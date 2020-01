Die gute Stube der Stadt Köln – der Kölner Gürzenich – steht am Freitag, 10. Januar 2020 wieder Kopf, denn das höchste gesellschaftliche Ereignis der Rheinmetropole steht vor der Tür. Die Proklamation des Kölner Dreigestirns 2020 mit Prinz Christian Krath, Bauer Frank Breuer und Jungfrau Griet (Ralf Schumacher) aus dem Reiter-Korps “Jan von Werth” von 1925 e.V. findet statt! CityNEWS hat hier alle Infos zur Proklamation vom Kölner Dreigestirn 2020 sowie alles Wissenswerte rund um Prinz, Bauer und Jungfrau im Kölner Karneval.

Bettina Böttinger moderiert Proklamation 2020 aus Köln

Eins direkt vorab: Zu der Veranstaltung in der Domstadt gibt es keine Tickets zu kaufen, aber das WDR Fernsehen zeichnet die Proklamation auf und sendet am Sonntag, 12.01.2020 um 20:15 Uhr in einer rund dreistündigen Show das Event im TV. Das Motto der Karnevalssession 2020 in Köln lautet Et Hätz schleiht em Veedel und um das Gefühl, das Herz und die Seele der Veedel (Stadtteile) wird es an diesem Abend auch besonders gehen.

Doch damit nicht genug! Mit Bettina Böttinger (u.a. Kölner Treff) hat sich der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval von 1823 e.V. Christoph Kuckelkorn nicht nur eine beliebte WDR-Moderatorin an seine Seite geholt, sondern auch noch eine echte Düsseldorferin. Natürlich sind die beiden auch nicht allein an diesem jecken Abend. So wird auch 2020 die Proklamation des Dreigestirns ganz traditionell von Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker übernommen.

Für Unterhaltung werden die karnevalistische Putzfrau Achnes Kasulke, Volker Weininger alias “Der Sitzungspräsident”, der Büttenredner J. P. Weber und Außenreporter Marc Metzger sorgen. Musikalisch heizen am Abend lokale Stars wie die Bläck Fööss, die Kölsch-Rocker von Brings, die Höhner, die Paveier und die Newcomer-Bands Stadtrand und Pläsier dem jecken Publikum ordentlich ein.

Das ist das Kölner Dreigestirn 2020

Nach 35 Jahren stellt das Reiter-Korps “Jan von Werth” von 1925 e.V. erstmals wieder das Kölner Dreigestirn, bestehend aus Prinz, Bauer und Jungfrau. CityNEWS stellt das Trifolium hier genauer vor. Welche Arbeit hinter den Kulissen, des sonst so lustigen Treibens im kölschen Karneval nötig ist, zeigte der WDR in einer wunderbaren Dokumentation, die wir Ihnen hier vorstellen möchten.

Prinz Christian II. – Christian Krath

Prinz Christian II., mit bürgerlichem Namen Christian Krath (57 Jahre), bringt als Poller den Veedels-Karneval von der “schälen” Rheinseite mit ins Kölner Dreigestirn 2020. Als Mitglied der KG “Fidele Kölsche” kennt er viele Bühnen in ganz Köln vom Spiel mit der decken Trumm.

Als gelernter Einzelhandelskaufmann machte er sich 2003 als Immobilienmakler selbstständig und leitet heute als Geschäftsführer seine eigene Immobilienfirma. In seiner Freizeit spielt Sport für ihn eine große Rolle. Ob beim Skifahren, Wassersport oder auf dem Rennrad. Hier findet der Prinz Karneval des Kölner Dreigestirns 2020 seinen nötigen Ausgleich.

Bauer Frank – Frank Breuer

Auch der Kölner Bauer Frank kennt sich auf den großen Bühnen genauso gut aus wie in den kleinen Sitzungsälen. Frank Breuer (49 Jahre) war nicht nur Kinderprinz in Bergheim, sondern übte dort auch schon einmal für die Session im Kölner Dreigestirn 2020. Bereits im Jahr 2005 war er der Bauer im Dreigestirn in Bergheim-Thorr. Ein Jahr später wurde er Mitglied des Reiter-Korps “Jan von Werth” von 1925 e.V., dessen Korpskommandant und Vorsitzender er nun seit 2016 ist.

Außerdem ist der Inhaber eines Malerfachbetriebs, Präsident beim Verein Ävver met Jeföhl sowie Mitglied im Karnevalistischen Beirat des Festkomitees Kölner Karneval. Privat interessiert sich der heutige Longericher für Eishockey und bereist mit seiner Freundin Sandra die weite Welt.

Jungfrau Griet – Ralf Schumacher

Komplettiert wird das Kölner Dreigestirn 2020 von der Jungfrau Griet, verkörpert durch Ralf Schumacher (42 Jahre). Schumacher stammt aus Eschweiler, wo ihm das karnevalistische Gen nahezu in die Wiege gelegt wurde, sodass er 1985 Mitglied der KG Onjekauchde Eschweiler wurde. Er ist seit 2013 Mitglied im Reiter-Korps Jan von Werth, wo er u.a. als Elferratsmitglied die Karnevalssitzungen mitgestaltet. Den Namen Griet als Kölner Jungfrau hat Schumacher an Anlehnung des Historienspiels “Jan und Griet” direkt an der Severinstorburg in der Kölner Südstadt gewählt.

Neben seiner Rolle als Geschäftsführer des Familienbetriebs Reklame Schumacher GmbH gründete der Werbetechnikmeister 1998 den Vereinsbedarf Schumacher. Bei Orden, Pins oder Ehrenzeichen schlägt das Herz vom ehrenamtlichen Vereinsmitglied höher. Freie Zeit nutzen Ralf und seine Frau Elke für Reisen mit den beiden Töchtern Denise und Michelle.

Dreigestirn-Proklamation 2020 im Fernsehen und Live-Stream

Der WDR zeigt die Proklamtion des Kölner Dreigetsirns 2020 in einer TV-Show am Sonntag, 12.01.2020 von 20:15 Uhr bis 23:00 Uhr im Fernsehen. Dabei handelt es sich um eine Aufzeichnung der Proklamation, die ja bereits am Freitag, 10.01.2020 im Kölner Gürzenich stattfand. Zudem wird es wieder einen kostenlosen Live-Stream direkt über den WDR geben. Um 2:30 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag wird die Sendung zudem noch einmal im WDR Fernsehen wiederholt.