemütliche Möbel, liebevoll ausgewählte Kissen und Decken gehören zu einem hyggeligen Heim einfach dazu. In Chaos und Schmutz fühlt sich niemand wirklich wohl. Deshalb ist es in einem hyggeligen Zuhause wichtig, regelmäßig zu putzen und aufzuräumen. Der gemütliche Teppich braucht beispielsweise von Zeit zu Zeit eine gründliche Reinigung. Regelmäßiges Staubsaugen ist auf Dauer nicht ausreichend. Damit der gemütliche Teppich bei der Reinigung keinen Schaden nimmt, kann ein ortsansässiger Fachbetrieb helfen.

Vollgestopfte Schränke, Klamotten auf dem Stuhl, überall Spielzeug – das alles verursacht ein ungutes Gefühl. Schränke ausmisten und sortieren hilft, unnötigen Ballast loszuwerden und Ordnung zu schaffen.

Fast jeder hat ihn irgendwo. Die Rede ist vom “Klamottenstuhl“. Wer die einmal getragenen Klamotten nicht zurück in den Schrank tun möchte, sie aber noch nicht schmutzig genug zum Waschen sind, kann sie beispielsweise auf einer kleinen Kleiderstange oder einem Garderobenständer lagern. So kann der Stuhl wieder Stuhl sein und gleichzeitig wirkt der Raum gleich viel ordentlicher und gemütlicher.

Warum lieben alle Hygge?

Hygge steht auch für Rückzug aus dem Alltagstrubel und für Geselligkeit. So kann beispielsweise ein gemütlicher Brunch am Sonntag mit der Familie und Freunden ebenso Hygge sein wie die Zeit mit einem guten Buch im Kuschelsessel. Im Fokus sind der reich gedeckte Tisch, lauschige Sitzmöglichkeiten. Was zählt, ist nur das Hier und Jetzt. Jeder wünscht sich mehr Gelassenheit, mehr lauschige Abende, weniger Termine, weniger Verpflichtungen. Viele Deutsche sind gestresst. In der Rangliste der glücklichsten Länder der Welt liegt Deutschland auf Platz 17. Zum Vergleich: Dänemark rangiert auf Platz zwei, direkt hinter Finnland.

So funktioniert Hygge!

Bei der Hygge-Philosophie geht es viel um Geselligkeit, um Freunde und die Familie. Doch genauso wichtig ist es, sich selbst einen Ort für die persönliche Entspannung zu schaffen. Sobald die Sonne untergeht, ist es Zeit, Lichterketten, Steh- und Tischlampen, die gut platziert im Raum stehen, anzuknipsen. Die ungemütliche Deckenbeleuchtung bleibt besser aus. Noch besser sind Kerzen, die auf Esstisch oder Bestelltisch stehen. Wer sich selbst einen Hygge-Platz schafft, beispielsweise einen gemütlichen Sessel oder ein Arrangement aus Kissen und Decken auf der Couch, kann sich zurückziehen und Geborgenheit genießen.

Beim Hygge-Look kann es nicht zu viele Kerzen geben. Kalt wirkende Materialien, wie Chrom oder Plastik, verbreiten nur wenig Gemütlichkeit. Der Fokus liegt auf natürlichen Materialien wie Holz, Baumwolle oder Wolle. Auch die Farben spielen eine Rolle. Naturnahe und neutral-warme Nuancen verstärken die Geborgenheit spendende Wirkung sanfter Texturen. Auch kuschelige Kleidung aus Kaschmir oder die dicken Wollsocken machen Hygge-Momente perfekt.

Geselligkeit macht glücklich …

Beim Hygge-Wohntrend ist Geselligkeit ein wesentlicher Aspekt. Entspannung funktioniert nicht nur alleine, darüber sind sich die Dänen einig. Sie feiern entspannte Feste mit ihren Familien und Freunden. Dabei machen sie es sich in großen Sitzgruppen und an breiten Tafeln gemütlich. Natürlich sind die Tafeln ordentlich gedeckt. Besonders beliebt sind Treffen zum Frühstück, die sich teilweise bis in den Nachmittag ausdehnen. Alle sitzen gemütlich beisammen, plaudern ohne Zeitdruck und essen gemeinsam. Da darf es dann auch ruhig die eine oder andere Portion mehr sein.

Hygge-Philosophie auch in der Küche

Wer Kochen ganz schrecklich findet, sollte der Küche dennoch eine Chance geben. In der Hygge-Philosophie hat gesunde Ernährung einen festen Platz. Sie hilft nicht nur fit und gesund zu bleiben, sondern hilft sogar dabei, weniger müde zu sein. Kochen selbst kann eine sehr entspannende Tätigkeit sein. Sie kann helfen, nach einem anstrengenden Arbeitstag herunterzukommen und den Feierabend zu genießen. Daher ist es wichtig, dass die Küche ein Ort ist, an dem sich alle gern aufhalten und wohlfühlen.