Urlaubsfeeling unter Palmen in der Therme Euskirchen

Der Termin zur Wiedereröffnung der Therme Euskirchen steht fest: Ab dem 6. Juli 2021 können es sich die Gäste wieder im Palmenparadies, in der Vitaltherme & Sauna sowie natürlich am “Paradise Beach”, dem großen Strand, gutgehen lassen. Lange acht Monate war das Bad aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen, Anfang Juli wird die Anlage wieder zum Wohlfühlparadies.

Endlich wieder in das kristallklare Wasser der großen Lagune eintauchen, Cocktails an der Poolbar genießen, auf der Sprudelliege entspannen oder am Thermenstrand relaxen. Seit Anfang November 2020 musste die Anlage geschlossen bleiben, am Dienstag, den 6. Juli 2021, öffnet sie wieder die Türen für ihre Gäste. Das bereits im Sommer 2020 entwickelte Ticket-Reservierungssystem hatte sich schon nach dem letzten Lockdown im vergangenen Sommer bewährt. Auch die beiden Besuchszeiten “Tag” und “Abend”, der eigene Liegeplatz und die umfangreichen Hygienemaßnahmen werden mit einigen Anpassungen wieder umgesetzt.

Wiedereröffnung mit umfangreichem Hygienekonzept

Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Re-Start der Therme Euskirchen ist ein stabiler Inzidenzwert über einen längeren Zeitraum. Da der Betrieb einer so großen und komplexen Anlage entsprechend vorbereitet werden muss, erfolgt die Wiedereröffnung nun Anfang Juli. Allein das Hochfahren der Anlage benötigt diese Zeit.

Alle Maßnahmen erfordern höchste Sicherheit und Stabilität, vor allem hinsichtlich des umfangreichen Hygienekonzepts und der Gesundheit der Mitarbeiter. Schließlich sollen sich die Gäste rundum wohlfühlen und einen unbeschwerten Aufenthalt genießen können.

Ab Juli wieder Südsee-Ambiente in der Therme Euskirchen

Wer träumt nicht von einem Strandurlaub unter Palmen und das ganz ohne lange Flugzeiten?! Pures Urlaubs-Feeling mit Südsee-Ambiente erwartet die Gäste innerhalb der Anlage mit blauen Lagunen und über 500 echten Palmen. Im Sommer steht allen Besuchern zudem der neue Sandstrand Paradiese Beach im Außenbereich der Therme Euskirchen zur Verfügung. Endlich kann man wieder den Sand unter den Füßen spüren. Und während man entspannt unter Palmen relaxt, kann man dem Wind in den Palmenblättern und dem Plätschern der Wasserfontäne lauschen. Am Ufer des Sees mit einer kühlen Erfrischung von der Beachbar lässt sich so der Sommer mit allen Sinnen genießen.

Aktuell ist ein Besuch des Thermalbades nur mit einem vorab gebuchten Online-Ticket möglich. Derzeit sind die Öffnungszeiten auf Grund des Hygienekonzept sehr variabel und können sich stetig verändern. Daraus folgernd passt sich die Preisstruktur den Öffnungszeiten an.

Therme Euskirchen Thermenallee 1

53879 Euskirchen Tel.: 02251 – 14 85 0

E-Mail: info@badewelt-euskirchen.de