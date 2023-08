gamescom LAN in Köln feiert im März 2024 Premiere

Für die gamescom-Community gibt es einen neuen Pflichttermin im Kalender: Vom 15. bis 17. März 2024 findet erstmals die gamescom LAN in den Kölner Messehallen statt. Die mehr als 2.000 erwarteten Gamer können aber nicht nur Mehrspieler-Action ohne Ende erwarten. Denn zusätzlich gibt es einen Digital Playground mit Deutschlands bekanntesten Creatorn. Die gamescom LAN wird von MYI Entertainment und TaKeTV organisiert.

Neben den mehr als 2.000 erwarteten Gamern werden auch zahlreiche der bekanntesten Creator Deutschlands erwartet. Denn bereits jetzt haben einige der relevantesten deutschen Influencer-Agenturen ihre Teilnahme zugesagt. So werden sich unter anderem Allyance, Bonjwa, Ciberdime, Fairplay Management, Flow:fwd, Insight, Instinct3 und die Rocket Beans, die E-Sport-Organisationen BIG, Esports Cologne, Fokus Clan, mouz und SK Gaming sowie die Esports Player Foundation auf der gamescom LAN tummeln und den Digital Playground mit ihren bekanntesten Gesichtern und Shows zum Leben erwecken. Zusätzlich zur Gaming Area mit ihren über 2.000 Gaming-Plätzen wird es eine weitere Halle als Ruhe-Bereich und eine Catering-Meile geben.

Besonderes Highlight neben den Premium-Tickets, die einen mit Highend-Gaming-Hardware ausgestatteten Platz bieten, sind die Plätze in den Creator-Sitzreihen. Insgesamt zwölf Communitys der bekanntesten Content Creator werden so räumlich beeinander und mit den “Vorzockern” gemeinsam das LAN-Feeling erleben.

Bereits jetzt sind zahlreiche Partner bei der gamescom LAN an Bord: Mit KoRo gibt es einen Presenting Partner und mit Mifcom, Cherry Xtryfy, Netcologne und Nyfter bereits weitere Sponsoren, die das Projekt unterstützen und auch schon zur gamescom am gamescom LAN-Stand präsent sein werden, der vom 23. bis zum 27. August in Halle 6.1 zu finden sein wird. Als besonderes Highlight wird es exklusiv für Besucher des Standes auf der gamescom einen Rabatt-Code für den in Kürze startenden Ticketverkauf abzustauben und sogar erste Freikarten für die LAN zu gewinnen geben.