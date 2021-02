Bombe in Köln-Sürth gefunden: Infos zur Evakuierung und Entschärfung

Letzte Aktualisierung am 04.02.2021 um 19:00 Uhr: In Köln-Sürth ist am Donnerstag, 4. Februar 2021, bei Bauarbeiten auf einem Grundstück im Bereich der Bergstraße eine englische Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Nach aktuellem Stand sollen die Evakuierung des Gefahrenbereichs und die Entschärfung der Fliegerbombe mit Heckaufschlagzünder am Freitag, 5. Februar 2021, erfolgen. Bereits am 4. Februar 2021 werden Anwohner, Unternehmen, Kitas und Schulen von Mitarbeitern des Kölner Ordnungsdienstes per Anschreiben informiert, in dem die wichtigsten Infos für die bevorstehende Evakuierung der Betroffenen enthalten sind. CityNEWS berichtet hier fortlaufend über die aktuelle Lage rund um die Entschärfung der Bombe und Evakuierung wegen des Blindgängers in Köln-Sürth.

Stadt Köln bereitet Entschärfung und Evakuierung in Köln-Sürth vor

Für die Entschärfung der Bombe in Sürth wird der Gefahrenbereich abgesperrt und evakuiert. Beginn ist voraussichtlich am Freitag, 05.02.2021, ab 9 Uhr. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst und das Ordnungsamt der Stadt Köln sind vor Ort. Das Ordnungsamt entscheidet über alle weiteren Maßnahmen zur Absperrung und Evakuierung. Der vorläufige Gefahrenbereich rund um den Bombenfundort wurde vom Kampfmittelbeseitigungsdienst mit einem Radius von 500 Metern festgelegt. Der endgültige Evakuierungsbereich steht aktuell noch nicht fest. Von der evakuierung sind rund 5.500 Personen betroffen.

Eine Anlaufstelle für Betroffene, die entsprechend konform zur aktuellen Corona-Lage ist, wird am 05.02.2021 in der Gesamtschule Rodenkirchen in der Sürther Straße 191, 50999 Köln, eingerichtet. Die Anlaufstelle wird für betroffene Personen voraussichtlich ab 9:30 Uhr öffnen. Vor Ort müssen betroffene Personen einen Auskunftsbogen mit persönlichen Daten ausfüllen und Fragen zur Gesundheit beantworten.

Personen, die in die Anlaufstelle kommen möchten, bringen bitte einen Ausweis und notwendige Medikamente mit. In der Anlaufstelle besteht eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Gehbehinderte oder anderweitig körperlich beeinträchtigte sowie quarantänepflichtige Personen melden dies bitte beim Klingelrundgang des Kölner Ordnungsdienstes. Für einen Transport zur Anlaufstelle wird dann gesorgt.

Im Evakuierungsbereich lebt eine niedrige zweistellige Zahl quarantänepflichtiger Personen. Diese werden separat untergebracht und dringend aufgefordert, nicht auf eigene Faust ihre Wohnung und damit die Quarantäne zu verlassen. Dies kann eine Strafe von bis zu 25.000 Euro nach sich ziehen.

Der Wochenmarkt in Sürth kann am 05.02.2021 nicht stattfinden. Der Marktplatz an der Sürther Hauptstraße / Frohnhofstraße befindet sich innerhalb des Gefahrenbereichs liegt.

Verkehr wird wegen Entschärfung eingeschränkt

Die Stadt Köln weist bereits jetzt daraufhin, dass es so Sperrungen und Behinderungen im Verkehr kommen kann. Auf der Internetseite der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) sollten sich die Fahrgäste bereits vorab über eventuelle Änderungen und Umleitungen bei Bus und Bahn informieren. Fest steht bereits, dass von den Sperrungen die Bahn-Linien 16 und 17 sowie die Bus-Linien 130, 131 und 134 betroffen sind. Der gesamte Bereich sollte aufgrund der geplanten Straßensperrungen großräumig umfahren werden.

Infos: Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in Köln

In Köln kommt es immer wieder zu Funden von Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg. Evakuierungen und Entschärfungen wie jüngst in Köln-Sülz oder eben jetzt in Ehrenfeld gehören also zum “Alltag” in der Domstadt. Die Rheinmetropole Köln ist im Zweiten Weltkrieg insgesamt über 260-mal aus der Luft angegriffen worden. So häufig und heftig wie kaum eine andere deutsche Stadt. Die Experten für Kampfmittel der Düsseldorfer Bezirksregierung haben pro Jahr etwa 20 Einsätze in der Domstadt, um Bomben zu entschärfen.

Laut der Bezirksregierung wurden im Zweiten Weltkrieg Bomben mit einem Gesamtgewicht von etwa 2,7 Millionen Tonnen abgeworfen. Rund ein Viertel davon (ca. 675.000 Tonnen) fielen dabei allein auf NRW. Wo und wie viele Bomben allerdings abgeworfen wurden und wie viele Blindgängern nicht detonierten, lässt sich kaum sicher feststellen. Die Experten der nordrhein-westfälischen Kampfmittelbeseitigungsdienste haben im vergangenen Jahr 2.811 Bomben unschädlich gemacht – das sind knapp 45 Prozent mehr als im Vorjahr (2017: 1.946 Bomben). Grund für den Anstieg der Fundzahlen ist unter anderem die weiter anhaltende gute Baukonjunktur und damit einhergehend mehr Bombenfunde.