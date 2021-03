Das Land NRW hat eine neue Coronaschutz-Verordnung veröffentlicht, welche ab 29.03.2021 gültig ist. Mit einer darüber hinausgehenden Allgemeinverfügung hat das Land NRW für Köln die sogenannte Corona-Notbremse gezogen. Wegen des anhaltend hohen Inzidenzwertes gelten deswegen ab Montag, 29.03.0021, deswegen wieder schärfere und zusätzliche Corona-Regeln für Köln. CityNEWS gibt Ihnen hier eine Übersicht was sich alles ändern wird!

Die aktuell gültige Coronaschutz-Verordnung haben für Sie hier zum Download. Diese tritt ab 29.03.2021 in Kraft.

In Köln wird die Corona-Notbremse gezogen

In Köln muss wegen der anhaltend hohen Inzidenzwerte die sogenannte Corona-Notbremse gezogen werden. Deswegen gelten ab Montag, 29.03.2021, folgende Zusatzregeln, die sich mit den bereits bestehenden Corona-Maßnahmen ergänzen bzw. aktualisieren.

Alle Geschäfte, die nicht-privilegierte Warengruppen (Elektro, Textil etc.) als Hauptsortiment führen, müssen wieder schließen bzw. auf “Click & Collect” umstellen. Auch Baumärkte und der Großhandel, welcher nicht in der Coronaschutz-Verordnung gelistet ist, dürfen nicht mehr für den allgemeinen Kundenverkehr öffnen. Das gilt auch für Geschäfte von Handwerkern.

Museen, Bibliotheken und ähnliche Einrichtungen müssen schließen. Der Zoo und ähnliche Einrichtungen müssen alle Häuser schließen. Die frei begehbaren Bereiche bleiben geöffnet. Hier gilt weiterhin die städt. Allgemeinverfügung, dass Besucher ein max. 24 Stunden altes negatives Corona-Testergebnis vorweisen müssen.

Für das Stadtgebiet gilt ein verschärftes Kontaktverbot von 2 Personen aus 2 Hausständen im öffentlichen Raum. Das bedeutet, in der Öffentlichkeit sind nur Treffen mit max. 1 Person aus 1 anderen Hausstand zulässig. Eine Ausnahme gilt über Ostern vom 01. bis 05.04.2021. In diesem Zeitraum dürfen sich 2 Hausstände mit max. 5 Personen treffen. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt.

Im privaten Raum gilt weiterhin die Regelung der Allgemeinverfügung der Stadt Köln: max. 5 Personen aus 2 Haushalten. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt.

Auch beim Sport gibt es Einschränkungen. So ist das Training für Kinder unter 14 Jahren nur noch in Gruppen bis max. 10 Personen erlaubt. Dies gilt auch für Jugendmannschaften der Profi-Sportvereine. Über 14-Jährige dürfen nur mit max. 1 Person aus 1 anderen Hausstand Sport treiben. Für die Ostertage vom 01. bis 05.04.2021 gilt auch hier abweichend die Erweiterung, dass ein Treffen von max. 5 Personen aus 2 Hausständen zulässig ist.

Die Erbringung körpernaher Dienstleistungen ist bis auf medizinisch notwendige Leistungen, Friseur-Dienstleistungen, Leistungen der nichtmedizinischen Fußpflege sowie der gewerbsmäßigen Personenbeförderung verboten.

Bereits geltende Corona-Regelungen in Köln

Bereits seit 22.03.2021 gelten in Köln zusätzliche Coronaschutz-Maßnahmen. Die o.g. zusätzlichen Regelungen ersetzen / aktualisieren die folgenden – falls zutreffenden – Regeln:

Überall dort wo eine Maskenpflicht gilt sind seit 22.03.2021 nun medizinische Masken zu tragen. Kinder unter 14 Jahren, die aufgrund der Passform keine medizinische Maske tragen können, müssen ersatzweise eine Alltagsmaske tragen

Warteschlangen und Menschenansammlungen, werden durch den Kölner Ordnungsdienst aufgelöst.

Beim Besuch im Kölner Zoo wird aein negatives Corona-Testergebis notwendig, welches nicht älter als 24 Stunden sein darf.

Die erlaubten Einrichtungen und Dienstleister können selbst entscheiden, ob sie auch einen negativen Corona-Selbsttest akzeptieren, der von den Besuchern unmittelbar vor Ort in Anwesenheit des Personals durchgeführt wird.

Auch bei erlaubten körpernahen Dienstleitungen (z.B. Friseure) ist ein negatives Corona-Testergebnis erforderlich. Ausgenommen sind medizinisch notwendige Leistungen von Dienstleistern im Gesundheitswesen.

