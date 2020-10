Bomben-Blindgänger in Köln-Klettenberg: Sofortige Evakuierung nötig!

Letzte Aktualisierung am 06.10.2020 um 17:00 Uhr: In Köln-Klettenberg wurde am Dienstag (06.10.2020) an der Luxemburger Str. 342 ein Bomben-Blindgänger gefunden. Die bei Bauarbeiten entdeckte 10-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg besitzt einen Langzeitzünder und muss schnellstmöglich entschärft werden. CityNEWS hält Sie hier auf dem aktuellsten Stand rund um die Evakuierung und Entschärfung!

Sofortige Evakuierung wegen Bomben-Blindgänger in Köln-Klettenberg nötig

Rund um den Bomben-Fundort in Köln-Klettenberg werden alle Gebäude ab sofort evakuiert! Die weitere Evakuierung im Gefahrengebiet erfolgt ausgehend vom Fundort des Blindgängers (zwischen Militärringstraße und Sülzgürtel) nach außen. Von den Maßnahmen sind rund 7.200 Personen betroffen. Der Gefahrenbereich wurde mit einem 500-Meter-Radius festgelegt.

17:00 Uhr Zweiter Kontrollgang gestartet

Das Ordnungsamt der Stadt Köln hat den zweiten sogenannte Klingeldurchgang gestartet. Mehr als 60 Personen haben sich bisher in der Anlaufstelle für Betroffene am Kölner Südstadion eingefunden.

Die Stadt Köln ruft Bürger auf den Sperrbereich nicht zu betreten. Dies verzögert unnötig die Evakuierungsmaßnahmen, den Zeitpunkt für die Freigabe zur Entschärfung des Blindgängers und die Rückkehr der betroffenen Bürger in ihre Wohnungen.

Außerdem werden alle Verkehrsteilnehmer gebeten, unbedingt Rettungsgassen für die Krankentransporte zu bilden. Je länger diese Fahrzeuge im Stau stehen, umso länger dauern die Evakuierungsmaßnahmen.

13:50 Uhr: Anlaufstelle für Betroffene am Südstadion eingerichtet

Die Stadt Köln hat eine Anlaufstelle für evakuierte Anwohner am Südstadion eingerichtet. Der Zugang erfolgt über den Vorgebirgsglacisweg. Auch ein Pendelverkehr mit Bussen vom Evakuierungsgebiet rund um den Fundort des Blindgängers zur Anlaufstelle ist organisiert.

Der Pendelverkehr ist folgendermaßen eingerichtet: Die Busse holen die Betroffenen an der Ecke Sülzgürtel und Luxemburger Straße ab und bringen diese von dort aus direkt zur Anlaufstelle am Kölner Südstadion.

Es gelten die Regeln der aktuellen Coronaschutz-Verordnung. Das heißt, dass eine entsprechende Schutzmaske im Bus getragen werden muss. An der möglichen Warteschlange vor der Anlaufstelle am Südstadion ist der Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten und auch hier ist eine Mund-Nase-Bedeckung Pflicht.

Weitere Infos erhalten Betroffene beim Bürgertelefon unter 0221 – 221 – 0 sowie beim Servicetelefon des Ordnungs- und Verkehrsdienst der Stadt Köln unter 0221 – 221 – 32 00 0.

13:45 Uhr: Ordnungsamt startet ersten Kontrollgang in Klettenberg

Das Ordnungsamt hat den ersten sogenannten Klingeldurchgang begonnen. Dabei werden alle Personen nun aufgefordert, den Evakuierungsbereich rund um den Blindgänger sofort zu verlassen. Wegen des Langzeitzünders werden zunächst alle Gebäude in unmittelbarer Nähe evakuiert. Die Straßensperren am Gefahrenbereich werden nun aufgebaut.

Im anschließenden zweiten Klingeldurchgang stellt das Kölner Ordnungsamt sicher, dass alle Personen den Evakuierungsbereich verlassen haben. Personen, die sich weigern den Evakuierungsbereich zu verlassen werden notfalls mit Zwang entfernt.

Wenn alle Personen den Evakuierungsbereich verlassen haben und die Krankentransporte abgeschlossen sind, wird das Ordnungsamt der Stadt Köln die Freigabe zur Entschärfung des Blindgängers geben. Ein Zeitpunkt dafür steht allerdings noch nicht fest.

