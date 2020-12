Vom 16.12.2020 bis 10.01.2021 wird NRW in den sogenannten “harten” Lockdown versetzt. Dies bedeutet weitreichende Einschränkungen für das öffentliche Leben – vor allem rund die Weihnachtszeit und Silvester. Die Landesregierung um NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) machte dabei deutlich, dass diese Regelungen vorerst bis zum 10.01.2021 gelten. Der harte Lockdown könnte aber – je nach Corona-Infektionsgeschehen – auch verlängert werden.

Der Bund und die Länder haben sich darauf verständigt, dass es am 05.01.2021 zu einer erneuten Beratung zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten kommen wird. Dort möchte man das weitere Vorgehen zur Eindämmung des Coronavirus besprechen. CityNEWS gibt hier eine Übersicht zu den neuen Corona-Regeln, die mit dem Lockdown ab 16.12.2020, in NRW gelten!

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Sie Informationen zu den aktuell in NRW geltenden Regelungen hier finden! In Köln gelten weitere zusätzliche Sonderregelungen. Diese lokalen Maßnahmen haben wir für Sie hier zusammengefasst! Bitte beachten Sie, dass durch die dynamische Lage bestimmte Passagen nicht unbedingt dem aktuellsten Stand entsprechen und es auch zu lokalen Abweichungen kommen kann.

Übersicht: Das sind die neuen Lockdown-Regeln

Grundsätzlich sind alle bereits beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus weiterhin gültig und wurden bis zum 10.01.2021 verlängert. Dazu sind folgende zusätzlichen Regelungen beschlossen worden, welche die bereits bestehenden Maßnahmen (wie z.B. Schutzmasken-Pflicht, Schließung von Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Untersagung von Veranstaltungen usw.) ergänzen bzw. aktualisieren.

Weihnachten

Vom 24. – 26.12.2020 sind Treffen im engsten Familienkreis möglich. Dabei gilt eine eweiterte Kontaktbeschränkung von max. 4 über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen aus dem engsten Familienkreis, auch wenn dies mehr als 2 Hausstände oder 5 Personen über 14 Jahre bedeutet. Kinder bis 14 Jahren werden bei der Regelung grundsätzlich nicht mitgezählt.

Silvester / Neujahr

Eine urpsrünglich geplante Ausweitung der Kontaktbeschränkung – wie es sie auch an Weihnachten gibt – ist jetzt nicht mehr vorgesehen. Es gilt bei Treffen zum Jahreswechsel: Max. 5 Personen aus max. 2 Haushalten. Kinder bis 14 Jahren werden auch hier nicht gezählt. Es gilt zudem ein An- und Versammlungsverbot. Der Böller- sowie Feuerwerks-Verkauf ist verboten. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sagte auf einer Pressekonferenz nach dem Lockdown-Gipfel dazu: “Der Bund wird mit seiner Verordnung regeln, dass der Verkauf von Feuerwerkskörpern unzulässig ist.” Bereits erworbenes Feuerwerk soll nicht abgefeuert werden. Auf publikumsträchtigen Plätzen und Örtlichkeiten gilt ein Pyro-Verbot.

Kontaktbeschränkungen

Für den Zeitraum 16.12.2020 – 10.01.2021 sind Treffen von nur noch max. 5 Personen aus max. 2 Haushalten möglich.

Einzige Ausnahme gilt an Weihnachten (24.12. – 26.12.2020): Hier sind Treffen von 1 Hausstand + max. 4 engen Verwandten möglich. Kinder bis 14 Jahren werden nicht mitgezählt.

In Hot-Spot Regionen mit einer Inzidenz über 200 kann es zu weiteren Ausgangsbeschränkungen kommen, welche die jeweilige Kommune anordnet.

Geschäfte / Einzalhandel

Der Einzelhandel wird zum Lockdown in NRW ab 16.12.2020 bis zum 10.12.2021 geschlossen. Ausgenommen sind der Lebensmittelhandel und der Handel mit dringend notwendigen Waren des täglichen Bedarfs. Somit dürfen nur noch Geschäfte für das absolut Notwendige geöffnet bleiben. Dabei gelten die Schutzmasken-Pflicht sowie die Hygiene- und Abstandregeln. Die Mitnahme von Speisen aus Gastronomiebetrieben bleibt hingegen weiterhin möglich.

