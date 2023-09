11. JOBMEDI NRW in der Grugahalle Essen

Am Freitag, 29.09.2023 sowie am Samstag, 30.09.2023 findet in der Grugahalle/Messe Essen die 11. JOBMEDI NRW statt. Über 80 Top-Arbeitgeber sowie Institutionen aus den wachsenden Branchen Gesundheit, Pflege und Soziales informieren über Berufsperspektiven.

“Gesundheit, Pflege und Soziales” – das sind die Themen der JOBMEDI NRW. Bei der Berufsinformationsmesse stellen sich ausschließlich Berufe aus dem Gesundheitswesen, dem Sozialwesen und aus der Pflege vor. Einer Branche, die aufgrund der demografischen Entwicklung immer mehr mit Fachkräfteengpässen kämpft, was sicher auch in den kommenden Jahren der Fall sein wird. Die Veranstaltung setzt daher auf das persönliche Gespräch. Sie bietet zudem ein übersichtlich gestaltetes Angebot, eine Vernetzung über Branchen hinweg sowie fachspezifische Informationen.

In diesem Jahr präsentieren sich auf der Messe Krankenhäuser und Kliniken sowie Senioreneinrichtungen. Zudem stellen sich auch der Öffentliche Dienst, Bildungsträger, Hochschulen und Universitäten und viele mehr auf der Veranstaltung vor. Somit ist die Messe für Besucher und Besucherinnen, die auf der Suche nach beruflichen Perspektiven sind, das ideale berufliche Umfeld.

Jobangebote, Ausbildungsplätze und mehr

Geboten werden echte Arbeitsplätze aber auch Weiter- und Fortbildungsangebote, Ausbildungsplätze, Studienmöglichkeiten sowie FSJ- und BFD-Angebote. Hier finden sich zudem zu allen Bereichen innerhalb der Branche Informationen, die dabei helfen können, die eigene Karriere voranzubringen. Dabei spricht die Messe alle an, unabhängig davon, ob man bereits im Berufsleben steht oder noch auf der Suche nach Perspektiven ist. Ob man bereits eine Fachkraft ist, sich auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz befindet, sich weiter- oder fortbilden möchte, sich mit Gleichgesinnten oder Kollegen und Kolleginnen austauschen oder sich lediglich einen der Vorträge anhören möchte, die JOBMEDI steht allen offen. Denn die Berufsinformationsmesse bietet unabhängig vom Alter berufliche Perspektiven im Gesundheits-, Pflege- und Sozialwesen.

Pflegestufe GRÜN meets JOBMEDI NRW

Erstmalig gibt es im Rahmen der JOBMEDI eine Zusammenarbeit zwischen dem Veranstalter JF MESSEKONZEPT aus Osnabrück und der Pflegestufe GRÜN mit dem Titel “Pflegestufe GRÜN meets JOBMEDI”. Unter dem Motto “Wir schalten auf Grün!” laden die Akteure alle Interessierten zu spannenden Diskussionen mit Experten und Expertinnen auf der Bühne ein. An beiden Veranstaltungstagen können Besucher und Besucherinnen zudem Antworten auf ihre Fragen und hilfreiche Tipps für einen entspannteren Pflege-Alltag erhalten.

Interessierte können sich bereits jetzt kostenlos zur Messe anmelden. Jeder, der sich anmeldet, nimmt automatisch an einem Gewinnspiel teil. Zu gewinnen gibt es tolle Preise wie eine Apple Watch SE, Bluetooth-Kopfhörer von JBL sowie ein Wunschgutschein im Wert von 50 Euro. Weitere Informationen zum Gewinnspiel gibt es hier.