Die Zeiten sind vorbei, in denen man auf Zehenspitzen durch stille Museen, Galerien oder Ausstellungen schlich und ehrfürchtig vor den Werken großer Künstler stand. Van Gogh Alive ist ein außergewöhnliches Kunsterlebnis. Die Arbeiten des niederländischen Malers Vincent van Gogh werden seit über hundert Jahren ausgestellt und bewundert – jedoch noch nie auf diese Art.

Digitale Kunstausstellung mit einzigartigen Perspektiven

Van Gogh Alive ermöglicht eine neuartige, multisensorielle Erfahrung von Kunst sowie deren Meister. Grande Experiences hat eine kontaktfreie, digitale Kunstausstellung geschaffen. Diese bietet den Besuchern die einzigartige Gelegenheit, Vincent van Goghs Welt und seine Arbeiten kennenzulernen. Groβe und kleine Besucher haben die Möglichkeit, die Werke aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und einzigartige Perspektiven auszuprobieren – eine interessante und faszinierende Erfahrung, die der ganzen Familie Spaß macht!

Van Gogh Alive taucht Besucher in eine Symphonie aus Licht und Klängen

Besucher müssen weder durch stille Museen schleichen noch die Gemälde aus der Ferne betrachten. Stattdessen interagieren sie mit der Kunst auf eine Weise, die sie sich nie hätten vorstellen können. Von der ersten Minute an lädt eine lebendige Symphonie aus Licht und kräftigen Farben sowie aus Klängen und Düften dazu ein, in ein multisensorielles Erlebnis einzutauchen. Die Meisterwerke Van Goghs werden auf diese Art lebendig und mit allen Sinnen greifbar.

Bereits über 8,5 Millionen Besucher in 80 Städten

Nur für kurze Zeit hat man im Kölner Dock² am Hafen die einzigartige Gelegenheit, das Schaffen des berühmten niederländischen Malers neu zu erleben und ganz in seine Welt zu entgleiten. Auf knapp 1.100 Quadratmeter sind Besucher dazu eingeladen, den Alltag für eine Weile hinter sich zu lassen. Van Gogh Alive ist ein Unterhaltungserlebnis, welches bereits Menschen in 80 Städten auf der ganzen Welt inspiriert hat. Somit ist es mit über 8,5 Millionen Besuchern das meistbesuchte multisensorielle Genre-Erlebnis der Welt.

Grande Experiences hat mit SENSORY4 eine Technologie entwickelt, die riesige Projektionen von sensationeller Klarheit ermöglicht. Über 3.000 Bilder werden von eindringlicher, klassischer Musik begleitet und verwandeln den Ausstellungsraum in ein Gesamtkunstwerk. Man muss die Bilder nicht still und aus der Ferne betrachten. Die Ausstellung ermöglicht einen Umgang mit Kunst, den man so nicht erwartet. Die Meisterwerke werden lebendig, plastisch und greifbar, so als ob man direkt in sie hineingezogen würde. Eine einzigartige Erfahrung, die bewegt.

Über Vincent van Gogh

Der niederländische Maler Vincent van Gogh wurde am 30. März 1853 in Groot-Zundert in den Niederlanden geboren. Er fertigte über die Jahre fast 900 Gemälde und über 1.000 Zeichnungen an und gilt als Begründer der modernen Kunst. Er bevorzugte Motive aus der Natur, malte aber auch Menschen oder Räumlichkeiten. Der Künstler arbeitete mit kräftigen Farben und einer spontanen Pinselführung. Zu seinen bekanntesten Werken zählen u.a. die “Sternennacht”, “Sonnenblumen”, “Das Nachtcafe” sowie seine Selbstbildnisse. Er starb 1890 unter ungeklärten Umständen in Frankreich.

Tickets und weitere Infos unter: www.vangogh-alive.de

Ausstellungsort Dock²

Hafenstr. 1

51063 Köln