Wer körpernahe Dienstleistungen erbringt, hat alle 2 Tage einen Corona-Schnell- oder Selbsttest durchzuführen.

Aufsichtspersonen über Gruppen von Kindern bis zum Alter von einschließlich 14 Jahren, haben, wenn die Gruppen unter freiem Himmel Sport treiben, die einfache Rückverfolgbarkeit nach der Coronaschutz-Verordnung sicherzustellen.

Weiterhin gültig sind die folgenden zusätzlichen Regelungen (die ebenfalls durch die o.g. Regelungen ggf. bereits ersetzt bzw. aktualisiert sind):

Kontaktbeschränkungen

Für das Stadtgebiet gilt ab 29.03.2021 ein verschärftes Kontaktverbot von 2 Personen aus 2 Hausständen im öffentlichen Raum. Das heißt, in der Öffentlichkeit sind nur Treffen mit maximal 1 Person aus 1 anderen Hausstand zulässig. Eine Ausnahme gilt über die Ostertage vom 01.04. bis 05.04.2021: In diesem Zeitraum dürfen sich 2 Hausstände mit insgesamt maximal 5 Personen treffen. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Dies bedeutet z.B., dass der Osterspaziergang mit den Großeltern, mit Freunden oder Verwandten daher mit bis zu 5 Personen möglich. Die Stadt Köln appelliert aber in Köln zu bleiben, auf Besuche zu verzichten sowie stark frequentierte Plätze, Straßen, Parks und Grünanlagen zu meiden. Die Stadt rät auch dringend, vor Treffen einen Corona-Schnelltest durchzuführen.

Im privaten Raum gilt weiterhin die Regelung der Allgemeinverfügung der Stadt Köln: maximal 5 Personen aus 2 Haushalten. Auch hier werden Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt. Dies bedeutet, dass der Besuch der Großeltern damit nicht verboten ist. Aber auch hier gilt der Appell der Stadt Köln, Besuche wenn möglich zu verschieben oder zumindest zu reduzieren und vor einem Treffen einen Corona-Schnelltest zu machen.

gilt weiterhin die Regelung der Allgemeinverfügung der Stadt Köln: maximal 5 Personen aus 2 Haushalten. Auch hier werden Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt. Feiern, Partys und ähnliche Veranstaltungen sind sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich grundsätzlich verboten.

Alkoholkonsum im Bereich von Hotspots

Der Krisenstab der Stadt Köln hat ein Alkoholkonsum-Verbot für Hotspots in der Domstadt beschlossen. Es gilt täglich von 15 bis 6 Uhr für folgende Bereiche:

Kölner Altstadt

Stadtgarten und Umgebung

Brüsseler Platz und Umgebung

Schaafenstraße und Umgebung

Zülpicher Viertel

Rheinboulevard rechtsrheinisch

Rheinpromenade rechtsrheinisch

Abschnitt zwischen Drehbrücke Deutz und Zoobrücke

Gastronomie

Schank- und Speisenwirtschaften (Restaurants, Bars, Kneipen, Imbisse und ähnliche Einrichtungen) haben geschlossen.

Erlaubt bleiben die Abholung und Lieferung von Speisen (“Außer-Haus-Verkauf”).

Der Verzehr von Lebensmitteln ist in einem Umkreis von 50 Metern um die gastronomische Einrichtung / Verkaufsstelle untersagt.

Überall dort wo eine Maskenpflicht gilt, sind ab dem 22.03.2021 nun medizinische Schutzmasken zu tragen. Zudem werden Warteschlangen und Menschenansammlungen durch den Ordnungsdienst der Stadt Köln aufgelöst.

Verbot von Straßenkunst

In allen Fußgängerzonen im Stadtbezirk Innenstadt, im Rheingarten, auf der Hohenzollernbrücke und am Rheinboulevard ist die Darbietung von Straßenkunst untersagt. Das Verbot gilt montags bis donnerstags von 15 bis 22 Uhr sowie freitags bis sonntags und an Feiertagen von 10 bis 22 Uhr. Als Straßenkunst gelten Musik, Theater und andere Darbietungen im öffentlichen Raum.

Schutzmasken-Pflicht

Überall dort, wo bisher eine Alltagsmaske getragen werden muss, nun eine medizinische Schutzmaske getragen werden. In Köln gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Raum, überall dort, wo sich viele Menschen begegnen und der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Alle, die zu Fuß in Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen unterwegs sind, müssen von 10 bis 22 Uhr eine Maske tragen. Kinder unter 14 Jahren, die aufgrund der Passform keine medizinische Maske tragen können, müssen ersatzweise eine Alltagsmaske tragen. Diese muss Nase und Mund bedecken. Kinnvisiere, Gesichtsschutzschilde (-visiere) und weitmaschige Textilien sind dafür nicht geeignet.

