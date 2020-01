Kölner Dreigestirn 2020: Prinz, Bauer und Jungfrau offiziell proklamiert

Das Kölner Dreigestirn der Session 2020 ist am Freitag, 10.01.2020 offiziell proklamiert worden. Im großen Festsaal des Kölner Gürzenichs wurden Prinz Christian II. (Christian Krath), Bauer Frank (Frank Breuer) und Jungfrau Griet (Ralf Schumacher) vor geladenen Gästen von Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker in ihr jeckes Amt eingeführt. Unter den Gästen der Proklamation in Kölns guter Stube waren Peter Biesenbach (Justizminister von NRW), Yvonne Gebauer (NRW-Schulministerin) und Ursula Heinen-Esser (NRW-Umweltministerin) sowie Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki. Auch Prominenz aus Kultur und Fernsehen war vor Ort, unter anderem die Schauspielerin Sabine Postel und Moderator Ralph Morgenstern.

Bis Aschermittwoch (26.02.2020) regieren Prinz, Bauer und Jungfrau nun über die Kölner Jecken. Erstmals seit 35 Jahren stellt das Reiter-Korps “Jan von Werth” von 1925 e.V. das Kölner Dreigestirn. “Nach einer so langen Zeit die Ehre zu haben, das Kölner Dreigestirn von Jan von Werth zu sein, erfüllt uns alle mit Stolz. Ich bin mir sicher, wir werden diese Zeit nie vergessen”, so der frisch proklamierte Prinz Christian II. im Kölner Gürzenich sichtlich gerührt.

Bettina Böttinger und Christoph Kuckelkorn führten durch die Proklamation des Kölner Dreigestirns 2020

Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, moderierte die Proklamation des Kölner Dreigestirns 2020 gemeinsam mit Bettina Böttinger. Bekannt aus der WDR-Talkshow “Kölner Treff” unterstützte die Moderatorin den Präsidenten und leitete das Publikum mit ihm gemeinsam durch den Abend.

Ganz nach dem diesjährigen Sessions-Motto “Et Hätz schleiht em Veedel” stand ein typisch kölsches Büdchen im Zentrum der Bühne und brachte so die Veedel (Kölner Stadtteile) direkt in den Gürzenich. Dank einer modernen LED-Konstruktion wurde so aus dem Bickendorfer Büdche auch ganz schnell mal das Klettenberger oder Kalker Büdche. “So wird der Veedels-Charakter aus ganz Köln toll eingefangen und dargestellt”, freute sich Christoph Kuckelkorn. Außerdem gab es mehrere Live-Schalten in verschiedene Stadtteile. Neben der Kölner Altstadt war Reporter Marc Metzger auch in Nippes, Deutz und im Vringsveedel unterwegs.

Eine bunte Auswahl an Künstlern brachte tolle Stimmung mit kölschen Tönen in den Saal. Neben jungen Bands wie Pläsier und Stadtrand traten auch die Höhner, Paveier und Brings auf. Zu ihrem 50. Bühnenjubiläum eröffneten die Bläck Fööss mit ihrem Song “En unserem Veedel” zusammen mit dem KVB-Orchester und dem Jugendchor St. Stephan den jecken Galaabend. Mit ihren Redebeiträgen brachten außerdem J. P. Weber, Achnes Kasulke und Volker Weininger das Publikum zum Lachen. Mit dem Kölner Dreigestirn 2020 im Rücken trat auch das Tanzkorps des Reiter-Korps “Jan von Werth” im Gürzenich zur offiziellen Proklamation auf.

Proklamation des Kölner Dreigestirns 2020 im WDR Fernsehen und Livestream

Wie bereits im vergangenen Jahr war die Proklamation des Kölner Dreigestirns der Höhepunkt des Abends und ist auch der Abschluss der TV-Übertragung am Sonntag, 13.01.2020 um 20:15 Uhr im WDR Fernsehen sowie im kostenlosen Livestream. Die im Anschluss folgenden Auftritte der Höhner, Bläck Fööss und Brings werden für die Fernsehzuschauer natürlich auch in der rund dreistündigen Sendung sehen. Um 2:30 Uhr (in der Nacht von Sonntag auf Montag) wird die TV-Sendung zudem noch einmal im WDR wiederholt.