China Light Festival: Kölner Zoo feiert Rekord und kündigt Fortsetzung an

Der Kölner Zoo zieht eine positive Bilanz für das zu Ende gegangene China Light Festival, kann ein Rekordergebnis und die Fortsetzung des Events verkünden. Rund 117.000 Besucher aus Köln und der Region sahen zwischen 7. Dezember 2019 und 19. Januar 2020 die strahlend-schönen Tier- und Fantasiefiguren auf dem gesamten Gelände des Zoologischen Gartens. Zu den illuminierten Ausstellungsstücken zählten u.a. der Kölner Dom, Eisbären, Elefanten sowie die historische Lok, welche aus Anlass des 160-jährigen Zoo-Jubiläums ein Comeback feierte. Beim diesjährigen China Light Festival erleuchteten 70 Lichtensembles mit rund 1.000 stimmungsvoll in Szene gesetzten Figuren im asiatischen Stil die Wege und Parkanlagen im gesamten Kölner Zoo.

Christopher Landsberg vom Vorstand des Kölner Zoos zog ein positives Gesamtergebnis der Veranstaltung: “Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf des China Light Festivals. Dass wir als regionales Unternehmen mit diesem Event bei der Besucherzahl erneut die 100.000er Marke durchbrechen konnten, ist ein Riesenerfolg. Es zeigt die Strahlkraft, die der Zoo in und für die Region besitzt.”

Fortsetzung folgt: Auch im kommenden Winter findet das China Light Festival im Kölner Zoo statt

Der Kölner Zoo geht mit dem China Light Festival daher in die Fortsetzung und veranstaltet den Lichterzauber auch im kommenden Winter. “Wir haben dem Zoo wichtige Mehreinnahmen in der eigentlich besucherärmeren Winterzeit erschlossen. Sie fließen in die Finanzierung der zahlreichen Erholungs-, Bildungs-, Forschungs- und Artenschutzaufgaben, die der Kölner Zoo erfüllt”, so Christoph Landsberg.

“Der hohe Zuspruch ist da natürlich umso schöner und wichtiger. Aus diesem Grund veranstalten wir das Festival auch im kommenden Winter.” Start des kommenden Events wird am 19. Dezember 2020 sein und das Ende der Veranstaltung ist am 31. Januar 2021 geplant. “Im Zoo wird dann wieder eine faszinierende Lichterzauberwelt mit zahlreichen neuen Figuren und vielen neuen Effekten entstehen. Darauf können sich die Besucher bereits heute freuen,” verkündet Christoph Landsberg.

Die Verantwortlichen um Kölns Zoodirektor Prof. Theo Pagel konnten das China Light Festival im Jahr 2017 das erste Mal nach Köln holen. Bei der Premiere lockte die Veranstaltung rund 65.000 Gäste. Bei der zweiten Auflage kamen bereits ca. 100.000 Besucher. Das neuerliche Wachstum auf nun 117.000 Besucher und die nahezu verdoppelte Gästezahl gegenüber der Erstauflage zeigt die Beliebtheit des China Light Festivals über die Grenzen der Domstadt hinaus.

Jubiläum: Der Zoo in Köln begeistert seit 160 Jahren

Der Kölner Zoo feiert 2020 sein 160-jähriges Bestehen. Mit ca. 10.000 Tieren aus mehr als 850 Arten ist er einer der vielfältigsten in ganz Europa. Seit dem 22. Juli 1860 ist der Kölner Zoo ein unverwechselbares Stück Köln. Er vereint Tradition mit Innovationskraft und verbindet Freizeit und Erholung mit Wissenschaft und Forschung.

Der Kölner Zoo setzt auch international immer wieder Maßstäbe – z.B. beim Bau moderner Tierhäuser oder bei seinem umfangreichen Artenschutzengagement. Honoriert wird dies alles von jährlich mehr als 1 Million Besucher.