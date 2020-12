Ein Sprecher der Stadt Köln teilte heute mit, dass sich Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker am Dienstag, 29.12.2020, aufgrund einer akuten Diagnose in stationäre Behandlung der Uniklinik Köln begeben hat. Dort wurde sofort eine Behandlung der 64-Jährigen begonnen. Wie Stadtsprecher Alexander Vogel mitteilte, ist Henriette Reker aber ansprechbar. Die Leitung des Kölner Corona-Krisenstabes hat ab sofort die stellvertretende Leiterin des Krisenstabes, Kölns Verkehrsdezernentin Andrea Blome, übernommen. Eigentlich hatte die parteilose Oberbürgermeisterin geplant in der Silvesternacht – zusammen mit NRW-Innenminister Herbert Reul, der Polizei und dem Ordnungsamt – die Sicherheitsmaßnahmen in Köln vor Ort zu beobachten. Dieser Termin wird nun ebenfalls von Andrea Blome wahrgenommen.

Laut Informationen des Kölner Stadt-Anzeigers handelt es sich um eine durchaus ernste Erkrankung. Dies vermeldet auch der WDR. Zudem berichtet der TV-Sender, dass direkt nach Silvester geplant sei, nähere Angaben zu Rekers Gesundheitszustand zu veröffentlichen. Außerdem rechne ihr näheres Umfeld mit einem sieben bis 14-tägigen Krankenhausaufenthalt.

Dauer des Klinikaufenthalts von Henriette Reker aktuell unklar

“Wie lange Kölns Oberbürgermeisterin in stationärer Behandlung genau bleiben muss, hängt vom Verlauf der Behandlung ab”, so das offizielle Statement des Pressesprechers der Domstadt. Und weiter: “Die Diagnose steht weder in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung noch mit Spätfolgen des Attentats vom 17.10.2015.” Vielmehr habe sich Henriette Reker mit einer akuten Erkrankung in die Kölner Uniklinik begeben. Weitere Details haben weder die Kölner Stadtverwaltung noch die Uniklinik bisher bekanntgegeben.

Im Interview mit der WDR Lokalzeit berichtet Alexander Vogel zudem, dass er noch am vorangegangenen Abend mit Henriette Reker telefoniert habe. Es ist vereinbart, dass sie täglich von einem ihrer engsten Mitarbeiter über das Geschehen in der Rheinmetropole informiert wird. “Derzeit stehen keine wichtigen Termine an, welche die Anwesenheit der Oberbürgermeisterin zwingend notwendig machen würden. Der Rat und Verwaltung der Stadt Köln befinden sich in den Weihnachtsferien,” so Pressesprecher Alexander Vogel weiter.