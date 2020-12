Übersicht: Die neuen Corona-Regelungen für Schulen und Kitas in NRW!

Das Land NRW hat kurzfristige Maßnahmen im Bezug auf den Schulbetrieb und der Kinderbetreuung beschlossen, die ab Montag, 14. Dezember 2020 gelten. Bei CityNEWS geben wir hier eine aktuelle Übersicht zu allen neuen Corona-Regelungen in Schulen, Kitas und Co.!

Video der Pressekonfernz zu den neuen Maßnahmen

Das gilt jetzt an den Schulen in NRW

Die Schulpflicht bleibt für alle Schüler grundsätzlich bestehen und die Schulen werden vom 14. bis 18. Dezember 2020 nicht geschlossen.

bleibt für alle Schüler grundsätzlich bestehen und die Schulen werden vom 14. bis 18. Dezember 2020 nicht geschlossen. Zur allgemeinen Kontaktreduzierung können Eltern bzw. Erziehungsberechtigte ihre Kinder vom Präsenzunterricht befreien lassen, wenn diese die Jahrgangsstufe 1 bis 7 besuchen. Hierfür muss der Schule schriftlich mitgeteilt werden, dass das Kind in den Distanzunterricht wechselt und nicht am Präsenzunterricht teilnimmt. Schüler können ab dem 14. Dezember 2020 am Distanzunterricht teilnehmen. Ein Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht ist nicht möglich.

besuchen. Hierfür muss der Schule schriftlich mitgeteilt werden, dass das Kind in den Distanzunterricht wechselt und nicht am Präsenzunterricht teilnimmt. Schüler können ab dem 14. Dezember 2020 am Distanzunterricht teilnehmen. Ein Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht ist nicht möglich. Für Schüler der Jahrgangsstufen 8 bis 13 findet der Unterricht grundsätzlich im Distanzlernen (Home-Schooling) statt.

findet der Unterricht grundsätzlich im Distanzlernen (Home-Schooling) statt. Schüler mit besonderen Unterstützungsbedarf werden auch in den Jahrgangsstufen 8 und darüber ein Angebot für Präsenzunterricht in den Förderschulen erhalten.

erhalten. An Berufskollegs entscheidet die Schulleitung, in welchem Bildungsgang und in welchem Umfang Distanzunterricht erfolgt.

entscheidet die Schulleitung, in welchem Bildungsgang und in welchem Umfang Distanzunterricht erfolgt. Ob in der Woche vom 14. bis 18. Dezember 2020 Prüfungen und Klausuren stattfinden, weil sie nicht verschoben werden oder entfallen können, prüfen die Schulen im Einzelfall.

stattfinden, weil sie nicht verschoben werden oder entfallen können, prüfen die Schulen im Einzelfall. Abiturklausuren am Weiterbildungskolleg und andere Abschlussrelevante Prüfungen finden wie vorgesehen statt.

und andere Abschlussrelevante Prüfungen finden wie vorgesehen statt. Die Weihnachtsferien beginnen – wie bereits vorab beschlossen – ab dem 18. Dezember 2020. Der erste reguläre Schultag (sofern es keine Änderungen gibt) wäre der 11. Januar 2021.

beginnen – wie bereits vorab beschlossen – ab dem 18. Dezember 2020. Der erste reguläre Schultag (sofern es keine Änderungen gibt) wäre der 11. Januar 2021. Ab einem Inzidenzwert von über 200 in den jeweiligen Städten kann der Schulbeginn lokal vor Ort zwischen 7 und 9 Uhr morgens entzerrt werden. Zusätzlich soll dann auch die bereits ab der 5. Klasse geltende Schutzmasken-Pflicht auf Grundschulen ausgeweitet werden.

in den jeweiligen Städten kann der Schulbeginn lokal vor Ort zwischen 7 und 9 Uhr morgens entzerrt werden. Zusätzlich soll dann auch die bereits ab der 5. Klasse geltende Schutzmasken-Pflicht auf Grundschulen ausgeweitet werden. In Städten mit besonders hohen Infektionszahlen sind auch sogenannte Wechselmodelle an Berufskollegs und Oberstufen (ausgenommen Berufsschüler vor dem Abschluss und Abiturienten) möglich. Dies bedeutet, dass die Hälfte der Schüler in der Schuleinrichtung unterrichtet wird, während die andere Hälfte zu Hause lernt.

