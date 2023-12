Den Jobwechsel erfolgreich gestalten – so geht´s

Die Welt befindet sich ständig im Wandel. Daher ist die berufliche Zufriedenheit ein entscheidender Faktor für ein erfülltes Leben. Doch was tun, wenn die aktuelle berufliche Tätigkeit die Erwartungen nicht mehr erfüllen kann? Nicht selten sind Beschäftigte unzufrieden mit ihrem Job und das aus verschiedenen Gründen. Mangelnde Anerkennung, uninteressante Aufgaben, unzureichende Bezahlung können, neben vielen anderen Faktoren, Gründe dafür sein, dass Arbeitnehmer sich auf die Suche nach einer neuen Stelle und damit nach neuen Perspektiven machen.

Neue Perspektiven können sich aber sogar im bisherigen Unternehmen auftun. Bevor also ein Arbeitgeberwechsel ins Auge gefasst wird, heißt es Ohren offenhalten und den Flurfunk nutzen oder in Erfahrung bringen, wo im derzeitigen Unternehmen eine Stelle neu zu besetzen ist, die einem einfach mehr liegt. Ansonsten bleibt nur der Wechsel in ein anderes Unternehmen. Es gibt ein paar Strategien, die bei der erfolgreichen Umsetzung helfen können.

Selbstreflexion und Zielsetzung

Bevor man den Jobwechsel vollzieht, sollte man eine ehrliche Selbstreflexion durchführen. Dazu gehört es, Unzufriedenheit zu analysieren und Gründe für das Unbehagen im aktuellen Job zu identifizieren. Welche Aspekte sind wirklich wichtig und welche Werte im beruflichen Umfeld fehlen? Im nächsten Schritt sollte man sich klare berufliche Ziele setzen, die zur persönlichen Vision passen. Zudem sollte man für sich definieren, welche Art von Unternehmen und Tätigkeiten den eigenen Vorstellungen entsprechen. Dies hilft einerseits bei der Suche nach neuen Stellenangeboten und andererseits bei der Auswahl in Frage kommender Unternehmen.

Ein Netzwerk schaffen

Wer gut vernetzt ist, wie beispielsweise auf einer beruflichen Plattform wie LinkedIn, ist auf einen möglichen Arbeitgeberwechsel gut vorbereitet. Wer diese oder ähnlich gelagerte Plattformen nutzt und regelmäßig pflegt, kann aus reinen Onlinekontakten schnell persönliche Begegnungen erwachsen lassen. Der Besuch von Branchenveranstaltungen eignet sich dazu hervorragend. Durch Empfehlungen und persönliche Beziehungen ergeben sich ebenfalls oft neue berufliche Chancen.

Bessere Chancen beim Jobwechsel durch Weiterbildung

Um potenzielle Arbeitgeber für sich zu interessieren, ist kontinuierliche Fort- und Weiterbildung wichtig. Um auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können, ist es von Nöten, seine Fähigkeiten und Kenntnisse aktuell zu halten. Dabei helfen können Kurse, Schulungen oder Zertifizierungen. Und nicht zuletzt steigert ein gut gepflegtes Portfolio die Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Stellenanzeigen finden

Häufig beginnt die Suche nach einer neuen beruflichen Tätigkeit mit der Auswahl der richtigen Jobbörsen. Entscheidend dabei ist, die Plattformen auszuwählen, die zur Branche und den eigenen beruflichen Zielen passen. Selbstverständlich bieten die großen, allgemeinen Jobportale eine Vielzahl an Treffern. Wer jedoch seinen Blick auch auf die spezialisierten Plattformen richtet, bekommt dort zwar weniger Angebote, dafür aber besser passende. Wer sein Bewerberprofil auf diversen Portalen einstellt, sollte dieses regelmäßig aktualisieren, um für Unternehmen interessant zu bleiben.

Bewerbungsunterlagen optimieren

Bewerbungsunterlagen dienen als erster Kontakt zu potenziellen Arbeitgebern. Egal ob per Brief gesendet oder digital zugestellt: ein optimaler Lebenslauf und ein passendes Anschreiben, aus denen Qualifikationen klar ersichtlich sind und Erfahrungen überzeugend präsentiert werden, sind schon die halbe Miete. Auf diese Weise zeigen Bewerber, warum gerade sie die perfekte Wahl für das Unternehmen sind.

Bewerbungsgespräch

Gute Vorbereitung ist der Schlüssel für erfolgreiche Bewerbungsgespräche. Die Standardfragen des Personalleiters sind gut zum warm werden. Informationen über die potenziell neue Wirkungsstätte sind dabei genauso wichtig wie Infos über die zu besetzende Stelle. Bewerber sollten authentisch sein, offen und ehrlich auftreten und durch den Gesamteindruck ihre Motivation unter Beweis stellen. Personaler wissen dies zu schätzen.

Nicht von Ängsten und Unsicherheiten leiten lassen

Es war noch nie so einfach wie heute, die Stelle zu wechseln. Viele Unternehmen suchen zwar vornehmlich qualifiziertes Personal, aber aufgrund des Fachkräftemangels geben sie auch Quereinsteigern oft eine Chance. Dennoch erfordert ein Wechsel ein gutes Maß an Zeit, Engagement und Entschlossenheit. Eine klare Zielsetzung, kontinuierliche Fort- und Weiterbildung, ein gut gepflegtes Netzwerk sowie die Wahl der passenden Jobbörse können zu einer erfüllteren beruflichen Zukunft führen. Auf keinen Fall sollte man sich von Ängsten oder Unsicherheiten davon abhalten lassen, die beruflichen Träume zu verwirklichen.