Öffnen dürfen während des Lockdowns in NRW u. a.:

Abhol- und Lieferdienste

Apotheken

Banken und Sparkassen

Drogerien

Getränkemärkte

Hörgeräteakustiker

Kiosks und Zeitungsverkaufsläden

Lebensmittel-Einzelhandel

Optiker

Postfilialen

Reformhäuser

Reinigungen

Sanitätshäuser

Tankstellen

Tierbedarfs- und Futtermittelmärkte

Waschsalons

Weihnachtsbaumverkauf

Werkstätten für Autos und Fahrräder

Wochenmärkte

Ein Unterschied zum Lockdown im Frühjahr 2020: Baumärkte, Möbelgeschäfte und Co. müssen schließen!

Dienstleistungen

Es dürfen nur noch medizinisch notwendige Dienstleister während des Lockdown in NRW öffnen. Dazu zählen z. B. Physiotherapie, Logopäden oder Ergotherapien. Friseure, Kosmetiker, Nagelstudios, Massagesalons und Co. müssen – wie bereits im Frühjahr 2020 – komplett schließen.

Gastronomie

Gastronomiebetriebe müssen weiterhin geschlossen bleiben. Die Lieferung und Abholung von mitnahmefähigen Speisen für den Verzehr zu Hause bleiben weiter möglich. Der Verzehr vor Ort ist in einem Umkreis von 50 Metern verboten. Ebenso ist der Verzehr von alkoholischen Getränken im öffentlichen Raum während des Lockdowns untersagt.

Alkoholkonsum

Der Verzehr von Alkohol im öffentlichen Raum ist bis zum 10.01.2021 untersagt. Es gelten zudem die lokalen Bestimmungen vor Ort. Verstöße gegen diese Regelung werden mit einem Bußgeld belegt.

Schulen / Kitas

Es gelten bei Schulen und der Kinderbetreuung in NRW die bereits am 11.12.2020 bekanntgebenen Maßnahmen. Diese haben wir bei CityNEWS hier in einer Übersicht zusammengefasst. Für betroffene Eltern werden zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, um für die Betreuung bezahlten Urlaub zu nehmen.

Altenheime / Pflegeeinrichtungen

In Altenheimen und Pflegeeinrichtungen gelten erweiterte Richtlinien, um Patienten und Bewohner besser vor dem Coronavirus – vor allem in der Winterzeit – zu schützen:

Pflicht von FFP2-Schutzmasken für das Personal Corona-Testpflicht für alle Personen, die Zugang zu den Einrichtungen haben. Diese gilt auch für Personal von mobilen Pflegediensten In Gegenden mit erhöhten Inzidenzwerten müssen Besucher der Einichtungen einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist

Hotels / Reisen

Es sind keinerlei Hotelübernachtungen während des Lockdown möglich und Übernachtungsbetriebe müssen schließen. Dies gilt vor allem auch an Weihnachten und den Feiertagen. Zudem arbeitet die NRW-Landesregierung an einer neuen Quarantäne-Verordnung für Einreisende aus Corona-Risikogebieten. Bund und Länder appellieren eindringlich an alle Bürger, mindestens bis zum 10.01.2021 von nicht zwingend notwendigen Reisen ins In- und Ausland abzusehen.

Gottesdienste

Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sind während des Lockdowns nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Das Bundesinnenministerium und die Landesregierung NRW wird dazu Gespräche mit den Glaubensgemeinschaften führen.

Home-Office

Die Arbeitgeber werden dringend gebeten zu prüfen, ob die Betriebsstätten entweder durch Betriebsferien oder großzügige Home-Office-Lösungen während des Lockdowns geschlossen werden können.

Stand: 13.12.2020

Video: Pressekonferenz zum Lockdown

Weitere wichtige Informationen zum Corona-Virus

