Edith Niedieck liest aus Luxuslügen: Mord im kölschen Wohlfühlmilieu

Edith Niedieck ist mit “Luxuslügen” ein ganz besonderer Kölner Krimi gelungen. Die Autorin lässt den Leser in ihrem Roman bei einer Mordermittlung hinter die Kulissen der gehobenen Kölner Gesellschaft blicken. In dem spannenden und atmosphärischen Krimi kommen dabei einige unbequeme Wahrheiten ans Licht. Es stellt sich nämlich heraus, dass das Wohlfühlmilieu, in welchem sich die Geschäftsfamilien der Rheinmetropole nahezu paradiesisch bewegen, nur eine trügerische Idylle ist. Ab 18. Oktober 2020 ist die Autorin mit ihrem Buch auf Lese-Tour durch die Kölner Region.

Zwischen Kölsch, Klüngel und Karneval

Im Mittelpunkt von Edith Niediecks “Luxuslügen” steht der bekannte Wirtschafts-Consultant Jean Baptist Frings. Der auch im rheinischen Karneval als General der “Kölschen Köpp rut-wieß T.G.” aktive Frings wird an der “Riehler Redoute” brutal niedergestochen, überlebt den Angriff jedoch.

Rätselhafterweise wurde zudem kurz zuvor seine Assistentin in der Flora bestialisch ermordet. Frings vermutet daher einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten. Also macht er sich mit seinem Freund Ferdinand Krämer auf eigene Faust daran, den Täter zu ermitteln. Dabei müssen sie sich durch ein Dickicht aus Luxus und Intrigen in der gehobenen Kölner Gesellschaft und den kölschen Klüngel kämpfen.

Kriminalroman von Edith Niedieck ist spannender Lesestoff nicht nur für Lokalpatrioten

Autorin Edith Niedieck hat mit “Luxuslügen” einen spannenden, aber auch amüsanten Lesestoff geschaffen. Sie lädt den Leser dazu ein, einen Blick auf die High Society der lebendigen Domstadt mit ihrem kölschen Klüngel und dem karnevalistischen Treiben zu werfen. Dabei dürften sich nicht nur Lokalpatrioten gut unterhalten fühlen.

Edith Niedieck, Jahrgang 1963, aufgewachsen in Köln, war nach ihrem BWL-Studium Texterin in einer renommierten Münchener Werbeagentur. Arbeiten wurden u. a. auch im Jahrbuch der Werbung veröffentlicht. Verheiratet ist sie mit Mike, Sohn des legendären Swing-Musikers Charly Niedieck, seinerzeit auch Bassist des Kölner Eilemann-Trios. Nach ihrem Romandebüt “Luxuslügen” 2019, wurde sie 2020 mit ihrem Kurzkrimi “Totpunkt” für den “Wortrandale Literaturpreis Berlin” nominiert.

Lese-Tour in der Region mit Edith Niedieck und “Luxuslügen”

Ab dem 18. Oktober 2020 geht die Autorin mit “Luxuslügen” auf Lese-Tour durch die Kölner Region. Bei den nachfolgenden Terminen können sich Interessierte in die – nicht immer ungefährliche – Welt des Jetsets der Rheinmetropole entführen lassen. Die Lesungen finden unter Einhaltung der aktuellen Coronaschutz-Maßnahmen statt.

Wer zu keiner der folgenden Lesungen kommen kann, hat die Möglichkeit sich die Lesung auch einfach nach Hause zu holen. Die Weinlese – ein Blanc de Noir “Bock auf Rut&Wiess” kombiniert mit dem handsignierten Kölner Krimi in einer exklusiven Geschenkbox. Ein perfekter Tipp für Genießer und gemütliche Herbststunden “us Kölle”.

Sonntag, 18.10.2020 – 11:45 bis 14:00 Uhr

LIT.SONNTAG KRIMI CAFÉ KULTUR im Café Riese

Schildergasse 103

50667 Köln Eintritt: 12 Euro Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen. Daher nur Kartenvorverkauf und mit verbindlicher Voranmeldung im Café Riese.

Mittwoch, 04.11.2020 – 18:00 bis 20:00 Uhr

Café Wanda

Zum Alten Paulshof 1-3

51147 Köln Eintritt: 9,90 Euro Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen. Daher nur Kartenvorverkauf und mit verbindlicher Voranmeldung im Café Wanda.

Donnerstag, 12.11.2020 – 19:30 bis 21:30 Uhr

Kaufmannsladen – Eselstall

Drachenfelsstr. 14

53639 Königswinter Eintritt: 5 Euro Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen. Daher nur Kartenvorverkauf und mit verbindlicher Voranmeldung im Kaufmannsladen – Eselstall.

Freitag, 13.11.2020 – 19:30 bis 21:30 Uhr

Freiräume für Kommunikation Kunst und Kultur

Am Herrengarten 59

53229 Bonn Eintritt: 10 Euro Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen. Daher nur Kartenvorverkauf sowie mit verbindlicher Voranmeldung per E-Mail an frei-raeume@t-online.de oder telefonisch unter: 0228 – 53 67 10 26.

Sonntag, 15.11.2020 – 13:00 bis 15:00 Uhr

LIT.SONNTAG KRIMI CAFÉ KULTUR im Café Riese

Schildergasse 103

50667 Köln Eintritt: 12 Euro Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen. Daher nur Kartenvorverkauf sowie verbindlicher Voranmeldung im Café Riese.