13:40 Uhr: Sperrungen für den Verkehr

Rund um den Fundort des Blindgängers wird der Verkehr umgeleitet und Straßen gesperrt. Wegen dieser Straßensperrungen sollte der gesamte Bereich rund um die Luxemburger Str. 342 großräumig umfahren werden. Insbesondere ist die Luxemburger Str. zwischen Gürtel und Militärringstr. bereits jetzt gesperrt.

13:30 Uhr: KVB-Linien 13, 16 und 18 von Evakuierung und Entschärfung betroffen

Wegen der Evakuierung und Entschärfung des Blindgängers im Bereich Klettenbergpark kommt es auf den Bahn-Linien 13, 16 und 18 der KVB aktuell zu Verspätungen und Änderungen. Grundsätzlich ist derzeit kein Fahrgastwechsel an der Haltestelle Klettenbergpark möglich.

Die Bahnen der Linien 16 und 18 fahren zwischen den Haltestellen Bonn Hbf und Hürth-Hermülheim bzw. Thielenbruch und Eifelwall nur unregelmäßig. Zwischen den Haltestellen Eifelwall und Sülzgürtel sollen die Fahrgäste die Ersatzbusse der Linie 118 nutzen, so die Kölner Verkehrs-Betriebe. Die KVB-Linien 16 und 18 verkehren also nicht zwischen den Haltestellen Eifelwall und Hürth-Hermülheim.

Die Bahn-Linie 13 fährt den normalen Linienweg aus Ehrenfeld kommend nur bis zur Haltestelle Zülpicher Straße / Gürtel und ab dort bis zur Endhaltestelle der Linie 9 (Sülz / Hermeskeiler Platz). Ein Ersatzbusverkehr kann aufgrund der polizeilichen Sperrungen nicht eingerichtet werden, so die KVB.

11:25 Uhr: Evakuierungsbereich und Zeitpunkt der Entschärfung noch nicht festgelegt

Der endgültige Gefahrenbereich der Evakuierung ist derzeit noch nicht festgelegt. Die Fliegerbombe wird schnellstmöglich entschärft, so die Stadt Köln. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) sowie das Kölner Ordnungsamt sind bereits vor Ort in Klettenberg.

Das Ordnungsamt der Stadt Köln entscheidet nun über alle weiteren Maßnahmen, von Absperrungen, Umleitungen für den Verkehr, Beeinträchtigungen bei Bus und Bahn der KVB bis hin zum Umfang der Evakuierung. Wie viele Personen von Evakuierungen betroffen sein werden und wann es eine Uhrzeit zur Entschärfung des Blindgängers geben wird, steht aktuell noch nicht fest.

Infos: Bomben-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in Köln

In Köln kommt es immer wieder zu Blindgänger-Funden aus dem Zweiten Weltkrieg. Evakuierungen und Entschärfungen wie in Porz, Deutz, Bilderstöckchen, Sülz, Bickendorf oder in Lindenthal gehören also zum “Alltag” in der Domstadt. Die Rheinmetropole Köln ist im Zweiten Weltkrieg insgesamt über 260-mal aus der Luft angegriffen worden. So häufig und heftig wie kaum eine andere deutsche Stadt. Die Experten für Kampfmittel der Düsseldorfer Bezirksregierung haben pro Jahr etwa 20 Einsätze in der Domstadt.

Laut der Bezirksregierung wurden im Zweiten Weltkrieg Bomben mit einem Gesamtgewicht von etwa 2,7 Millionen Tonnen abgeworfen. Rund ein Viertel davon (ca. 675.000 Tonnen) fielen dabei allein auf NRW. Wo und wie viele Bomben allerdings abgeworfen wurden und wie viele Blindgängern nicht detonierten, lässt sich kaum sicher feststellen. Die Experten der nordrhein-westfälischen Kampfmittelbeseitigungsdienste haben im vergangenen Jahr 2.811 Bomben unschädlich gemacht – das sind knapp 45 Prozent mehr als im Vorjahr (2017: 1.946 Bomben). Grund für den Anstieg der Fundzahlen ist unter anderem die weiter anhaltende gute Baukonjunktur und damit einhergehend mehr Bombenfunde.