Auch auf Spielplätzen gilt die Maskenpflicht. Davon ausgenommen sind Kinder bis zum Schuleintritt. Schüler sowie Lehrkräfte haben im Umkreis ihrer Schule im Radius von 150 Meter eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Dadurch soll die Infektionsgefahr durch Gruppenbildung vor und nach der Schule sowie in Pausen gesenkt werden.

Es ist nicht gestattet, die Maske zum Rauchen abzunehmen. Für die Einnahme von Speisen und Getränken darf im Sitzen sowie stehend, die Maske abgenommen werden (ausgenommen am Kölner Rheinboulevard). Ansonsten gilt, dass die Maske nur in dringenden Fällen abgenommen werden darf.

Medizinische Schutzmasken werden zur Pflicht

Die besondere Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung (sogenannte “OP-Masken”, Masken mit dem Filterstandard FFP2 / KN95 oder einer vergleichbaren Filterwirkung) besteht in Köln überall dort wo bisher eine “normale” Alltagsmaske ausreichte. Außerdem besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Schutzmaske vor allem:

in Handelseinrichtungen (geschlossene Räumlichkeiten wie Supermärkte, Tankstellen, Geschäfte von Handwerksleistenden etc.).

im öffentlichen Personennahverkehr (auch an den Bahnhöfen und Haltestellen).

bei Gottesdiensten und Versammlungen von Religionsgemeinschaften.

in Praxen von Ärzten und vergleichbaren Einrichtungen mit dem Schwerpunkt medizinischer Dienstleistungen.

bei ehrenamtlichen oder kommunalen Fahrdiensten z.B. zum Impfzentren.

an allen Schulen, auf dem Schulgelände und im Unterricht. Kinder bis einschließlich Klasse 8 können eine Alltagsmaske tragen.

in Kindertageseinrichtungen, der Kindertagespflege und heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen sowie in Angeboten der Kinderbetreuung in besonderen Fällen (Brückenprojekte).

zur Inanspruchnahme und Erbringung von körpernahen Dienstleistungen und

bei zulässigen Präsenz-Bildungsangeboten und Prüfungen.

Schutzmasken-Pflicht auch an Schulen

In Schulen gilt grundsätzlich überall auf dem Schulgelände die medizinische Schutzmasken-Pflicht. Bis Klasse 8 können Kinder eine Alltagsmaske tragen, wenn die medizinischen Masken nicht passen. Für alle Besucher einer Schule im Umkreis mit einem Radius von 150 Meter um diese Schule gilt eine Schutzmasken-Pflicht. Hierzu gehören alle Schüler, alle in der Schule Beschäftigten und alle, die jemanden zur Schule begleiten, dort abholen oder die Schule aus anderen Gründen aufsuchen. Die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske gilt auch in Kindertageseinrichtungen, in Angeboten der Kindertagespflege und heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen sowie der Kinderbetreuung in besonderen Fällen (Brückenprojekte).

Die Coronabetreuungs-Verordnung wurde im Hinblick auf die bundesrechtlichen Änderungen beim Arbeitsschutz angepasst. Grundsätzlich haben ebenfalls Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen eine medizinische Maske zu tragen.

Auch in Parks und städtischen Gebäuden muss eine Schutzmaske getragen werden

Auch Besucher der folgenden städtischen Einrichtungen müssen ab sofort eine medizinische Maske zu tragen:

des Stadthauses Deutz,

des Kalk Karrees,

der Bezirksrathäuser,

der Kundenzentren,

der Zulassungsstellen,

des Standesamtes und

aller sonstigen Verwaltungsgebäude, in denen Dienstleistungen durch Bedienstete der Stadt Köln im persönlichen Kontakt zu den Besucher erbracht werden.

Seit 25.02.2021 gilt freitags, samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 22 Uhr eine Schutzmasken-Pflicht zudem auch:

im Stadtgarten,

am Aachener Weiher,

im Volksgarten und

im Jugendpark.

Zum 13.03.2021 gilt die Schutzmasken-Pflicht außerdem:

im Bereich Brüsseler Platz und

am Rheinufer zwischen Drehbrücke Deutz und Zoobrücke. Um Ansammlungen von Personen, die keine Maske tragen, auf dem Rheinboulevard vorzubeugen, ist dort zusätzlich das Essen und Trinken verboten; hiervon sind nur Kinder unter drei Jahren ausgenommen.

Weitere Infos zur Schutzmasken-Pflicht finden Sie hier bei CityNEWS.

