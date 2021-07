Mile High 69 und CityNEWS verlosen hochwertige Gin-Geschenk-Sets

Die passionierte Fliegerin und Tochter eines preisgekrönten Schnapsbrenners aus Hagnau am Bodensee, Julica Renn, kann auf eine über 300 jährige Familientradition im Brennhandwerk zurückblicken. Kein Wunder also, dass sie sich entschloss, mit natürlichen Zutaten aus nachhaltigem Anbau einen außergewöhnlichen Gin von höchster Qualität zu destillieren und so die Familientradition in die Moderne zu transportieren. Herausgekommen ist dabei ein preisgekröntes Getränk, dass bereits im ersten Jahr nach der Markteinführung internationale Preise einheimsen konnte. Damit gehört Mile High 69 zu den weltweit besten Gins und kann gerade in stressigen Zeiten wie der Aktuellen zu einem entspannten Moment beitragen.

Der Name des Wacholder-Getränks geht auf den legendären Mile High Club zurück, den es bereits seit über 100 Jahren gibt. Ein Mitglied kann nur werden, wer schon einmal Sex an Bord eines Flugzeugs hatte. Als Gründer des 1916 gegründeten Clubs gilt der US-Pilot Lawrence Sperry. Bis heute haben sich die ungewöhnlichen Aufnahmekriterien des Clubs nicht geändert. Sie schreiben sogar vor, in welcher Höhe die Romanze stattgefunden haben muss – nämlich genau 1852 Meter, eine nautische Meile also.

Mile High 69: Natürliche Zutaten versprechen höchste Gin-Qualität

Angelehnt an den weltbekannten Club verspricht der Mile High 69 ein Erlebnis von ähnlich außergewöhnlicher Natur. In logischer Konsequenz ist die Anzahl der Flaschen pro Batch auf 1852 Stück beschränkt. Allerdings lassen die Brennerei, das aufwändige Mazerations- und Destillationsverfahren sowie die auserlesenen natürlichen Botanicals plus dem hohen Qualitätsanspruch keine großen Mengen zu. Zudem sind 69 Arbeitsschritte zur aufwendigen Herstellung erforderlich.

Denn der typisch reine und pure Geschmack der preisgekrönten Spirituose ist das Ergebnis einer fein abgestimmten geheimen Rezeptur. Aus insgesamt 19 natürlichen Botanicals wird der ungefilterte edle Tropfen destilliert. Dazu gehören u.a. Wacholder, Süßmandel, Zitronenmelisse, Holunderblüte, Kumquats, Kiefernspitze und Limette. Dadurch, dass die ätherischen Bestandteile optimal aufgelöst werden, kommen die Aromen auf elegante Weise zum Tragen. Gescheine von Müller-Thurgau, als typisches Herkunftsmerkmal vom Bodensee, ebenso wie reines und ehrliches Bodenseewasser, veredeln den Gin zusätzlich. Die sorgfältige Auswahl der Zutaten garantieren eine harmonische Komposition und beste Qualität.

Der Mile High 69 fühlt sich pur auf Eis und klassisch mit Zitrone am wohlsten. Aber natürlich ist die beliebte Spirituose auch ein Hauptbestandteil sehr vieler Cocktails. Aber ob pur auf Eis, als Gin Tonic Variation oder als Cocktail, der liebevoll abgestimmte Gin spricht alle Sinne an und hinterlässt ein optimal seidiges Erlebnis am Gaumen.

CityNEWS verlost drei Gin-Geschenk-Sets

Wenn auch Sie in den Genuss dieses preisgekrönten Getränkes kommen möchten, können Sie kostenlos an unserer Verlosung teilnehmen. CityNEWS und Mile High 69 verlosen drei Gin-Geschenk-Sets mit folgendem Inhalt:

Eine handverplombte 500 ml Flasche Mile High 69 in einem exklusiven Geschenkkarton mit kleinem Booklet,

2 hochwertigen Gin-Tumblern (30cl) und

einem geeichtem Edelstahl-Cocktailmaß (2/4cl).

Dieser auf 1.000 Stück limitierte Geschenkkarton wurde exklusiv gefertigt und ist so nicht im Handel erhältlich.

Wir wünschen viel Glück bei der Teilnahme am Gewinnspiel!

Einsendeschluss ist der 01.08.2021. Teilnahme ab 18 Jahren.

Hinweis: Bitte genießen Sie alkoholische Getränke verantwortungsvoll. Wir möchten hiermit Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene ausdrücklich vor den Gefahren übermäßigen Alkoholkonsums warnen. Der Erwerb und Konsum von Alkohol ist in Deutschland erst ab dem 16. bzw. 18. Lebensjahr erlaubt.