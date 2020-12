Coffee Friends: Deutschlands Antwort auf Kaffee

Wie so viele Geschichten, begann auch die der Kaffee-Kumpel – der Coffee Friends – aus der gemeinsamen Leidenschaft zweier Freunde. Die Liebe und Faszination für die beliebte Bohne brachte sie dazu, im Jahr 2010 ein Unternehmen zu gründen, um so viele Menschen wie möglich in ihren Bann zu ziehen. Die beiden Freunde brachten es fertig, sich mit ihrer kleinen Idee, geboren auf einem Dachboden, zu einem der umsatzkräftigsten Einzelhändler im Bereich Kaffee zu entwickeln.

Und das in kürzester Zeit. Der größte Wunsch ist es seitdem, das eigene Wissen rund um wahrlich gute Qualität mit der restlichen Welt zu teilen. Denn ihrer Meinung nach hat es jeder verdient, in den Genuss einer herrlich guten Tasse des schwarzen Goldes zu kommen. Und dies soll nicht mehr nur eine Ausnahme im Italien Urlaub sein, sondern in sämtlichen Küchen Einzug finden.

Coffee Friends – Profis auf dem Gebiet

Auch wenn Coffee Friends in den letzten Jahren sehr schnell und stark gewachsen ist, hält das Unternehmen dennoch an seinen Werten fest. Ausschlaggebender Faktor für den Erfolg dürfte dabei die aufrichtige Beziehung zu den Kunden sein. Diese ist für das Unternehmen von besonderer Wichtigkeit.

Zudem sind die Freunde richtig gut in ihrem Job. Auch wenn sie bereits wahre Profis auf diesem Gebiet sind, scheuen beide nicht vor Erweiterungen des Spektrums und vor Wachstum zurück. Stets wissbegierig und bereit, die neuesten Trends mit einfließen zu lassen, sind die Unternehmer bemüht, ihren Kunden das Beste zu bieten.

Der Roasters Club

Das Konzept ist ganz einfach – Kaffee ist Liebe. Und diese soll mit jedem geteilt werden. Deshalb gründeten die Freunde ein Kollektiv aus den besten Kaffeeröstereien in Deutschland – den Roasters Club. Sie holten alle in ein Boot, damit auch keiner untergeht. Mittlerweile besteht der Club aus mehr als zwanzig verschiedenen Unternehmen des Landes und wächst weiterhin.

Inkludiert sind vor allem Familienbetriebe und solche, die sich von der Masse abheben. Ein gutes Beispiel dafür ist die Rösterei Coroma rund um Yvonne Stüpfert, welche eine der wenigen weiblichen Rösterinnen Deutschlands ist. Die begeisterte Liebhaberin der Bohne baute die ehemalige Werkstatt ihrer Eltern entsprechend um. Sie erweiterte ihr Wissen und bringt so seit vielen Jahren herrlich gerösteten Kaffee aus dem Herzen Deutschlands hervor.

Doch vor allem dreht sich hier, dem 21. Jahrhundert angemessen, alles um das Thema Nachhaltigkeit. Deshalb ist es den Coffee Friends ein besonderes Anliegen, kleine Betriebe, die sich besonders um fairen Handel, Anbau und Produktion kümmern, hervorzuheben und das Augenmerk der Konsumenten stets auf solche Unternehmen zu lenken.

Ein kleiner Überblick über die Partner

Coroma bildet da im übrigen keine Ausnahme. Die Rösterei Mahlgrad stellt zum Beispiel ebenfalls ein gelungenes Exemplar dar. Das Unternehmen ist spezialisiert darauf, nur von sogenannten Nano- und Mikro-Lots zu beziehen und schafft es, den Bohnen das gewisse Extra durch ein eigens entwickeltes Trommelröstungsverfahren zu verleihen.

Ein weiterer Partner im Club ist die älteste Familienrösterei der Welt – Van Gülpen. Der Betrieb wurde bereits im Jahr 1832 gegründet und besteht bis zum heutigen Tage. Am Werk ist hier schon die sechste Generation und dies immer noch mit Erfolg. Wie dieses Familienunternehmen beweist, heißt Tradition aber nicht altertümlich. Die Betreiber sind stets auf der Suche nach neuesten Erkenntnissen, damit sie auch gewiss am Puls der Zeit bleiben. Und das schmeckt man.

Definitiv genannt gehört an dieser Stelle auch die Five Elephant Kaffeerösterei, die sich mitten im Zentrum Berlins befindet. Sie sind mittlerweile auch eine lokal bekannte Berliner Kette, die sich in die Herzen ihrer Kunden geröstet hat. Der Betrieb sieht sich sich selbst als Spezialitäten-Kaffeerösterei und zeichnet sich dadurch aus, dass es seine Bohnen ausschließlich von den qualitativ besten Produzenten der Welt bezieht.

Aus Liebe zum Kaffee

Was all diese Personen vereint, ist die Liebe zum Kaffee. Er steht für so vieles. Die meisten morgendlichen Routinen rund um den Koffeinlieferanten leben davon. Und auch sonst gibt es kaum Tröstlicheres als eine heiße Tasse des herben Goldes, um die aktuellen Herzensangelegenheiten mit den engsten Vertrauten zu besprechen.

Gerade wenn es um das Thema Kaffee, dessen Anbau und die Produktion geht, kommt es besonders auf Kontrolle an. Denn es gibt leider zu viele große Produzenten, die von den kleinen Bauern profitieren, ohne diesen einen fairen Anteil zu zahlen. Genau deshalb sind Kollektive wie der Roaster Club so wichtig. Damit genau dies unterbunden werden kann und jeder seinen wohlverdienten Anteil erhält.

Auch wenn es anfangs mühsamer erscheinen mag, von kleinen Betrieben zu beziehen, machen es einem Unternehmen wie die Coffee Friends um Vieles einfacher, seinen Espresso mit ruhigen Gewissen zu genießen. Denn sie vertreiben nur Produkte von ausgewählten Partnern, die all ihren Kriterien und Werten entsprechen. Genau diese Firmen haben sich der Welt des Kaffees verschrieben und werden ständig daran arbeiten, die neuesten Trends für ihre Kunden im Auge zu behalten.

Kaffee bewusst genießen

Alle lieben ihn, und genau deshalb trifft auch alle die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Menschen, die ihn anbauen gerecht bezahlt werden und unter fairen Bedingungen arbeiten können. Die tägliche Tasse Kaffee sollte man ruhigen Gewissens genießen können. Genau aus diesem Grundgedanken heraus, wurde Coffee Friends gegründet. Damit alle davon profitieren!