Kölner Fischmarkt 2022: Schlemmen und Genießen im Tanzbrunnen

Bedingt durch die Corona-Pandemie musste der Kölner Fischmarkt zwei Jahre pausieren. Doch nun startet die Gourmetmeile im Tanzbrunnen wieder durch. An insgesamt sieben Terminen, von April bis Oktober, können die Besucher wieder nach Herzenslust schlemmen, shoppen und genießen. Die Saison 2022 beginnt am Sonntag, 3. April 2022. Von 11:00 bis 18:00 Uhr sind die Gäste dazu eingeladen, die Highlights des Marktes entspannt und genüsslich zu entdecken. Dabei hält der beliebte Mix aus Kunst- sowie Delikatessenhandel, Weinfest und Fischmarkt für so ziemlich jeden Geschmack das Richtige bereit.

60 Aussteller bieten regionale und internationale Spezialitäten

Schon seit über 20 Jahren erfreut das Open-Air-Event mit seinem einzigartigen Flair Besucher und Händler. Und auch in diesem Jahr dürfen sich die Besucher auf rund 60 Aussteller freuen, die eine vielfältige Auswahl an regionalen und internationalen Spezialitäten anbieten.

Angeboten werden hier beispielsweise bei “La Pestaque – Austern” frische Meeresfrüchte wie Tintenfisch und köstliche Austern oder aber auch Fischbrötchen. Auch “Roy” aus Venlo, der seinen holländischen Kibbeling anbietet, darf nicht fehlen. Nicht fehlen darf auch der “Lachskönig” mit seinem köstlichen geräucherten Lachs, der auf dem Holzkohlegrill frisch zubereitet auf die Feinschmecker wartet.

Kölner Fischmarkt 2022 lässt kulinarische Herzen höherschlagen

Aber nicht nur die Spezialitäten aus dem Meer lassen die kulinarischen Herzen der Besucher höherschlagen. Auch die Pulled Beef Burger vom “Kiezmetzger”, die Reibekuchen von “Heinen”, die Wildspezialitäten von “Hauck´s” sowie die Flammkuchen von “La Petite France” lassen Feinschmecker sicher das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Und auch Edel-Gin, Frozen Yoghurt und französische Salami-Delikatessen warten darauf, von den Gästen entdeckt zu werden. Natürlich werden auch frische Lebensmittel sowie schmackhaftes und knackiges Obst angeboten. Abgerundet wird das kulinarische Angebot des Kölner Fischmarktes 2022 von Winzern, die auf den gemütlichen Terrassen ihrer Stände exquisite Weine verkosten.

Neben den Köstlichkeiten, die das Open-Air-Event im Kölner Tanzbrunnen zu bieten hat, finden sich noch zahlreiche andere interessante Shopping-Angebote. So findet der neue Stand von “Grinland” sicher großes Interesse. Das Unternehmen aus Düsseldorf bietet diverse Beauty-Produkte an. Auch werden unterschiedliche Kunstaussteller und Blumen- sowie Modestände ihre Fans finden. Für die Unterhaltung und die gute Stimmung sorgt dazu noch DJ Steven K bei allen Terminen am Kölner Rheinpark.

Fischmarkt 2022: Die Termine in der Übersicht

An folgenden Terminen findet in diesem Jahr der Kölner Fischmarkt 2022 – bei kostenlosen Eintritt jeweils sonntags, von 11:00 bis 18:00 Uhr – im Tanzbrunnen statt: