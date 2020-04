ColognePride und CSD 2020 in Köln werden in den Herbst verschoben

Auch der ColognePride und der CSD in Köln bleiben nicht vom Coronavirus verschont. Wie der Kölner Lesben- und Schwulen Tag e.V. (KLuST) mitteilt, werden die Veranstaltungen vom 20.06. bis 05.07.2020 (ColognePride) und 03.07. bis 05.07.2020 (CSD Köln) abgesagt. Die Veranstalter haben allerdings auch eine gute Nachricht für die Community in der Domstadt und deren Besucher! Es ist bereits ein Ersatztermin im Herbst gefunden worden und der CSD in Köln soll vom 09. Oktober bis 11. Oktober 2020 stattfinden.

Dazu teilt KLuST-Vorstandssprecher Hugo Winkels mit: “Wir sehen uns gegenüber der Community, aber auch gegenüber allen Bürgern dieser Stadt in der Verpflichtung für unsere Rechte einzustehen und unserer Stadt ihren Spirit wieder zu geben. Hierzu gehören eben auch Veranstaltungen wie der ColognePride und der CSD 2020 in Köln. Somit haben wir nach intensiven Überlegungen einen Termin für einen neuen Kölner CSD in diesem Jahr festigen können.”

Und weiter: “Wir hoffen, dass wir hier alle gemeinsam einen wunderschönen und friedlichen CSD in Köln feiern können und dass wir am 11. Oktober 2020 eine umso stärkere Demonstration unter dem Motto “FÜR MENSCHENRECHTE – Viele. Gemeinsam. Stark!” in unserer Stadt zelebrieren werden! Natürlich stehen wir auch weiterhin in Kontakt zu den städtischen Behörden und dem RKI und werden die Veranstaltung nur durchführen, wenn wir dies nach dessen Überzeugung auch dürfen.”

Die Anmeldung zur CSD-Demonstration in Köln werden wir zunächst noch zurück halten, um eine geordnete Anmeldung zu gewährleisten und bei einer eventuellen Verschiebung klare Verhältnisse zu haben.

CSD und ColognePride in Köln sind Publikumsmagnete

Mit über 1 Millionen Besuchern ist die große CSD-Demo-Parade quer durch die Kölner Innenstadt ein absoluter Publikumsmagnet. Zahlreiche Community-Mitglieder, Touristen und natürlich auch Kölner Bürger tummeln sich an der Paradestrecke, um die bunten und fantasievollen Kostüme der Teilnehmer zu beklatschen und natürlich auch für die jeweiligen Forderungen lautstark zu demonstrieren.

Am CSD-Wochenende, welches der Höhepunkt der eigentlich zweiwöchigen ColognePride-Veranstaltung in Köln ist, findet in der Altstadt ein großes Straßenfest statt. Hier wird auf mehreren Bühnen ein internationales Show-Programm mit Musik, Kleinkunst, Politik und Entertainment geboten. Abgerundet wird das Event mit zahlreichen Info-, Gastro- und Verkaufsständen, die in der Domstadt für Festival-Feeling sorgen.

Köln ganz im Zeichen des Regenbogens

Der ColognePride bildet seit 2003 den Rahmen für ein zweiwöchiges Rahmenprogramm rund um den CSD in Köln. Der ColognePride ist die gemeinsame Demonstration von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen, Transgendern und Intersexuellen sowie deren Freunden und allen, die sie unterstützen. Unsere Ziele bleibt die uneingeschränkte gesellschaftliche Anerkennung. Der ColognePride drückt aber auch Selbstbewusstsein und Lebensfreude aus. Dass wir gemeinsam auftreten und demonstrieren, macht den Erfolg, die Stärke sowie die politische und gesellschaftliche Wirkung des CSD aus.

Einerseits im Gedenken an die Ereignisse in der Christopher-Street 1969, andererseits mit Blick nach vorn, um weiterhin für die Gleichberechtigung, Akzeptanz und gesellschaftliche Anerkennung von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Transsexuellen, Transgendern und Intersexuellen zu demonstrieren.

CityNEWS ist offizieller Medienpartner des ColognePride und CSD in Köln

CityNEWS ist stolzer Medienpartner des ColognePride und CSD in Köln. Wir übertragen jährlich in einem kostenlosen Livestream das komplette dreitägige Bühnenprogramm vom CSD-Straßenfest aus der Kölner Altstadt, sowie die CSD-Demo-Parade in kompletter Länge auf unserem Online-Portal.

Weitere Infos zum ColognePride finden Sie unter: www.colognepride.de

Weitere wichtige Informationen zur Coronavirus

In einem aktuellen Live-Ticker hier bei CityNEWS informieren wir Sie ständig über die genauen Entwicklungen, Zahlen, Daten, Statistiken und Neuigkeiten rund um die Ausbreitung des Coronavirus in Köln.

Welche Maßnahmen, Regeln und Verbote in Köln genau gelten, haben wir in einer aktuellen Übersicht zusammengefasst.

Weitere Infos und Antworten auf 20 aktuelle Fragen rund um den Coronavirus, haben wir bei CityNEWS hier für Sie zusammengestellt.