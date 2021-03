“Wandern ist eine Tätigkeit der Beine und ein Zustand der Seele” – diesem Zitat des Essayisten und Literaturkritikers Josef Hofmiller werden Wander-Fans wohl nur allzu begeistert zustimmen. Gerade für die Bewohner einer Großstadt wie Köln kann eine Runde in der freien Natur eine gute Flucht aus dem Alltag bieten. Besonders jetzt zur aktuellen Corona-Lage, wo viele Freizeit- und Kultureinrichtungen (derzeit) geschlossen sind, bietet sich ein Ausflug zum Wandern ins Grüne an, um ein wenig abschalten zu können.

Doch befinden sich die schönsten Routen in Deutschland nicht eher in den Alpen? Nicht unbedingt! Auch in der Domstadt und deren Umgebung finden sich einige schöne Strecken, die wir bei CityNEWS in diesem Artikel vorstellen werden – inklusive praktischen Wander-Tipps für Anfänger und Fortgeschrittene.

Fünf schöne Strecken zum Wandern rund um Köln

Eine Wanderung in voller Montur über die Kölner Ringe ist nicht nötig. Denn glücklicherweise finden sich im Umland der Rheinmetropole genügend tolle Routen – zum Beispiel folgende Strecken:

Eifelsteig

Der Eifelsteig führt auf einer Länge von insgesamt 313 Kilometern vom Aachener Dom bis zur Porta Nigra in Trier und zählt für viele zu den schönsten Wegen Deutschlands. Aufgrund seiner Länge ist der Eifelsteig in mehrere Etappen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden eingeteilt.

Domstädter, die diesen tollen Weg einmal selbst begehen wollen, reisen zunächst am besten nach Aachen. Von dort kann die erste Etappe der Wanderung, die mit leichtem Schwierigkeitsgrad über ca. 14 Kilometer bis nach Roetgen führt, in Angriff genommen werden.

Länge: 313 Kilometer

Schwierigkeitsgrad: variabel



Königsforst

Diese Route führt durch die herrliche Landschaft des nahe gelegenen Naturschutzgebietes Königsforst. Auf einer Fläche, die in etwa der Kölner Innenstadt entspricht, gibt es hier farbenfrohe Wildblumen und sogar Wildtiere in ihrer natürlichen Umgebung zu entdecken.

Die Anreise erfolgt am besten mit dem Auto, vom Parkplatz Erker Mühle am Rather Mauspfad aus kann die Wander-Tour dann auch direkt starten.

Länge: 18,8 Kilometer

Schwierigkeitsgrad: mittel



Kölner Grüngürtel

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Unter diesem Motto steht diese schöne Strecke. Denn um die Stadt herum findet man mit dem auf Teilen des ehemaligen Festungsrings errichteten Kölner Grüngürtel eine einzigartige Wanderroute.

Da sich die insgesamt 63 Kilometer lange Strecke auch gut verkürzen lässt, ist sie auch für Einsteiger bestens geeignet. Die Orientierung beim Wandern fällt aufgrund der zahlreichen Wegweiser mehr als leicht. Seit 2016 gibt es sogar eine eigene Grüngürtel-App mit vielen Tipps und Informationen.

Länge: 63 Kilometer

Schwierigkeitsgrad: leicht



Kölnpfad

Der Kölnpfad wurde 2008 in ehrenamtlicher Arbeit vom Kölner Eifelverein geplant und markiert. Auf 171 Kilometern führt der Pfad in zwei Abschnitten rechts und links des Rheins als Rundpfad um das Kölner Stadtgebiet und teilweise auch etwas darüber hinaus.

Die Strecke ist in insgesamt 11 Etappen unterteilt, die allesamt bequem mit den Linien der KVB erreicht werden können. Sie ist damit auch ideal dafür geeignet, wenn einen am Wochenende spontan die Lust aufs Wandern packt.

Länge: 171 Kilometer

Schwierigkeitsgrad: variabel



Wahner Heide – Fliegenbergtour

Diese Tour führt Wanderer durch den südlichen Teil des sich in direkter Nachbarschaft zum Köln-Bonn Airport befindlichen Naturschutzgebiets Wahner Heide. Beim Gang durch die offene Weide- und Buschlandschaft, gibt es neben der wunderschönen Natur auch Rothirsche aus nächster Nähe zu bestaunen.

Anspruchsvolles Highlight dieses schönen Wanderwegs ist der mitunter anspruchsvolle Aufstieg zum Telegraphenberg, dem mit 134 Metern höchsten Hügel der Wahner Heide.

Länge: 9 Kilometer

Schwierigkeitsgrad: mittel



Tipps für die richtige Vorbereitung zum Wandern

Bei so vielen schönen Strecken rund um die Rheinmetropole möchte manch einer sich wohl am liebsten direkt in die S-Bahn oder ins Auto setzen, um eine der oben vorgestellten Runden anzugehen. Doch, bevor es losgeht sollte man sich unbedingt einer guten Vorbereitung widmen und die folgenden Punkte beachten.



Sich selbst richtig einschätzen

Ob Anfänger oder geübter Wandersmann: manchmal neigt man dazu, sich selbst und seine Fähigkeiten zu überschätzen. Bevor man eine Tour plant sollte man also nicht nach dem Motto “Höher, schneller, weiter” agieren, sondern auf realistische Selbsteinschätzung setzen. Denn wenn man sich mühsam von einem Schritt zum anderen quält macht selbst die schönste Strecke keinen Spaß mehr bei der Wanderung.

Nicht ohne die passende Ausrüstung zum Wandern

Mit Jogginghose und Sneaker loslaufen? In der Kölner City sicher kein Problem, doch zum richtigen Wandern sollte man sich dann doch eine andere Garderobe zulegen.

Diese Grundausstattung sollte jeder Naturgänger im Schrank haben:

Wanderschuhe

spezielle Socken

geeignete Hose

Funktionsshirt (Lang- und Kurzarm)

Fleece-Jacke oder Pullover

Hardshell-Jacke

Regenhose

Rucksack (20 bis 30 Liter Volumen)

Erste-Hilfe-Set

Trinkflasche (mind. 1,5 Liter)

Auf den Wetterbericht vor der Wanderung achten

Natürlich sind Wanderfreunde nicht aus Zucker – doch wenn das Wetter zu schlecht ist, wird man selbst auf den schönsten Pfaden nicht glücklich werden. Deswegen sollte man rechtzeitig vor dem Start der Wander-Tour den Wetterbericht im Auge behalten.

Von der Lust zum Wandern gepackt

Man muss also nicht zwangsläufig weit reisen, um einige der schönsten Strecken Deutschlands entdecken zu können. Mit guter Planung und der richtigen Vorbereitung für eine Wanderung sollte einer gelungenen Auszeit in der Natur nichts im Wege stehen. Wem ein Kurz-Trip ausreicht, um ein bisschen Kraft und Energie zu tanken, findet in Köln auch zahlreiche Weiher, die zum Mini-Urlaub direkt vor der Haustüre einladen.