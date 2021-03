Kaum locken die ersten Sonnenstrahlen und angenehme Temperaturen, steigt das Bedürfnis, Zeit im Freien zu verbringen. Raus ins Grüne lautet dann die Devise. Welche Frühlings-Ausflüge Sie auch während des Corona-Lockdowns in und um Köln unternehmen können und wie Sie Ihre Freizeit mit Kindern am besten in der Natur gestalten, hat CityNEWS für Sie hier unter die Lupe genommen.

Erlebnis-Spielplätze zum Auspowern in und um Köln

Gerade mit Kindern bieten sich Erlebnis-Spielplätze, auf denen sich Ihre Kleinen so richtig auspowern können, an. Insbesondere durch die Corona-Pandemie sind viele soziale Kontakte eingeschränkt, was für Kinder besonders schwerwiegende Auswirkungen haben kann. Umso schöner ist es, wenn sie sich auf Spielplätzen zumindest ein bisschen austoben und mit anderen Kindern in Kontakt treten können. In der Innenstadt bieten sich dazu die großen Spielplätze im Mediapark, im Jugendpark oder im Kölner Rheinpark an. Direkt vor den Toren der Domstadt befindet sich zum Beispiel der Abenteuerspielplatz Herbertskaul in Frechen, der Neuland-Park in Leverkusen oder die Diepeschrather Mühle in Bergisch Gladbach.

Gerade wenn es tagsüber schön sonnig ist und die Temperaturen an der 20-Grad-Marke kratzen, kommt man in Versuchung, sich luftig zu kleiden. Gerade bei den Kindern ist hier jedoch Obacht geboten. Denn durch das Herumtollen und Toben – möglicherweise auch in Matsch und Pfützen – kann es im Frühling schnell zu einer Verkühlung oder Erkältung kommen. Um dem vorzubeugen, können Sie jedoch einige Dinge berücksichtigen. Vor allem die richtige Kleidung wie Matschhosen, Mützen aber auch wetterfeste Kleidung schützt bei Ausflügen vor einem Infekt.

Bitte beachten Sie, dass auf den Spielplätzen auch die Corona-Regeln, vor allem im Bezug auf die Schutzmasken-Pflicht, gelten.

Naturlehrpfade: Wälder und Wiesen mit den Kindern erkunden

Auch wenn die Kölner Innenstadt zunächst nicht nach dem grünsten Ausflugsparadies aussieht, so gibt es dennoch allerlei Grün in der nahegelegenen Natur zu erkunden. Sowohl für Jung als auch Alt bietet beispielsweise der schöne Königsforster Waldlehrpfad eine wunderbare Möglichkeit, Zeit im Freien zu verbringen. Der Lehrpfad eignet sich nicht nur als Wander- oder Spazierweg, sondern ist auch als Ausflugsziel mit Kindern bestens geeignet. Denn auf dem gesamten Weg sind Schautafeln platziert, die die Besonderheiten und Merkmale des jeweiligen Baumes aufzeigen und somit auch spannende Informationen für Kinder bieten. Am Rand des Pfades bietet der Rather Weiher schließlich einen guten Platz, um Rast zu machen oder die einheimischen Tiere am Weiher zu beobachten.

Gerade im Frühling findet man entlang des Waldlehrpfads viele Frühblüher, aus denen sich beispielsweise Blütenkränze basteln oder schöne Sträuße machen lassen. Oder erkunden Sie mit Ihren Kindern doch die verschiedenen Gewächse und versuchen Sie diese mit Apps zur Pflanzenerkennung gemeinsam zuzuordnen. So lernen Sie zusammen noch mehr über heimische Pflanzen.

Natur pur in Köln: Seen und Weiher

In puncto Seen und Weiher in der Umgebung von Köln gibt es einige Schönheiten zu bewundern. Im Sommer als Badesee genutzt, bieten diese im Frühling viel Raum für ausgiebige Spaziergänge oder für ein entspanntes Picknick. Besonders beliebt sind zum Beispiel der

Aachener Weiher

Adenauer Weiher

Decksteiner Weiher

Escher See und

Fühlinger See.

Für Tier-Freunde: Der Kölner Zoo

Wenn Sie vor allem an der Tierwelt interessiert sind, bieten selbstverständlich Zoos und Tiergehege eine tolle Abwechslung zum Alltag. Nachdem der Kölner Zoo im vergangenen Jahr sein 160-jähriges Jubiläum gefeiert hat, kann der Tierpark trotz der Corona-Lage wieder besucht werden. Dafür sind ein aktuelles negatives Corona-Testergebnis und ein vorab reservierter Termin erforderlich. Zudem gelten zusätzlich weiterhin die bekannten Abstands- und Hygieneregeln. Gerade im Frühling bietet der Kölner Zoo jede Menge Platz, um die Welt drumherum ein wenig zu vergessen und wo Kinder (und auch Erwachsene) bei einem Ausflug viel Wissenswertes zu exotischen Flora, Fauna und Tieren zu erfahren.