Befreiung von der Tragepflicht einer Corona-Schutzmaske

Die Pflicht zum Tragen der Mund-Nase-Bedeckung gilt nicht für Radfahrer und Sporttreibende sowie Kinder bis zum Schuleintritt und Personen, die aus medizinischen Gründen keine Schutzmaske tragen können. Die medizinischen Gründe sind durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen, welches auf Verlangen vorzuzeigen ist.

Die Stadt erklärt, dass ein Attest für die Befreiung von der Pflicht zum Tragen einer textilen Mund-Nase-Bedeckung von einem Arzt ausgestellt werden muss (keine Diplom-Psychologen, keine Heilpraktiker). Auf diesem Attest muss eine Begründung bzw. ein gesundheitlicher Grund stehen, warum die betroffene Person die Mund-Nase-Bedeckung nicht tragen kann. Die Formeln “aus medizinischen Gründen” oder “aus gesundheitlichen Gründen” reicht nicht aus, sondern es muss ein konkreter Grund bzw. eine Diagnose dort stehen, z.B. Atemnot, Asthma, etc. Gegebenenfalls kann die Diagnose auch in Form des internationalen ICD-Codes geschrieben werden.

Das Attest muss von dem Arzt unterschrieben sein, einen Stempel der Praxis haben, und natürlich sollte sie auf dem Briefpapier der Arztpraxis stehen bzw. Name und Adresse des ausstellenden Arztes müssen dort enthalten und lesbar sein.

Der Ordnungsdienst schaut sich bei Kontrollen die Atteste genau an. Wer ein korrektes Attest vorweisen kann, ist von der Tragepflicht der Schutzmaske ausgenommen und wird von den Einsatzkräften nicht behelligt.

In folgenden Bereichen muss von 10 Uhr bis 22 Uhr eine Schutzmaske getragen werden (sofern geöffnet):

Überall dort wo eine Maskenpflicht gilt, sind wie bereits erwähnt ab dem 22.03.2021 nun medizinische Schutzmasken zu tragen. Dies gilt also auch für die folgenden Kölner Sonderregelungen:

an allen Orten, an denen – gemessen an der verfügbaren Fläche – der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann ,

, in sämtlichen Fußgängerzonen ,

, in der Kölner Altstadt ,

, auf den Kölner Ringen zwischen Rudolfplatz und Bismarckstraße einschl. Friesenplatz,

zwischen Rudolfplatz und Bismarckstraße einschl. Friesenplatz, auf dem Rheinufer linksrheinisch zwischen Mülheimer Brücke und Südbrücke, einschl. der Südseite der Hohenzollernbrücke,

zwischen Mülheimer Brücke und Südbrücke, einschl. der Südseite der Hohenzollernbrücke, am Rheinboulevard und Rheinpromenade rechtsrheinisch zwischen Deutzer Brücke und Tanzbrunnen einschl. Charles-de-Gaulle-Platz,

rechtsrheinisch zwischen Deutzer Brücke und Tanzbrunnen einschl. Charles-de-Gaulle-Platz, am Rheinufer zwischen Drehbrücke Deutz und Zoobrücke ,

, im Bereich Brüsseler Platz ,

, im Stadtgarten, am Aachener Weiher, im Volksgarten und im Jugendpark (jedoch nur freitags, samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 22 Uhr).

Maskenpflicht in Einkaufsstraßen

In den Einkaufsstraßen, d. h. den Straßen, die durch eine Vielzahl von Einzelhandelsgeschäften geprägt sind, die nicht allein den örtlichen Bedarf decken, gilt gilt von 10 bis 22 Uhr ebenfalls eine Maskenpflicht. Diess Straßen und Plätze sind:

Übersicht Maskenpflicht in Einkaufsstraßen In diesen Kölner Einkaufsstraßen / Zonen muss eine Schutzmaske getragen werden Aachener Straße

vom Habsburgerring bis Haus-Nr. 76 bzw. 61 sowie von Haus-Nr. 390 bis 456 bzw. von Haus-Nr. 497 bis 567

vom Habsburgerring bis Haus-Nr. 76 bzw. 61 sowie von Haus-Nr. 390 bis 456 bzw. von Haus-Nr. 497 bis 567 Bahnhofstraße (Porz)

von Haus-Nr. 47 bis Hauptstr. bzw. von Haus-Nr. 58 bis Hauptstr.