Zusätzliche unterrichtsfreie Tage

Am 21. und 22. Dezember 2020 sowie am 7. und 8. Januar 2021 wird an öffentlichen Schulen kein Unterricht stattfinden. Diese Tage liegen unmittelbar vor bzw. nach den regulären Weihnachtsferien. Die zusätzlichen unterrichtsfreien Tage am 7. und 8. Januar 2021 zählen offiziell nicht zu den Ferien und Lehrer müssen an diesen Tagen arbeiten. Aufgrund der langfristigen Planung von Klausurterminen im Schuljahr gelten allerdings folgende Ausnahmen:

Falls Schulen mit einer gymnasialen Oberstufe oder berufliche Gymnasien für diese Schultage Klausuren geplant haben und diese nicht verschieben können, werden die Prüfungen an diesen Tagen stattfinden.

Diese Regelung gilt auch für Prüfungen der Abschlussjahrgänge in den Bildungsgängen der Berufskollegs.

An Weiterbildungskollegs finden die Prüfungsverfahren einschließlich der Zeugnisausgabe unverändert statt, die an den jetzt unterrichtsfreien Tagen geplant gewesen sind. Für Studierende im fünften Semester finden auch die Klausuren statt, die für diese Tage geplant sind und nicht verschoben werden können.

Ausbildungsbetriebe können den Unterrichtsausfall an diesen Tagen ausgleichen.

Notbetreuung für Schüler

An den zusätzlichen unterrichtsfreien Tagen vor und nach den regulären Weihnachtsferien findet in den Schulen eine Notbetreuung statt. Teilnehmen können Schüler der Klassen 1 bis 6, deren Eltern die Notbetreuung bei der Schule beantragen.

Der zeitliche Umfang der Notbetreuung richtet sich nach der ursprünglichen allgemeinen Unterrichtszeit an den beiden Tagen und danach, ob Schülerinnen und Schüler grundsätzlich am Ganztagsangebot teilnehmen. Das Schulministerium NRW hat ein Formular bereitgestellt, mit dem man die Notbetreuung in der Schule beantragen kann.

Hier können Sie das Formular des Schulministeriums NRW downloaden!

Das gilt jetzt für die Kinderbetreuung in NRW

Vom 14. Dezember 2020 bis zum 10. Januar 2021 gibt es auch neue Regelungen für die Kindertagesbetreuung in NRW. Diese Regeln enthalten den dringenden Appell, das Betreuungsangebot für die Kinder nur zu nutzen, wenn es absolut notwendig ist. Das Land NRW hat dazu folgende Regeln festgelegt:

Wenn die Kita oder Kindertagespflege eine Schließung in den Weihnachtsferien geplant hatte, bleibt diese bestehen.

Die Angebote der Kindertagesbetreuung werden darüber hinaus nicht geschlossen.

Es wird kein Betretungsverbot wie im Frühjahr 2020 ausgesprochen.

Die Betreuungsgarantie gilt. Dies bedeutet, dass Kinder, für die der Besuch in ihrem Betreuungsangebot unverzichtbar ist, eine entsprechende Betreuung erhalten.

Wenn Eltern Hilfe und eine Betreuung brauchen, bekommen sie diese. Das gilt ausdrücklich auch für private Gründe. Kein Kind soll durch den Lockdown Schaden nehmen.

Der Betrieb der Betreuungseinrichtungen soll vom 14. Dezember 2020 bis 10. Januar 2021 auf ein Minimum reduziert werden.

Das Land NRW hat den dringenden Appell an alle Eltern, dieses Angebot nur zu nutzen, wenn es absolut notwendig ist.

