Nachwuchs bei den Elefanten im Kölner Zoo: Hier die ersten Bilder!

Aus dem Kölner Zoo gibt es freudige Nachrichten zu vermelden. Bei den Asiatischen Elefanten wurde ein kleines Jungtier geboren. Die 25-jährige “Shu Thu Zar”, die 2005 aus Myanmar in den Kölner Elefantenpark kam, brachte diese Nacht ein weibliches Kalb zur Welt. Es ist das 12. Mal, dass in Köln ein Elefant geboren wurde. Vater ist der 51-jährige “Bindu”, der mit 3,15 Schulterhöhe einer der imposantesten Elefantenbullen Europas ist.

“Mutter und Jungtier sehen gut aus. Die Geburt verlief reibungslos ohne Hilfe unserer Tierpfleger. Die Herde ist ruhig und entspannt. Und die Mutter hat bereits viele Geburten erlebt”, so Kölns Zoodirektor Prof. Theo B. Pagel. Er ist als Kurator für die Kölner Elefanten verantwortlich.

14 Elefanten leben nun im Kölner Zoo

Die Dickhäuterherde im Kölner Tierpark hat sich damit nun auf 14 Tiere vergrößert. Ihr Zuhause ist der 2004 eröffnete Elefantenpark. Mit rund 2 Hektar zählt die Anlage zu den größten in Europa und ist bauliches Vorbild vieler weiterer neuer Elefantenanlagen in aller Welt. Die Tiere leben hier in einem natürlichen Herdenverband und werden nach dem sogenannten “Protected Contact”-Prinzip gehalten. Dies bedeutet, dass zwischen Mensch und Elefant kein direkter Kontakt besteht.

“Shu Thu Zar” hat in der Domstadt bereits zwei Jungtiere erfolgreich geboren und großgezogen. Im Jahr 2012 die weibliche “Bindi” und im Jahr 2016 den Bullen “La Min Kyaw”. Beide leben bis heute in der Kölner Gruppe.

Asiatische Elefanten sind in der Wildnis stark bedroht. Umso mehr freut sich der Zoo in Köln über den Nachwuchs. 2017 kam in der Rheinmetropole letztmals ein Elefantenjungtier zur Welt. Damals waren es gleich drei Jungbullen auf einen Schlag: “Jung Bul Kne”, der inzwischen im Zoo Kopenhagen lebt, “Moma” – Sohn von “Marlar” – und “Kitai”, Sohn von “Tong Koon”.

Der Zoo in Köln ist wieder geöffnet

Seit Anfang Mai 2020 ist der Kölner Zoo nach der Schließung wegen der aktuellen Coronavirus-Pandemie wieder geöffnet. Es können bis zu 3.300 Besucher gleichzeitig durch den Tierpark in Köln-Riehl flanieren. Der Zutritt ist bis auf weiteres allerdings nur über den Haupteingang möglich und es gelten zudem strenge Schutz- und Hygienemaßnahmen.

Alle Besucher benötigen aufgrund der Kapazitätsbeschränkungen neben einer gültigen Eintrittskarte ein zusätzliches Reservierungs-Ticket für den Besuchstag. Diese sind kostenlos und unkompliziert auf der Zoo-Webseite erhältlich. “Ohne diesen Reservierungs-Nachweis ist aktuell kein Einlass in den Kölner Zoo möglich”, so Zoo-Pressesprecher Christoph Schütt.