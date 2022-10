Kunst, Kultur und Musik bei der Museumsnacht 2022 in Köln

Nach zweijähriger Pause, bedingt durch die Corona-Pandemie, findet in Köln am 05.11.2022 zwischen 19:00 Uhr und 1:00 Uhr ein besonderes Kunst-Ereignis, die größte Museumsnacht NRWs statt. Bei über 150 Einzelveranstaltungen, verteilt über 46 Stationen bleiben keine Wünsche offen. Die Kölner Museumsnacht 2022 zeigt was die Kreativ- sowie Kulturszene der Rheinmetropole zu bieten hat.

Das Prinzip dabei lautet: Nur einmal zahlen und eine Nacht lang durch die Museen der Stadt Köln ziehen. Interessierte können in etablierten Museen, Atelierhäusern, Off-Spaces und jungen kreativen Orten entspannt abhängen, sie neugierig durchlaufen sowie interessiert diskutieren. Gleichzeitig unterstützen sie dabei diejenigen, die sich in der Szene engagieren.

Festival-Atmosphäre in der Museumsnacht

Die Kölner Museen- und Kulturlandschaft wird zwischen 19:00 Uhr und 1:00 Uhr zu einer coolen Kreativ- und Kultur-Festival-Area. Mit Einbruch der Dämmerung werden bekannte Ausstellungsorte sowie Produktionsräume zu teils völlig neuen Locations. Hier kommen dann Kreativität und Publikum mit viel Drumherum zusammen. An manchen Orten wie beispielsweise der Kölner Seilbahn, dem Kunsthaus Rhenania sowie dem Schokoladenmuseum geht das Ganze sogar bis 2:00 Uhr.

Während der Aktion haben die meisten der Stationen Außergewöhnliches in petto. So können zum Beispiel Mutige den Reitsimulator im Sport & Olympia Museum ausprobieren, visionäre Medienkunst in der KISD bestaunen oder auch am Wein-Aromen-Quiz im Weinmuseum teilnehmen. Zudem wird es Rahmenprogramme mit DJ-Sets, Performances, Live-Konzerten, Filmen sowie vielen Themen-Führungen geben.

Kunst und Musik gehen Hand in Hand

Zum Rahmenprogramm des Events gehört auch ein ganz besonderes musikalisches Programm. Etliche der Konzerte, DJ-Sets und Performances wurden extra für die Aktion konzipiert und finden an außergewöhnlichen Stätten statt. Ambient-Sounds wird es beispielsweise in der Cäcilienkirche des Museum Schnütgen geben. Hier gehen Kunst und Musik Hand in Hand. Dazu reisen Afar extra aus Leipzig an und zeigen zu spektakulären Visuals von Clubkind ihre ganz eigenen elektronischen Wall of Sounds.

Musikalische Zeitreise im NS-Dokumentationszentrum

Female Rap von und mit Liser erwartet die Besucher im Wallraf-Richartz-Museum. Mit Special Guest Taby Pilgrim versorgt die Künstlerin die Zuhörer mit empowernden Texten, die ins Ohr huschen und Beats, die direkt in die Beine gehen. Eine klangvolle Zeitreise, die nicht nur angenehme Bilder wachruft, erlebt das Publikum im NS-Dokumentationszentrum.

Hier spielt das Trio Amaka und Friends, bestehend aus Sängerin Amaka, Lissy Szakács am Saxophon sowie Marius Pietruszka am Klavier, populäre Musik der 1930er und 40er Jahre von Schlager bis Jazz. Neben den beliebten Melodien der Zeit lässt das Trio auch beliebte Klänge der Swing-Ära, die unter dem NS-Regime als “Entartete Musik” verunglimpft wurde, wiederaufleben.

Ein Event für die ganze Familie

Die größte Museumsnacht in NRW ist nicht nur für Besucher mit speziellen Interessen gedacht, sondern ein Event für die ganze Familie. An vielen Orten finden Mitmach-Aktionen speziell für die Kids statt. So können die kleinen und großen Kinder im Römisch-Germanischen Museum, welches sich derzeit im Belgischen Haus befindet, Kleidung ausprobieren, wie sie vor 2.000 Jahren in der Rheinmetropole getragen wurden. Unter dem Motto “Kleider machen römisch” können sich die Kids mit bunten Tuniken, stattlichen Togen oder mit warmen Wollmänteln in Schale werfen.

