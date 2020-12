In Kooperation mit Domradio zeigt CityNEWS hier viele Gottesdienste zum Weihnachtsfest kostenlos und direkt aus dem Kölner Dom im Livestream. Zusätzlich wird am Heiligen Abend (24.12.2020 um 16 Uhr) ein Krippenspiel mit Kindern des Josefshauses aus Dumicke und Olpe im Sauerland gezeigt.

“Es war uns wichtig, in dieser besonderen Situation auch ein digitales Gottesdienstangebot für die vielen Kinder und Familien zu schaffen, die in diesem Jahr am Heiligen Abend nicht in die Kirche gehen können”, erläutert der Domradio-Geschäftsführer Carsten Horn.

Gottesdienste aus dem Kölner Dom in HD-Fernsehqualität

Mit bis zu zehn Kameras und dutzenden Mikrofonen wird das liturgische Geschehen in bester Ton- und Bildqualität eingefangen und kostenlos übertragen. Auf dem Nachrichten-Portal von Domradio finden Sie auch außerhalb der Weihnachtszeit ein breites Angebot an aktuellen Informationen, Interviews und Reportagen. Außerdem überträgt Domradio auch täglich live den Gottesdienst aus der Kölner Kathedrale im Web-TV sowie Radio. Die Messen können dabei in HD-TV-Qualität mitgefeiert werden. Egal ob auf dem Handy, dem Tablet oder dem Smart-TV zu Hause. Über die Inhalte kann in den sozialen Netzwerken auf Facebook, YouTube, Instagram und Twitter diskutiert werden.

Übersicht: Übertragungen im kostenlosen Livestream bei CityNEWS

Dienstag, 22. Dzember 2020 20:00 Uhr:

Vorweihnachtliches Orgelkonzert mit Domorganist Winfried Bönig aus dem Dom in Köln

Donnerstag, 24. Dezember 2020 (Heiligabend) 16:00 Uhr:

Krippenspiel aus St. Elisabeth in Dumicke 18:00 Uhr:

Feier der Christmette aus dem Kölner Dom 24:00 Uhr:

Feier der Christmette aus dem Kölner Dom

Freitag, 25. Dezember 2020 (1. Weihnachtstag) 10:00 Uhr:

Pontifikalamt aus dem Dom in Köln

Samstag, 26. Dezember 2020 (2. Weihnachtsfeiertag) 10:00 Uhr:

Pontifikalamt aus dem Dom in Köln



Hier den kostenlosen Domradio-Livestream ansehen