von Haus-Nr. 47 bis Hauptstr. bzw. von Haus-Nr. 58 bis Hauptstr. Bonner Straße

von Haus-Nr. 2 bis Bonner Wall bzw. von Haus-Nr. 1 bis Alteburger Wall

von Haus-Nr. 2 bis Bonner Wall bzw. von Haus-Nr. 1 bis Alteburger Wall Breite Straße

von Ecke Tunisstr. bis Ecke Sankt-Apern-Str. einschl. Willy-Millowitsch-Platz und Hanns-Hartmann-Platz

von Ecke Tunisstr. bis Ecke Sankt-Apern-Str. einschl. Willy-Millowitsch-Platz und Hanns-Hartmann-Platz Brüsseler Straße

von Ecke Aachener Str. bis zur Ecke Venloer Str.

von Ecke Aachener Str. bis zur Ecke Venloer Str. Chlodwigplatz

von Haus-Nr. 1 bis zur Severinstorburg bzw. von Haus-Nr. 2 bis Severinstorburg

von Haus-Nr. 1 bis zur Severinstorburg bzw. von Haus-Nr. 2 bis Severinstorburg Dellbrücker Hauptstraße

von Thurner Str. bis Haus-Nr. 140 bzw. von Haus-Nr. 61 bis Bergisch Gladbacher Str. 1006

von Thurner Str. bis Haus-Nr. 140 bzw. von Haus-Nr. 61 bis Bergisch Gladbacher Str. 1006 Deutzer Freiheit

Dürener Straße

von der Universitätsstr. bis Gürtel

von der Universitätsstr. bis Gürtel Ebertplatz

Ehrenstraße

Eigelstein

Frankfurter Straße

von Haus-Nr. 1 bis Ecke Montanusstr. / Vincenzstr.

von Haus-Nr. 1 bis Ecke Montanusstr. / Vincenzstr. Hauptstraße (Rodenkirchen)

von Haus-Nr. 1 bis zur Ecke Walther-Rathenau-Str. bzw. von Haus-Nr. 2 bis 128

von Haus-Nr. 1 bis zur Ecke Walther-Rathenau-Str. bzw. von Haus-Nr. 2 bis 128 Höninger Weg

von Haus-Nr. 134 bis 220 bzw. von Haus-Nr. 145 bis 257

von Haus-Nr. 134 bis 220 bzw. von Haus-Nr. 145 bis 257 Kalker Hauptstraße

von Haus-Nr. 51 bis 273 bzw. von Haus-Nr. 62 bis 244

von Haus-Nr. 51 bis 273 bzw. von Haus-Nr. 62 bis 244 Keupstraße

von Haus-Nr. 32 bis Ecke Bergisch Gladbacher Str. Haus-Nr. 95 bzw. von Ecke Schanzenstr. 1 bis Keupstr. 123

von Haus-Nr. 32 bis Ecke Bergisch Gladbacher Str. Haus-Nr. 95 bzw. von Ecke Schanzenstr. 1 bis Keupstr. 123 Maastrichter Straße

von Ecke Hohenzollernring bis Ecke Brüsseler Platz

von Ecke Hohenzollernring bis Ecke Brüsseler Platz Mittelstraße

Neumarkt

Neusser Straße

vom Ebertplatz bis Weißenburgstr. sowie von Haus-Nr. 177 bis 457 bzw. von Haus-Nr. 184 bis 450

vom Ebertplatz bis Weißenburgstr. sowie von Haus-Nr. 177 bis 457 bzw. von Haus-Nr. 184 bis 450 Severinstraße

von Haus-Nr. 1 bis 193 bzw. von Haus-Nr. 2 bis Spielmannsgasse

von Haus-Nr. 1 bis 193 bzw. von Haus-Nr. 2 bis Spielmannsgasse Sülzburgstraße

von Luxemburger Str. bis Berrenrather Str.

von Luxemburger Str. bis Berrenrather Str. Venloer Straße

von Haus-Nr. 1 bis einschl. kompletter Hans-Böckler-Platz sowie von Innere Kanalstr. bis Heliosstr. einschl. Neptunplatz

von Haus-Nr. 1 bis einschl. kompletter Hans-Böckler-Platz sowie von Innere Kanalstr. bis Heliosstr. einschl. Neptunplatz Weidengasse

Wiener Platz

Zülpicher Platz

Zülpicher Straße

von Haus-Nr. 1 bis 51 bzw. von Haus-Nr. 2 bis 70

Die Schutzmasken-Pflicht gilt außerdem (sofern geöffnet):

auf Märkten (z.B. Wochenmarkt, Trödel- oder Flohmarkt) – auch zwischen den Marktgängen,

(z.B. Wochenmarkt, Trödel- oder Flohmarkt) – auch zwischen den Marktgängen, auf Parkplätzen ,

, vor Geschäften (in einer Entfernung von 10 Metern vom Eingang des Geschäfts),

(in einer Entfernung von 10 Metern vom Eingang des Geschäfts), für alle Besucher einer Schule im Umkreis mit einem Radius von 150 Meter um diese Schule . Hierzu gehören alle Schüler, alle in der Schule Beschäftigten und alle, die jemanden zur Schule begleiten, dort abholen oder die Schule aus anderen Gründen aufsuchen,

