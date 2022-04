Brettspiele sind aktuell absolut beliebt und liegen voll im Trend

Ob gemeinsam mit der Familie, allein im Solo-Modus oder mit Freunden in geselliger Runde. Immer öfter landen Brettspiele auf dem Wohnzimmertisch anstatt dass die Game-Konsole eingeschaltet wird oder die neuesten Serien oder Filme per Streamingdienst auf dem Bildschirm flimmern. Statt dem klassischen Monopoly werden heute aber ganz andere Titel ausgepackt, aufgebaut und gezockt. Denn auch in der Spielewelt bestimmen unterschiedliche Trends und Themen, was gerade gehypt ist.

“Besonders angesagt sind aktuell kooperative Gemeinschafts-, narrative Story- sowie spannende Krimi- und Escape-the-Room-Spiele. Auch die sogenannten Hybride – also Spiele, die eine digitale App-Unterstützung beinhalten – sind derzeit sehr beliebt”, so Christopher Ruddat vom Kölner Spieleladen Hiveworld. In seinem Geschäft am Mauritiussteinweg 96 stapeln sich auf rund 180 Quadratmetern mehr als 10.000 Spiele aus allen möglichen Genres bis unter die Decke.

“Ich bin mir sicher, dass es wirklich für jeden das passende Spiel gibt. Wir als lokale Händler helfen dabei, das Richtige herauszufinden. Das unterscheidet uns auch von den großen Online-Anbietern. Unsere persönliche Beratung vor Ort kann kein Lieferdienst ersetzen. Oft unterbieten wir die Preise und auch das Angebot der großen Internet-Riesen. Bei uns findet man besondere Editionen, erhält das ein oder andere Gimmick gratis zum Einkauf, kann verschiedene Titel vor Ort ausprobieren, kommt leicht mit anderen Spielern ins Gespräch und es finden immer wieder tolle Special-Events, gesellige Spielrunden und spannende Turniere statt.”

Der Hype rund um die Brettspiele

Brettspiele sind längst mitten in der Gesellschaft angekommen und kein reines “Nerd”-Ding mehr. Dass der Hype rund um die Spielebranche ein Dauerthema und kein kurzlebiges Strohfeuer ist, bestätigen auch die Zahlen und Daten der Branche. Die im Deutschen Verband der Spielwarenindustrie e. V. (DVSI) als Spieleverlage e. V. organisierten Unternehmen setzten bereits im siebten Jahr in Folge ihren Wachstumskurs fort.

Nach einem überdurchschnittlich starken Jahr 2020 für Spiele und Puzzles, in dem die Pandemie für die Branche gleichsam als Booster wirkte, gelang es den wichtigsten Verlagen im deutschsprachigen Raum, auch 2021, trotz der Corona-Lockerungen, ein Umsatzplus von vier Prozent* im deutschen Markt zu erzielen. Damit liegt das zweitumsatzstärkste Segment “Games” auf dem Niveau des gesamten Spielwarenmarktes, der das Jahr 2021 mit einem Plus von vier Prozent * abschließen konnte.

“Brett- und Kartenspiele, aber auch Puzzle und Trading Cards”, sagt Hermann Hutter, Vorsitzender des Spieleverlage e. V., “liegen seit Jahren im Trend. Die Coronapandemie hat dieser erfreulichen Entwicklung zusätzliche Nahrung gegeben.” Auch der Geschäftsführer des DVSI zeigt sich überzeugt, dass man es mit einem Mega-Trend zu tun hat. “Die Pandemie zwang zwar die Familien an die Küchen- oder Wohnzimmertische”, so Ulrich Brobeil, “aber eine Umfrage von November 2021 zeigt deutlich, dass das keine Eintagsfliege ist. 37 Prozent der Befragten wollen Spielen auch zukünftig einen größeren Stellenwert in ihrem Alltag einräumen.”

Ein Grund mehr, warum Christopher Ruddat weiter – oder gerade trotz Corona – optimistisch in die Zukunft blickt. “Das Hobby Spielen ist weiter stark im Aufwind und ich bin sicher, dass dies auch so bleibt. Trends kommen und gehen, aber wer einmal vom Spielefieber gepackt wurde, wird dieses auch nicht mehr so leicht los. Ich bin dafür das beste Beispiel”, so der 45-Jährige, der übrigens in Köln-Sülz auf der Zülpicher Straße 195 mit Spieldurst ein weiteres Spielwarengeschäft betreibt.

Spiele-Experte Christopher Ruddat stellt hier bei CityNEWS in Kürze beliebte Brettspiele, besondere Empfehlungen und den ein oder anderen Geheimtipp für Einsteiger, Kenner und Experten vor.

Weitere Infos zum Thema Brettspiele gibt es z.B. auf diversen YouTube-Kanälen wie Brettspielblog oder bei Hunter & Friends. Auch diverse Online-Portale wie www.brettspiel-news.de oder www.abenteuer-brettspiele.de bieten eine gute Übersicht zu aktuellen Brettspielen und Klassikern.

