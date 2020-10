Bombe in Köln-Ehrenfeld: Alle Infos zur Evakuierung und Entschärfung!

Letzte Aktualisierung am 26.10.2020 um 17:30 Uhr: In Köln-Ehrenfeld ist an der Fröbelstr. 20 am Montag, 26. Oktober 2020, eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Es handelt sich hierbei um eine englische 10-Zentner-Fliegerbombe mit Heckaufschlagzünder. Der Blindgänger wird noch heute entschärft. Dafür muss der Gefahrenbereich abgesperrt und eine Evakuierung durchgeführt werden. Die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KBD) der Bezirksregierung Düsseldorf und das Kölner Ordnungsamt sind bereits vor Ort. CityNEWS hält Sie hier auf den aktuellen Stand zur Evakuierung, Sperrungen und Entschärfung der Bombe in Ehrenfeld!

Hier können Sie den genauen Evakuierungsbereich in einer Karte der Stadt Köln ansehen.

Weitere Informationen erhalten Betroffene beim Bürgertelefon unter: 0221 – 221 0 sowie beim Servicetelefon des Ordnungs- und Verkehrsdienst unter 0221 – 221 – 320 00.

Live-Ticker: Bombenfund in Köln-Ehrenfeld

16:55 Uhr: Weitere Verkehrssperrungen

Neben der kompletten Sperrung des Melatenfriedhofs sind auch folgende aktuellen Straßensperrungen für den Verkehr von der Stadt Köln eingerichtet:

Venloer Straße zwischen Leyendecker Straße und Innere Kanalstraße

Melatengürtel Ecke Ehrenfeldgürtel zwischen Aachener Straße und Subbelrather Straße

Weinsbergstraße zwischen Oskar-Jäger-Straße und Innere Kanalstraße

Vogelsanger Straße zwischen Oskar-Jäger-Straße und Innere Kanalstraße

16:25 Uhr: Kontrollgänge in Ehrenfeld laufen bereits

Das Kölner Ordnungsamt hat mit dem ersten Klingeldurchgang begonnen. Dabei wird kontrolliert ob alle Personen den Evakuierungsbereich in Köln-Ehrenfeld verlassen haben. Im anschließenden zweiten Klingeldurchgang stellt das Ordnungsamt der Stadt Köln erneut sicher, dass alle Personen den Gefahrenbereich verlassen haben. Die Stadt Köln geht derzeit davon aus, dass auch noch ein weiterer abschließender dritter Kontrollgang nötig ist, so Radio Köln.

Wenn sich dann keine Personen mehr in dem festgelegten Bereich rund um den Blindgänger befinden und die Krankentransporte abgeschlossen sind, wird das Ordnungsamt die Freigabe zur Entschärfung der Bombe geben. Dafür wird auch der Luftraum rund um den Bombenfundort gesperrt. Ein Zeitpunkt für die Entschärfung der Bombe in Köln-Ehrenfeld steht derzeit weiterhin noch nicht fest. Auch hat die Stadt Köln bisher nicht mitgeteilt wie viele Krankentransporte insgesamt durchgeführt werden müssen.

15:50 Uhr: Anlaufstelle für Betroffene der Evakuierung

Die Stadt Köln hat eine Anlaufstelle für von der evakuierung betroffene Anwohner im RheinEnergieSTADION an der Aachener Straße 999 eingerichtet. Die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) richten drei Shuttle-Busse ein, welche die von der Evakuierung betroffenen Personen zur Anlaufstelle am RheinEnergieSTADION fahren. Die Haltestellen dafür befinden sich an der Weinsbergstraße 160 auf Höhe des Audi-Zentrums, an der Venloer Straße Ecke Hansemannstraße und an der Venloer Straße Ecke Thebäerstraße.

Laut Gesundheitsamt der Stadt Köln stehen im Evakuierungsbereich 65 Personen unter coronabedingter Quarantäne. Diese Personen sollen erst kurz vor der Bombenentschärfung mit Krankenwagenwagen in einen abgetrennten Bereich in der Anlaufstelle im RheinEnergieSTADION gebracht werden.

14:55 Uhr: Sperrungen und Infos zu Bus und Bahn der KVB

Der gesamte Bereich in Ehrenfeld sollte aufgrund der Straßensperrungen großräumig umfahren werden. Gesperrt ist bereits der Melatengürtel in Fahrtrichtung Norden zwischen Aachener Straße und Weinsbergstraße.

Betroffen von den Sperrungen sind auch die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) mit den Bahn-Linien 3 und 4 (diese Linien halten nicht an den Haltestellen “Venloer Straße / Gürtel” und “Körnerstraße”) sowie die Linie 13 (diese Linie hält nicht an den Haltestellen “Venloer Straße / Gürtel” und “Weinsbergstraße / Gürtel”). Auch die KVB-Bus-Linien 141, 142 und 143 sind von den Verkehrssperrungen betroffen und durchfahren den Gefahrenbereich ebenfalls ohne Halt.

13:10 Uhr: Rund 13.000 Personen in Köln-Ehrenfeld betroffen

Das Ordnungsamt der Stadt Köln entscheidet nun über alle weiteren Maßnahmen zur Absperrung und der Evakuierung. Der vorläufige Gefahrenbereich rund um den Fundort der Bombe wurde mit einem vorläufigen Radius von rund 500 Metern festgelegt. Der endgültige Evakuierungsbereich ist noch nicht genauer bestimmt. Rund 13.000 Personen sind von der Evakuierung betroffen. Eine genaue Uhrzeit, wann die Entschärfung des Blindgängers stattfinden soll, steht aktuell noch nicht fest.

Hier können Sie den genauen Evakuierungsbereich in einer Karte der Stadt Köln ansehen.

Infos: Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in Köln

In Köln kommt es immer wieder zu Funden von Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg. Evakuierungen und Entschärfungen wie jüngst in Köln-Sülz oder eben jetzt in Ehrenfeld gehören also zum “Alltag” in der Domstadt. Die Rheinmetropole Köln ist im Zweiten Weltkrieg insgesamt über 260-mal aus der Luft angegriffen worden. So häufig und heftig wie kaum eine andere deutsche Stadt. Die Experten für Kampfmittel der Düsseldorfer Bezirksregierung haben pro Jahr etwa 20 Einsätze in der Domstadt, um Bomben zu entschärfen.

Laut der Bezirksregierung wurden im Zweiten Weltkrieg Bomben mit einem Gesamtgewicht von etwa 2,7 Millionen Tonnen abgeworfen. Rund ein Viertel davon (ca. 675.000 Tonnen) fielen dabei allein auf NRW. Wo und wie viele Bomben allerdings abgeworfen wurden und wie viele Blindgängern nicht detonierten, lässt sich kaum sicher feststellen. Die Experten der nordrhein-westfälischen Kampfmittelbeseitigungsdienste haben im vergangenen Jahr 2.811 Bomben unschädlich gemacht – das sind knapp 45 Prozent mehr als im Vorjahr (2017: 1.946 Bomben). Grund für den Anstieg der Fundzahlen ist unter anderem die weiter anhaltende gute Baukonjunktur und damit einhergehend mehr Bombenfunde.