Schnupperkurse und Workshops für Groß und Klein

Das Rautenstrauch-Joest-Museum bietet beim Schnupperkurs “Gamelan” musikalisches Insel-Feeling für die ganze Familie. Hier lernen die Teilnehmer die Musikrichtung der indonesischen Inseln Java und Bali kennen. Im Museum für Ostasiatische Kunst wird es eine Offene Lampion-Werkstatt geben, in der Klein und Groß bunte Lampions, wie sie in China Paläste, Tempel und Restaurants schmücken, basteln.

Das Thema Nachhaltigkeit steht im MAKK – Museum für Angewandte Kunst Köln im Fokus. Kinder ab 5 Jahren haben hier die Möglichkeit “Blumentöpfe aus Tetra Pak” zu fertigen und so das Kreative mit dem Praktischen und mit Nachhaltigkeit zu verbinden. Viele weitere Orte mit speziellen Aktionen für Kinder finden sich im Programm auf der Webseite der Veranstaltung.

Besondere Highlights in der Kölner Museumsnacht 2022

Extra für dir Aktion verwandeln sich viele Foyers und Räume in Konzert- und Performancebühnen, chillige Loungehallen etc. Die Besucher erwartet überraschende und unerwartete Settings und Konstellationen. Neben den bereits beschriebenen Ambient-Sounds in der Cäcilienkirche des Museum Schnütgen wird es viele weitere Highlights für die Gäste geben.

Das Foyer des Museum Ludwig beispielsweise wird von und mit dem Team des Kölner Internetradio-Senders dublab zur Spielwiese für eine begehbare mediale Landschaft.

Henna- und Voguing-Performance

Im Rautentstrauch-Joest-Museum erleben die Anwesenden eine Voguing-Performance. Choreografiert und getanzt von Espoir Freitas und mit klangvoller Unterstützung von Amro Assy ist diese der Sichtbarkeit und der authentischen Darstellung der Ballroom-Szene in Deutschland gewidmet. Und das Modekollektiv sowie die Stadtrevue laden an der Druckstation dazu ein, sich unter anderem einen Jutebeutel bedrucken zu lassen.

Passend zur Ausstellung “Blumen, Flowers, Fleurs” gibt es im MAKK blumige Henna-Tattoos und Beats. Derweil gibt Radio LoveLove seine Lieblingsplatten zum Besten. Und die deutsche Kinogesellschaft zeigt im Saal nebenan Kurzfilme im Loop, natürlich ebenfalls thematisch passend zur Ausstellung.

Premieren beim größten Kultur-Event NRWs

In diesem Jahr sind sechs neue Stationen dabei, die die Besucher mit besonderen Angeboten locken. Erstmalig dabei ist beispielsweise der Historischen Park Deutz, ein musealer Stadtraum am rechten Rheinufer zwischen Deutzer- und Hohenzollernbrücke. Der Park thematisiert die mehr als 1.700-jährige Geschichte von Deutz an Original-Schauplätzen. Hier gibt es unter anderem unterhaltsame und lehrreiche Kurzführungen durch die historischen Gewölbekeller sowie die Krimilesung “Hafenwasser mit Schuss”.

Ebenso das erste Mal dabei ist das Museum Raffael Becker, welches den künstlerischen Nachlass des 2013 verstorbenen Kölner Malers umfasst. Becker widmete sich mit viel Witz und Liebe zum Detail dem Leben in der Domstadt und dieses von der unmittelbaren Nachkriegszeit bis in die Nullerjahre. Das Haus gibt Führungen, ausgewählten Audio-Aufnahmen von Raffael Becker sowie ein Filmscreening namens “Spurensuche” von Reinold Louis.

Feministisches Archiv im FrauenMediaTurm

Auch der FrauenMediaTurm – Feministisches Archiv und Bibliothek gibt sich das erste Mal die Ehre. Hier befindet sich eine der bedeutendsten Sammlungen zur Historischen sowie zur Neuen Frauenbewegung in Deutschland. Bibliothekarische Schätze, Briefe und Tagebücher, Plakate, Buttons, Filme und Zeitschriften aus 200 Jahren frauenbewegter Geschichte lagern im mittelalterlichen Bayenturm. Am 05.11.2022 wird es hier ab 20:00 Uhr, jeweils zur vollen Stunde Blitzführungen durch den historischen Turm geben.