. Hierzu gehören alle Schüler, alle in der Schule Beschäftigten und alle, die jemanden zur Schule begleiten, dort abholen oder die Schule aus anderen Gründen aufsuchen, bei Sportveranstaltungen (Zuschauer), bei sonstigen Veranstaltungen und Versammlungen innerhalb geschlossener Räume stets – vor allem auch am Sitzplatz ,

(Zuschauer), bei sonstigen Veranstaltungen und Versammlungen innerhalb geschlossener Räume stets – vor allem , beim Besuch von Freizeitparks ,

, auf Spielplätzen ,

, grundsätzlich (allerdings auch mit Ausnahmen) in öffentlichen Freizeit-Einrichtungen (wie z. B. Zoologische Gärten, Tierparks, Botanische Gärten, Garten- und Landschaftsparks – in geschlossenen Räumen sind medizinische Masken Pflicht) und

(wie z. B. Zoologische Gärten, Tierparks, Botanische Gärten, Garten- und Landschaftsparks – in geschlossenen Räumen sind medizinische Masken Pflicht) und auf Ausflugsfahrten mit Schiffen, Kutschen, historischen Eisenbahnen sowie ähnlichen Einrichtungen.

mit Schiffen, Kutschen, historischen Eisenbahnen sowie ähnlichen Einrichtungen. Handelseinrichtungen (geschlossene Räumlichkeiten wie Supermärkte, Tankstellen, Geschäfte von Handwerksleistenden etc.),

(geschlossene Räumlichkeiten wie Supermärkte, Tankstellen, Geschäfte von Handwerksleistenden etc.), im öffentlichen Personennahverkehr (auch an den Bahnhöfen und Haltestellen),

(auch an den Bahnhöfen und Haltestellen), bei Gottesdiensten und Versammlungen von Religionsgemeinschaften,

und Versammlungen von Religionsgemeinschaften, in Arztpraxen und vergleichbaren Einrichtungen mit dem Schwerpunkt medizinischer Dienstleistungen,

mit dem Schwerpunkt medizinischer Dienstleistungen, auch Besucher von Patienten im Krankenhaus , Bewohnern von Alten- und Seniorenheimen oder Personen in ähnlichen Gemeinschaftseinrichtungen, die einer vulnerablen Gruppe angehören, sind verpflichtet Schutzmasken zu tragen, die mindestens FFP2-Standard entsprechen,

, Bewohnern von oder Personen in ähnlichen Gemeinschaftseinrichtungen, die einer vulnerablen Gruppe angehören, sind verpflichtet Schutzmasken zu tragen, die mindestens FFP2-Standard entsprechen, bei ehrenamtlichen oder kommunalen Fahrdiensten z.B. zum Impfzentren,

z.B. zum Impfzentren, zur Inanspruchnahme und Erbringung von körpernahen Dienstleistungen ,

, in sonstigen geschlossenen Räumlichkeiten im öffentlichen Raum , soweit diese – mit oder ohne Eingangskontrolle – auch Kunden bzw. Besuchern zugänglich sind,

, soweit diese – mit oder ohne Eingangskontrolle – auch Kunden bzw. Besuchern zugänglich sind, an allen Schulen , auf dem Schulgelände und im Unterricht. Kinder bis einschließlich Klasse 8 können eine Alltagsmaske tragen, wenn die medizinische Maske wegen der Größe nicht passt.

, auf dem und im Unterricht. Kinder bis einschließlich Klasse 8 können eine Alltagsmaske tragen, wenn die medizinische Maske wegen der Größe nicht passt. in Kindertageseinrichtungen , in Angeboten der Kindertagespflege und heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen sowie in Angeboten der Kinderbetreuung in besonderen Fällen (Brückenprojekte),

, in Angeboten der und heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen sowie in Angeboten der Kinderbetreuung in besonderen Fällen (Brückenprojekte), in allen städtischen Verwaltungsgebäude , in denen Dienstleistungen durch Bedienstete der Stadt Köln im persönlichen Kontakt zu Besuchern erbracht werden und

, in denen Dienstleistungen durch Bedienstete der Stadt Köln im persönlichen Kontakt zu Besuchern erbracht werden und bei zulässigen Präsenz-Bildungsangeboten und Prüfungen .

. Die Coronabetreuungs-Verordnung wurde im Hinblick auf die bundesrechtlichen Änderungen beim Arbeitsschutz angepasst. Grundsätzlich haben Lehrer in Schulen, Kita-Beschäftigte (sofern kein Abstand zwischen den erwachsenen Personen) sowie Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen jetzt eine medizinische Maske zu tragen.

