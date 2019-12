Ins kölsche (Un-)Wohlfühlmilieu eintauchen: Der neue Kölner Krimi “Luxuslügen”

Bunt, geschäftig und vernetzt: Das Treiben der Kölner Geschäftsfamilien ist nahezu paradiesisch – doch wie sich herausstellt, ist das Wohlfühlmilieu nur eine trügerische Idylle. Denn plötzlich geschehen zwei dubiose Taten: Der prominente Kölner Wirtschaftsconsultant sowie General der Kölschen Köpp rut-wieß T.G. Jean Baptist Frings wird an der “Riehler Redoute” eiskalt niedergestochen und überlebt den Überfall. Mysteriöserweise ist jedoch kurz zuvor seine Assistentin in der Flora grausam getötet worden. Besteht zwischen den beiden Verbrechen ein Zusammenhang? Trotz fieberhafter Ermittlungen der Polizei nimmt Frings die Suche nach seinem potenziellen Mörder selbst in die Hand. Dabei gerät er im Kölner Krimi “Luxuslügen” in einen Sog aus Geheimnissen und Bedrohungen.

CityNEWS-Buch-Tipp: Ein kölscher Krimi – nicht nur für Lokalpatrioten

Autorin Edith Niedieck ist mit ihrem Debüt ein besonderer Kölner Krimi gelungen. “Luxuslügen” ist ein Buch, das die Karnevalshochburg nicht einfach durch die spröde Nennung von Straßennamen oder Veedel erlebbar macht. Die Leser dürfen viel mehr hinter die Kulissen des so originären Wohlfühlmilieus der Domstadt blicken. Mitreißend, spannend und mit einem erfrischend amüsanten Stil inszeniert Niedieck das typische Flair der quirligen Rheinmetropole.

Dabei geht es im Buch nicht darum, das Lokalkolorit mit einer Hetzjagd durch Sehenswürdigkeiten zu bedienen, sondern den stadttypischen Lifestyle widerzuspiegeln. Wie das in Handlungen und lebendigen Dialogen umgesetzt wird, ist absolut lesenswert. “Luxuslügen” ist keineswegs nur für Lokalpatrioten ein überzeugender und empfehlenswerter kölscher Krimi, welcher den Leser entführt und bis zum Schluss der rund 300 Seiten nicht mehr loslässt.

Luxuslügen Autorin: Edith Niedieck

Edith Niedieck Verlag: CMZ Verlag

CMZ Verlag Seiten: 303 Seiten

303 Seiten Veröffentlichung: November 2019

November 2019 ISBN: 9783870623166

9783870623166 Preis: 12,95 Euro



Weitere Infos unter: https://niedieck-ist.net/