Ebenfalls neu dabei sind die Tenri-Japanisch-Deutsche Kulturwerkstatt e. V., die Körnerfeld Galerie, die Ateliergemeinschaft Refugium und das IDYLL.

Besondere Empfehlungen für Liebhaber

Natürlich sind alle Ausstellungen und Aktionen am 05.11.2022 empfehlenswert. Einige Stationen, genauer gesagt, drei, haben die Veranstalter jedoch als “Geheimtipp” eingestuft. Da wäre etwa die Ausstellung “Colonian Rhapsody – Spuren einer Musikstadt im Wandel der Zeit 1945-1990” im Historischen Archiv, die, wie der Name schon sagt, sich mit der musikalischen Geschichte der Rheinmetropole beschäftigt. Hier kann man auf eine klangvollen Zeitreise, eindrucksvoll erzählt anhand der wichtigsten Institutionen und Persönlichkeiten, gehen.

Das bereits 1913 eröffnete Museum für Ostasiatische Kunst gehört mit seinen strengen, klar gegliederten Kuben und seiner zugleich jedoch modernen Formensprache zu den wichtigsten Baudenkmälern der klassischen Moderne in der Stadt. Schon zur Zeit der Eröffnung verkörperte es das Bekenntnis zum aufgeklärten Dialog mit der Welt. Mit der aktuellen Ausstellung “Horizonte” bewegen sich zeitgenössische, international bekannte Künstler aus China, Korea und Japan an der Schnittstelle zwischen fernöstlichem sowie westlichem künstlerischen Schaffen.

Käthe Kollwitz ist eine der bedeutendsten deutschen Künstlerinnen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie beschäftige sich in ihren Werken mit zeitlosen Themen, gerne auch mal mit spitzem Humor. Das Käthe-Kollwitz-Museum verlängert extra für diese Aktion die Ausstellung “Der neue Simplicissimus. Satire für die Bonner Republik”. Zudem wird hier Andreas Neumann Heinz Erhardt parodieren sowie King Eddy live Kultschlager der 1950er Jahre zum Besten geben.

Auch kulinarisch kommen Besucher auf ihre Kosten

Neben einem kulturellen gibt es natürlich auch ein kulinarisches Vergnügen während der Zeit. Dafür sorgt der Streetfood-Markt am Schokoladenmuseum. Hier können sich die Kulturinteressierten an internationalen, veggie- und veganfreundlichen Streetfood-Leckerbissen gütlich tun. Außerdem wird es an so manchen Stationen zum Programm passende Speisen und Getränke geben. So fällt es leichter, das Event weiterhin zu genießen. Und die Veranstalter rufen regelrecht dazu auf, auch mit vollem Mund, unter #museumsnachtkoeln ihr Feedback zu posten.

Ein Ticket für Eintritt und Fahrt

Das Museumsnacht-Ticket gilt am 05.11.2022 von 19:00 bis 2:00 Uhr für sämtliche Busse und Bahnen in der Stadt sowie für die An- und Abfahrt im VRS-Gebiet. Besucher können sich ihre individuelle Route allerdings auch bequem selbst zusammenstellen und diese mit dem Rad oder teils auch zu Fuß erkunden.

Zudem gibt es zwei attraktive Shuttle-Strecken. Da wäre der Bimmelbahn-Rhein-Express, der zwischen den Stationen am Heumarkt und Ubierring verkehrt. Er fährt am Rhein entlang, wobei man die malerische Aussicht genießen kann. Oder man nutzt den Deutz-Mülheim-Shuttle, der die Ausstellungsorte in Mülheim und Deutz verbindet.

Tickets können im online im Vorverkauf über die Webseite der Museumsnacht erworben werden. Fast alle teilnehmenden Stationen bieten jedoch auch eine Abendkasse an. Auch an drei Infozentralen am Neumarkt, am Roncalliplatz sowie am Bahnhof Deutz können Tickets gekauft werden.