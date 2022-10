Ein Kiosk, dunkel und verlassen. Nebenan Neonlicht sowie jede Menge Action. Das bedeutet: Der Fanta Spooktober ist in vollem Gange. Fanta hat sich in diesem Jahr dafür eine ganz besondere Location ausgesucht. Und zwar die Räumlichkeiten des Supercandy Pop-Up Museums in Köln-Ehrenfeld. Das Motto der Veranstaltung lautet “Traust du dich?” und lädt damit alle Interessierten ein, eine unvergessliche Grusel-Saison zu erleben.

Halloween und Fanta gehören einfach zusammen und beides können Teens nun hautnah erleben. Das geht dieses Jahr endlich wieder und deshalb hat Fanta eine Experience kreiert, die sowohl online als auch offline dazu einlädt, die Marke persönlich zu erleben. Dabei liegt das Augenmerk auf den Bedürfnissen der jungen Zielgruppe: Freunde treffen, Halloween feiern, Beauty, Fashion, DIY, Social Media Content etc.

Spooky Kiosk vs. Neon-Halloween-Raum – ein ganz besonderes Erlebnis

Grusel, Schreck und Schauder: Schon im ersten Raum erwartet die Gäste, ganz nach dem Motto “Traust Du Dich?” ein reales Grusel-Erlebnis in einem dunklen und verlassenen Kiosk mit Kühltruhen, einen Einkaufswagen sowie einer einsamen Theke. Da läuft es einem schon eiskalt den Rücken herunter. Nur durch einen Kühlschrank gelangt man in den Retro-/Neon-Raum, der zur Content-Produktion einlädt.

Dieser eignet sich perfekt für Bilder, um diese auf den eigenen Social-Media-Kanälen zu teilen sowie für perfekte Erinnerungsfotos für das private Album. Den Besucher erwartet hier nämlich insgesamt eine 2.000 Quadratmeter große Location mit 30 neuen Sets. Dort kann nach Herzenslust und zum Spaß fotografiert werden, aber auch TikTok-Videos und Reels können hier produziert werden. Zudem gibt es außergewöhnliche Stationen zum Hineingehen, Anfassen, Sitzen, Klettern und Posen.

Spektakulärer Abschluss der Community-Events: die Spooktober Night

In den Räumen wird es außerdem, über den gesamten Oktober verteilt, unterschiedliche Events geben. Da wäre beispielsweise ein Kostüm-, ein Snacking- und ein Make-up-Workshop. Die Workshops werden dabei von den Influencern @dodip, @fionntime und @beauty_benzz geleitet. Darüber hinaus sind auch @sophodoph, @itsbabyshelly und weitere Creator Teil der Aktivierung.

Als krönenden Abschluss gibt es dann die Spooktober Night am 30. Oktober 2022. Die Besucher sind aufgefordert, ihre schrägsten, schrillsten sowie gruseligsten Halloween-Kostüme aus dem Schrank oder dem dunklen Keller zu kramen. Denn die große Party wird von einem Kostümwettbewerb und selbstverständlich zahlreichen Influencern begleitet. Außerdem ist in der Lobby eine Beauty Station eingerichtet, wo sich die Gäste nochmals frisch machen können. Noch besser: Es stehen zudem für die Besucher Umkleidekabinen bereit, um sich in verschiedene Grusel-Gestalten zu verwandeln.

Die Spooktober Night bildet den feierlichen Abschluss der Fanta spooky Season und ist eine Halloweenparty mit allem, was dazu gehört: Verkleidete Gäste, Musik von einer DJane, ein exklusives Mini-Konzert von Lotte, ein Kostümwettbewerb, passende Snacks und Drinks – und das alles in den Fanta Räumen als perfektes Setting.

Halloween mit Fanta in Ehrenfeld

In Verbindung mit den unterschiedlichen Settings ergibt sich im Supercandy Pop-Up Museum in Köln-Ehrenfeld eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich in Szene zu setzen. Und als ob das noch nicht genug wäre, wird es neben einem DJ-Set zudem auch ein exklusives Konzert mit der Singer-Songwriterin Lotte geben.

Die Community hat die Chance per Gewinnspiel über den Instagram-Kanal des Getränkeherstellers auch an den Veranstaltungen teilzunehmen. Die Erlebnisräume im Supercandy Pop-Up Museum im Kölner Szeneviertel Ehrenfeld sind noch bis 31. Oktober 2022 geöffnet.

Tickets sind sonst ausschließlich online unter www.supercandy.house erhältlich. Dort finden sich auch die Öffnungszeiten.