Eine komplette Übersicht zur Schutzmasken-Pflicht finden Sie hier!

Einzelhandel

Aufgrund der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts NRW zur vorläufigen Außervollzugsetzung der Beschränkungen für den Einzelhandel hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales umgehend am 22.03.2021 eine angepasste Coronaschutz-Verordnung erlassen. Die vom Oberverwaltungsgericht ausdrücklich als insgesamt verhältnismäßig eingestuften Beschränkungen für den Einzelhandel bleiben damit weiterhin bestehen.

Da das Oberverwaltungsgericht eine unzulässige Ungleichbehandlung darin gesehen hat, dass Schreibwarengeschäfte, Buchhandlungen und Gartenmärkte ab dem 08.03.2021 ohne diese Beschränkungen öffnen durften, gelten die Pflicht zur Terminvereinbarung und die 40 Quadratmeter-Begrenzung mit der jetzt geänderten Verordnung auch für diese Geschäfte.

Grundsätzlich gilt ab 29.03.2021, dass alle nicht-privilegierten Warengruppen (Elektro, Textil etc.) schließen bzw. wieder zurück auf “Click & Collect” umstellen müssen alle . Auch Baumärkte und Großhandel, die nicht unter § 11 Abs. 1 Nr. 1-8 CoronaSchVO NRW gelistet sind, dürfen nicht mehr für den allgemeinen Kundenverkehr öffnen. Das gilt auch für Geschäfte von Handwerkern.

Generell geöffnet sind:

Einrichtungen des Einzelhandels für Lebensmittel,

Direktvermarktung von Lebensmitteln,

Abhol- und Lieferdiensten,

Getränkemärkte,

Wochenmärkte für Verkaufsstände mit dem Schwerpunkt Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs,

Apotheken,

Reformhäuser,

Sanitärhäusern,

Babyfachmärkten,

Drogerien,

Tankstellen,

Banken / Sparkassen,

Poststellen (auch Schreibwaren),

Kioske,

Zeitungsverkaufsstellen,

Futtermittelmärkte und Tierbedarfsmärkten,

Einrichtungen des Großhandels für Großhandelskunden und, beschränkt Verkauf von Lebensmitteln, auch für Endkunden sowie die Abgabe von Lebensmitteln, auch für Endkundschaft und

die Abgabe von Lebensmitteln durch soziale Einrichtungen (z. B. die Tafel).

Alle anderen Verkaufsstellen und Geschäfte dürfen nach Terminvergabe und einer Person pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche geöffnet werden.

Weiterhin untersagt sind:

der Verzehr von Lebensmitteln in der Verkaufsstelle und in einem Umkreis von 50 Metern um die Verkaufsstelle (Lebensmittelgeschäft, Kiosk, Schnell-Imbiss usw.).

Spezialmärkte, Messen und ähnliche Einrichtungen.

Allgemeine Dienstleistungen

Die Erbringung körpernaher Dienstleistungen ist ab 29.03.2021 – bis auf medizinisch notwendige Leistungen, Friseur-Dienstleistungen und Leistungen der nichtmedizinischen Fußpflege sowie der gewerbsmäßigen Personenbeförderung – untersagt.

Ausgenommen sind medizinisch notwendige Leistungen von Dienstleistern im Gesundheitswesen. Zudem werden Warteschlangen und Menschenansammlungen durch den Ordnungsdienst der Stadt Köln aufgelöst.

Dienstleistungen und Handwerksleistungen, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zur Kundschaft nicht eingehalten werden kann (z.B. Gesichtsbehandlung, Kosmetik, Nagelstudios, Maniküre, Massage, Tätowieren und Piercen) sind somit untersagt.

Bei Inanpruchnahme von erlaubten körpernahen Dienstleistungen (z.B. Friseure) ist in Köln ein negatives Corona-Testergebnis erforderlich, welches nicht älter als 24 Stunden sein darf.

Kunde und Personal müssen dabei eine medizinische Maske tragen.

Medizinische Behandlungen (z. B. Physio- oder Ergotherapie) sind möglich.

Medizinisch notwendige bzw. verordnete Fußpflege darf weiterhin angeboten werden.

Die Einrichtungen und Dienstleister können selbst entscheiden, ob sie auch einen negativen Corona-Selbsttest akzeptieren, der von den Besuchern unmittelbar vor Ort in Anwesenheit des Personals durchgeführt wird.

Wer körpernahe Dienstleistungen erbringt, hat zudem alle 2 Tage einen Schnell- oder Selbsttest durchzuführen.

