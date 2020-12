Silvester 2020: Stadt Köln will ein leuchtendes Zeichen setzen

Die Stadt Köln plant für Silvester 2020 wegen der aktuellen Corona-Lage eine besondere Aktion. Unter dem Motto “Licht an. Jahr aus.” sollen um 0 Uhr alle Kölner gemeinsam das größte Lichterfeuerwerk der Welt veranstalten. Das Besondere: Die Domstadt soll dabei von “drinnen” strahlen – ganz ohne Feuerwerksraketen oder Böller.

Ziel der Aktion ist, dass an Silvester 2020 alle zuhause bleiben und auf das Böllern draußen verzichten. Stattdessen möchte man ein Lichtermeer an die Fenster zaubern. Pünktlich um 0 Uhr zum Jahreswechsel sollen die Lichter an den Fenstern der Kölner Haushalte angeschaltet werden. Diese sollen dann für 5 Minuten immer wieder ein- und ausgeschaltet und die Rheinmetropole zum kollektiven Strahlen gebracht werden. Damit es richtig bunt wird, sind alle Kölner aufgerufen, die Silvesterfenster möglichst farbig zu dekorieren.

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker erklärt zu der Silvester-Aktion: “2020 hat uns viel abverlangt. Wir haben auf Kontakte, Feiern und damit auf unsere Geselligkeit verzichtet. Aber wir haben durchgehalten, weil wir zusammenhalten. Und genau das wollen wir am letzten Tag des Jahres der ganzen Welt zeigen! In Köln braucht es kein Feuerwerk und kein Böllern, um dieses Jahr hinter uns zu lassen. In Köln sind wir bunt und kreativ!”

So sind Sie bei der Silvester-Aktion dabei

Fenster bunt bekleben, bemalen, behängen, beleuchten und dekorieren. Pünktlich um 0 Uhr Lichter anschalten. Aus dem Fenster schauen und das Licht immer wieder ein- und ausschalten. Köln an Silvester zum größten Lichterfeuerwerk der Welt machen!

Silvesterfenster: Mit diesen Tipps wird Köln richtig bunt!

Bunte Glühbirnen Bunte Glühbirnen Wer beim Basteln kein glückliches Händchen hat, schraubt einfach eine bunte Glühbirne in die Lampe oder borgt sich eine der bunten Lichterketten vom Weihnachtsbaum aus. Papier und Taschenlampe Papier und Taschenlampe Mit einem bunten Blatt Papier und einer Taschenlampe kann man ohne großen Aufwand einen Leucht-Spot nach draußen schicken. Einfach den perfekten Winkel des Lichts finden und dann um 0 Uhr gemeinsam mit ganz Köln erstrahlen. Fingerfarben Fingerfarben Auf der Suche nach der perfekten Beschäftigung für die Kinder während des aktuellen Lockdowns? Mit Fingerfarben lässt sich zusammen an die Silvesterfenster das schönste Kunstwerk der ganzen Straße malen. Transparentes Butterbrotpapier Transparentes Butterbrotpapier Für ein buntes Silvesterfenster eignet sich transparentes Butterbrotpapier, welches man mit leuchtenden Farben anmalt, absolut perfekt! Einfach in die Scheibe kleben, Getränke zum Anstoßen kaltstellen und auf den Countdown warten! Backpapier und Wachsmalstifte Backpapier und Wachsmalstifte Backpapier hat mit Sicherheit jeder zuhause. Die Bögen kann man ganz einfach mit Wachsmalstiften bunt verzieren und dann ins Fenster hängen. Das Backpapier leuchtet sehr schön, ähnlich wie Laternen an Sankt Martin! Geschenkpapier Geschenkpapier Die Weihnachtsgeschenke sind längst ausgepackt und das bunte Geschenkepapier ist noch nicht im Müll gelandet? Sehr gut! Einfach ins Silvesterfenster kleben und schon ist in Handumdrehen eine entsprechende Deko fertig. Wichtig dabei: Unbedingt vorher testen, ob auch genügend Licht hindurchscheint. Tücher, Schals und Co. Tücher, Schals und Co. Das festliche Silvester-Outfit wird in diesem Jahr wohl keinen großen Auftritt haben, da Feiern und Partys während des Lockdowns nicht erlaubt sind. Während man selbst vielleicht nur die richtige Jogginghose für den Jahreswechsel braucht, können bunte Tücher, Seidenschal und Co. stattdessen im Kölner Silvesterfenster leuchten.

Ganz sicher gibt es noch zahlreiche weitere Ideen für ein kreatives und leuchtendes Kölner Silvesterfenster. Auf dieser Website der Stadt sowie über Social Media unter dem Hashtag #silvesterfenster wird die Aktion ab dem 18.12.2020 nochmals ausführlich erklärt und alle Interessierten können sich für die Fenstergestaltung inspirieren lassen.

Diese Lockdown-Regeln gelten in Köln an Silvester

Wegen der aktuellen Corona-Lage befindet sich auch Köln im bundesweite Lockdown. Deswegen gilt beim Jahreswechsel 2020: Es dürfen sich max. 5 Personen aus max. 2 Haushalten treffen. Kinder bis 14 Jahren werden hier aber nicht gezählt. Es gilt zudem ein allgemeines An- und Versammlungsverbot.

Der Böller- sowie Feuerwerks-Verkauf ist 2020 komplett verboten. NRW-Ministerpräsident Armin erklärte dazu: “Der Bund wird mit seiner Verordnung regeln, dass der Verkauf von Feuerwerkskörpern unzulässig ist.” Bereits erworbenes Feuerwerk soll nicht abgefeuert werden. Auf publikumsträchtigen Straßen, Plätzen und Örtlichkeiten gilt ein Pyro-Verbot. Dies legt die zuständige lokale Behörde vor Ort fest.

Alle Infos zum Lockdown haben wir hier in einer Übersicht zusammengestellt! Die aktuell in NRW geltenden Corona-Regelungen finden Sie hier!

Bitte beachten Sie, dass durch die dynamische Lage bestimmte Passagen nicht unbedingt dem aktuellen Stand entsprechen und es zu lokalen Abweichungen kommen kann. In Köln z. B. gelten weitere zusätzliche Sonderregelungen. Diese lokalen Maßnahmen haben wir für Sie hier zusammengefasst!