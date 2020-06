VRS startet Danke-Aktion für Bus- und Bahn-Kunden in den Sommerferien

Der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) und die in dem Verbund zusammengeschlossenen Verkehrsunternehmen (wie z.B. die KVB in Köln) möchten sich bei ihren Abo-Kunden mit einer Sommerferien-Aktion bedanken, dass sie trotz der aktuellen Coronavirus-Lage und den damit verbundenen Einschräkungen, Maßnahmen und Regelungen, das Vertrauen in den Nahverkehr behalten haben. Als Dankeschön werden die Abo-Tickets in den NRW-Sommerferien von Samstag, 27. Juni 2020, bis Dienstag, 11. August 2020, um einige Extras aufgewertet. So wird die Mitnahmeregelung deutlich ausgeweitet. So können alle Abo-Besitzer während der Sommerferien in NRW ganztags eine weitere Person und drei Kinder bis 14 Jahren kostenlos in Bussen und Bahnen mitnehmen. Damit sind alle VRS-Abonnements in den Ferien durchgängig z.B. als Fahrausweis für die Familie nutzbar.

In den NRW-Sommerferien unterwegs durch das ganze VRS-Netz

Zusätzlich sind während der Sommerferien Abo-Tickets, die bisher nur für bestimmte Tarifzonen galten, verbundweit gültig. Wer also sonst mit seinem Tickets nur in Köln unterwegs sein durfte, kann nun sechs Wochen lang ohne Einschränkungen durch das komplette VRS-Gebiet fahren – und an den Wochenenden sogar durch ganz NRW. Denn an den sechs Ferien-Wochenenden gilt diese Aufwertung landesweit. Hier können alle VRS-Abo-Kunden ihr Ticket samstags und sonntags für unbegrenzte Fahrten in allen Nahverkehrsmitteln in ganz Nordrhein-Westfalen nutzen. Und das mit der gesamten Familie, denn auch hier gilt die oben bereits beschriebene Mitnahme-Regelung.

Die VRS-Sommerferien-Aktion 2020 gilt für folgende Ticket-Arten:

MonatsTicket im Abo

Formel9Ticket im Abo

Aktiv60Ticket

StarterTicket

AzubiTicket

SchülerTicket

JobTicket

GroßkundenTicket

MonatsTicket MobilPass

Senkung der Mehrwertsteuer wird an Fahrgäste weitergegeben

Die Bundesregierung hat im Rahmen des Corona-Konjunkturpakets beschlossen, die Mehrwertsteuer zu senken. Der bisher mit 7 Prozent besteuerte Nahverkehr wird bis Ende des Jahres auf 5 Prozent gesenkt. Diese Entlastung wird der VRS an seine Kunden weitergeben. “Über eine praktikable Umsetzung der Mehrwertsteuerreduzierung wird derzeit intensiv in den verschiedenen VRS-Gremien diskutiert. Wie die Regelung aussehen wird, ist noch nicht klar. Fest steht aber, dass die Fahrgäste sich über weitere Vergünstigungen freuen können”, versichert VRS-Geschäftsführer Michael Vogel.

Kinder und Jugendliche fahren besonders günstig durch die Ferien

Die Sommerferien stehen vor der Tür und trotz der coronabedingten Einschränkungen ist der ÖPNV ein sicheres und klimafreundliches Transportmittel. Für alle Kinder und Jugendliche von 6 bis einschließlich 20 Jahren, die sommerliche Ausflüge oder einen Besuch bei Freunden oder Familie planen, ist das SchöneFerienTicket NRW die erste Wahl. Es ermöglicht dem Besitzer im Zeitraum von Samstag, 27. Juni, bis Dienstag, 11. August 2020, beliebig viele Fahrten mit Bus, Bahn oder dem Zug in ganz NRW für 62 Euro.

Das Ferienticket ist nicht übertragbar, dafür aber neben Bus und Bahn auch gültig für die 2. Klasse der Nahverkehrszüge (S-Bahn, RegionalBahn und RegionalExpress). Geschwister und Freunde unter 6 Jahren fahren sogar kostenlos mit. Das SchöneFerienTicket ist erhältlich an den Fahrscheinautomaten der Deutschen Bahn, in den DB-Reisezentren sowie an den Ticketautomaten und in den Verkaufsstellen vieler weiterer Verkehrsunternehmen. Auch im Online-Shop des Mobilitätsportals können Unternehmungslustige das Ticket kaufen und direkt ausdrucken.