Sport, Kultur und Freizeit

Museen, Bibliotheken und ähnliche Einrichtungen müssen schließen. Der Zoo und ähnliche Einrichtungen müssen alle Häuser schließen. Die frei begehbaren Bereiche bleiben offen. Hier gilt weiterhin die städtische Allgemeinverfügung, dass Besucher – auch Kinder ab dem Schuleintritt – ein maximal 24 Stunden altes negatives Corona-Testergebnis vorweisen müssen.

Die Einrichtungen und Dienstleister können selbst entscheiden, ob sie auch einen negativen Corona-Selbsttest akzeptieren, der von den Besuchern unmittelbar vor Ort in Anwesenheit des Personals durchgeführt wird. Zudem werden Warteschlangen und Menschenansammlungen durch den Ordnungsdienst der Stadt Köln aufgelöst.

Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, sind verboten

Allgemein sind Veranstaltungen, die der Unterhaltug dienen, untersagt. Straßenkunst (Musik, Theater und andere Darbietung im öffentlichen Raum) ist montags bis donnerstags von 15 bis 22 Uhr und freitags bis sonntags sowie an Feiertagen von 10 bis 22 Uhr an folgenden Orten nicht erlaubt:

alle Fußgängerzonen in der Kölner Innenstadt,

im Rheingarten,

auf der Hohenzollernbrücke inkl. beider Podeste und

am Rheinboulevard.

Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen sind geschlossen

Dazu zählen u.a.:

Theater,

Opern,

Konzerthäuser,

Kinos,

Freizeitparks,

allgemeine Angebote von Freizeitaktivitäten drinnen und draußen,

Spielhallen und Spielbanken,

Prostitutionsstätten und Bordelle,

Freizeit- und Amateursportstätten,

Schwimm- und Spaßbäder,

Thermen und Saunen,

Fitnessstudios sowie

Ausflugsfahrten mit Schiffen, Kutschen und historischen Eisenbahnen.

Für den Sportbetrieb im Freizeit- und Amateurbereich gilt:

Auch beim Sport gibt es Corona-Einschränkungen während die Notbremse gilt. Ab Montag, 29.03.2021, ist Training für Kinder unter 14 Jahren nur noch in Gruppengrößen bis 10 Personen erlaubt. Dies gilt auch für die Jugendmannschaften der Profisportvereine. Über 14-Jährige dürfen nur mit maximal 1 Person aus 1 anderen Hausstand Sport treiben. Für die Ostertage vom 01.04. bis 05.04.20201 gilt hier abweichend die Erweiterung, dass ein Treffen von bis zu 5 Personen aus 2 Hausständen zulässig ist.

Reisen

Für Reisen gilt grundsätzlich:

Übernachtungsangebote zu privaten Zwecken sind untersagt.

Reisebusreisen und sonstige Gruppenreisen mit Bussen zu touristischen Zwecken sind verboten.

Schulen und Kindergärten

Der Unterricht für die Schülerschaft wird in Form eines Wechsels aus Präsenz- und Distanzunterricht wiederaufgenommen. An den Grund- und Förderschulen findet seit dem 22.02.2021 Wechselunterricht aus Präsenz- und Distanzunterricht statt. Für die Sekundarstufe I startete der Wechselunterricht seit dem 15.03.2021.

Die Kinderbetreuung erfolgt in einem eingeschränkten Regelbetrieb. Ihre Kinder sind herzlich eingeladen, die Kindertagesbetreuung wieder zu nutzen. Die Betreuung findet nur in festen Gruppen statt.

Schüler sowie Lehrkräfte haben im Umkreis ihrer Schule im Radius von 150 Meter eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Dadurch soll die Infektionsgefahr durch Gruppenbildung vor und nach der Schule sowie in Pausen gesenkt werden. Personen, die generell von der Pflicht eine Schutzmaske zu tragen entbunden sind, müssen diese Pflicht nicht beachten.

Musikalischer und künstlerischer Unterricht ist mit Gruppen von bis zu 5 Schülern inkl. Lehrkraft zulässig.

An allen Schulen, auf dem Schulgelände und im Unterricht. Kinder bis einschließlich Klasse 8 können eine Alltagsmaske tragen, wenn die medizinische Maske wegen der Größe nicht passt.

In Kindertageseinrichtungen, in Angeboten der Kindertagespflege und heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen sowie in Angeboten der Kinderbetreuung in besonderen Fällen (Brückenprojekte).

Aufsichtspersonen über Gruppen von höchstens 20 Kindern bis zum Alter von einschließlich 14 Jahren haben, wenn die Gruppen unter freiem Himmel Sport treiben, die einfache Rückverfolgbarkeit nach der Coronaschutz-Verordnung sicherzustellen.

