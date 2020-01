Diese Kostüme sind im Karneval 2020 besonders angesagt!

Das Kölner Dreigestirn mit Prinz, Bauer und Jungfrau ist offiziell im Amt. Und wenn in den Veedeln “Alaaf” gerufen wird, man bereits früh am Morgen schunkelt oder plötzlich von Superman ein Bützchen bekommt, ist es wieder soweit: die fünfte Jahreszeit ist gestartet! Zwar hat sie in Deutschland viele Namen wie Karneval, Fastelovend, Fasching oder Fastnacht. Doch eins bleibt überall gleich: ohne passende Verkleidung geht es nicht! Aber man möchte ja nicht jedes Jahr das gleiche Kostüm anziehen. Also stellt sich die Frage, welche jecken Outfits dieses Jahr im Trend liegen. MASKWORLD, einer der führenden Kostümanbieter, zeigt hier bei CityNEWS welche Verkleidungen im Karneval 2020 angesagt sind!

Aktuelle Kino-Helden sind bei den Kostüm-Trends 2020 angesagt

Nichts beeinflusst die Welt der Karnevalskostüme so sehr wie Kinofilme und Fernsehserien. So startete beispielsweise am 18. Dezember 2019 der neunte Star Wars-Film, “Der Aufstieg Skywalkers”, in den deutschen Kinos. Das ist fast schon ein Garant dafür, dass die Star Wars-Outfits von Stormtroopern, Darth Vader, Rey oder Chewbacca an Karneval wieder hoch im Kurs stehen werden.

Der Joker und seine Freundin Harley Quinn waren bereits zu Halloween sehr beliebt und werden wohl auch zu Karneval 2020 besonders im Trend sein. Die US-amerikanische Comicverfilmung “Joker” lief zwar bereits im Oktober 2019 an, dennoch ist der dauer-grinsende Clown angesagt wie nie. Zudem wird die verrückte Harley Quinn in ihrem eigenen Film “Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn” ab Anfang Februar in die deutschen Kinos zurückkehren und erneut für einen Hype sorgen. Egal, ob nun einzeln oder als Paar im entsprechenden Outfit: diese beiden Anti-Helden ziehen definitiv viel Aufmerksamkeit auf sich!

Wer stattdessen auf der guten Seite stehen will, wird bei den vielen Superhelden aus dem Marvel- und DC-Universum mit Sicherheit fündig. Von Thor über Iron Man bis hin zu Wonder Woman oder Captain Marvel ist für jeden Jeck etwas dabei.

Ein weiterer Kinofilm, der ebenso erfolgreich ist, wie der erste Teil, ist auch Die Eiskönigin 2. Vor allem Kinder lieben die Abenteuer von Anna, Elsa, Schneemann Olaf und Co. Klar, dass die Pänz dann auch in die Disney-Rollen schlüpfen möchten – schließlich ist Karneval ein Fest für die ganze Familie!

Stars der Kindheit: Als Popeye, Pippi Langstrumpf und Co. im Karneval

Wenn man in seiner Kindheit mit charakterstarken Figuren wie Winnetou, Pippi Langstrumpf, Popeye, Biene Maja und Familie Feuerstein aufgewachsen ist, hat einen das geprägt! Sie haben nicht nur unterhalten, sondern neben Spaß und Freude auch wichtige Werte wie Toleranz oder Ehrlichkeit vermittelt. Da ist es nicht verwunderlich, dass unzählige Jecken an Karneval diese Helden der Kindheit noch einmal feiern. Sich so stark wie Popeye fühlen, so verrückt wie Pippi oder schlau wie Wickie sein – wer möchte das nicht? Daher sind auch in diesem Jahr beliebte Figuren aus Literatur, Cartoons sowie Film und Fernsehen wieder ein Dauerbrenner bei den Kostüm-Trends 2020.

Egal, ob man mit seinem Kostüm nun mit den Trends 2020 geht oder sich mit seiner Verkleidung ihnen entgegenstellt, die tollen Tage in der Domstadt werden wie jedes Jahr facettenreich, bunt und vor allem fröhlich. In diesem Sinne: Kölle Alaaf!