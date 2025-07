Prinzen-Garde stellt das Kölner Dreigestirn 2026 – Hier alle Infos!

In Köln beginnt die jecke Vorfreude auf die kommende Session mit einem ganz besonderen Highlight: Das Kölner Dreigestirn der Session 2026 wurde offiziell vorgestellt. Prinz Niklas I., Bauer Clemens und Jungfrau Aenne werden in der kommenden Karnevalszeit das Herz und Gesicht des kölschen Fastelovends sein. Getragen wird das Trifolium von der Prinzen-Garde Köln 1906 e.V., deren Mitglieder die drei designierten Tollitäten seit vielen Jahren sind. Unter dem Sessionsmotto ALAAF – Mer dun et för Kölle widmet man sich ganz dem Ehrenamt – eine Haltung, die das Dreigestirn 2026 auch persönlich lebt.

Die Prinzen-Garde Köln 1906 e.V. – weiß-rote Tradition mit Herz

Die Prinzen-Garde Köln 1906 e.V. zählt zu den ältesten und traditionsreichsten Korps im Kölner Karneval. Sie wurde gegründet, um dem Prinzen Karneval ein repräsentatives Gefolge zu geben, und übernimmt diese Aufgabe bis heute mit Stolz. Als fester Bestandteil des offiziellen Karnevals engagiert sich die Garde nicht nur in der Session, sondern das ganze Jahr über im Zeichen von Brauchtum, Kameradschaft und kölscher Lebensart.

Mitgliedschaft bedeutet bei der Prinzen-Garde mehr als nur Uniform und Auftritt: Das Fußkorps, das Reiterkorps, das Corps à la Suite sowie musikalische und organisatorische Gruppen bieten zahlreiche Möglichkeiten zur Mitwirkung – sei es auf der Bühne oder im Hintergrund. Auch moderne Formate wie die Partyreihe “Prinzenschwof” oder das Vereinsmagazin “Depesche” zeigen, wie lebendig Tradition gelebt werden kann. Zudem unterstützt die Garde regelmäßig soziale Projekte und zeigt damit, dass Fastelovend in Köln auch Verantwortung und Herz bedeutet.

Drei kölsche Jecken mit Herz für das Brauchtum: Das Kölner Dreigestirn 2026

Prinz Niklas I., mit bürgerlichem Namen Niklas Jüngling, ist seit 2016 aktives Mitglied im Fußkorps der Prinzen-Garde und als Moderator des “Prinzenschwof” bekannt. Der 32-Jährige aus Lindenthal träumte schon früh davon, einmal Prinz Karneval zu sein – so sehr, dass er bereits mit 16 Jahren ein Sparkonto mit diesem Ziel eröffnete. Beruflich ist er Leiter einer Vertriebsserviceeinheit bei einem Kölner Versicherungsunternehmen. In seiner Freizeit ist er sportlich unterwegs, liebt Tennis, Spinning und Skifahren – am liebsten in Gesellschaft seiner Lebensgefährtin Katrin und Freunden.

Bauer Clemens, mit bürgerlichem Namen Clemens von Blanckart, wohnt mit seiner Frau, seiner Tochter und Dackeldame Sissi in Junkersdorf. Der 41-Jährige Wahlkölner ist Teil des Corps à la Suite und dort als Standartenträger aktiv – ein Amt, das er mit Stolz und Engagement auch bei traurigen Anlässen wie Beerdigungen ehemaliger Mitglieder ausübt. Darüber hinaus wirkt er im Redaktionsteam der vereinseigenen Depesche mit. Der Genussmensch liebt gute Küche, gesellige Abende und verbringt seine Zeit gerne mit der Familie, sei es zuhause oder unterwegs.

Die designierte Jungfrau Aenne, bürgerlich Stefan Blatt, ist ein echtes kölsches Urgestein aus dem Norden der Stadt. Seit 2012 ist er im Fußkorps der Prinzen-Garde, seit 2022 dort als Kassierer tätig. Er lebt mit seiner Familie in Rheinkassel, ist verheiratet und stolzer Vater zweier Töchter. Das Engagement im Veedel und seine Leidenschaft für den Fastelovend prägen sein Leben. Die Wahl seines karnevalistischen Namens “Aenne” ist eine Hommage an seine Großmutter – eine lebensfrohe Kölnerin, die ihm die Liebe zum Karneval mitgegeben hat. Wenn er nicht im Kostüm unterwegs ist, genießt er das Leben als leidenschaftlicher Griller und Camper.

Ehrenamt im Fokus – ein Motto mit Botschaft

Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, zeigt sich begeistert vom Kölner Dreigestirn 2026: “Alle drei bringen Herzblut und echtes Engagement mit – das spürt man. Sie sind genau die Richtigen für eine Session, die dem Ehrenamt gewidmet ist.” Das Motto “ALAAF – Mer dun et för Kölle” rückt all jene in den Mittelpunkt, die sich freiwillig für die Stadt und ihre Menschen einsetzen. Ob im Karneval, in der Nachbarschaftshilfe, bei sozialen Einrichtungen oder in Rettungsdiensten – Köln lebt vom Engagement seiner Bürgerinnen und Bürger, die mit Herz und Hingabe mitanpacken, wo es nötig ist.

Feuer und Flamme für Köln – die Freiwillige Feuerwehr Brück als Gastgeber

Symbolträchtig war daher auch der Ort der diesjährigen Vorstellung des Kölner Dreigestirns 2026: Die Freiwillige Feuerwehr Köln, Löschgruppe Brück, lud zur Pressekonferenz. Im Veedel auf der Schäl Sick gelegen, feiert die Einheit in diesem Jahr ihr 120-jähriges Bestehen. Die Feuerwehrleute sind hier allesamt ehrenamtlich im Einsatz – über 80 Mal rückten sie im vergangenen Jahr aus, um in Notlagen zu helfen. Insgesamt gehören 42 aktive Einsatzkräfte sowie eine Jugendfeuerwehr mit 18 Kindern und Jugendlichen zur Löschgruppe. Die Freiwillige Feuerwehr ist ein zentrales Rückgrat der städtischen Gefahrenabwehr und steht wie kaum eine andere Institution für bürgerschaftliches Engagement.

Mit Freude und Verantwortung in die Session 2026

Das designierte Kölner Dreigestirn 2026 bringt nicht nur karnevalistisches Know-how und Freude am Feiern mit, sondern steht sinnbildlich für die Haltung, die das Sessionsmotto betont. Gemeinsam mit allen Jecken wollen sie in herausfordernden Zeiten kleine Glücksmomente schaffen – auf der Bühne, in den Veedeln und überall dort, wo das kölsche Herz schlägt. Mit einer tiefen Verbundenheit zur Stadt, zum Brauchtum und zum Ehrenamt versprechen Prinz Niklas I., Bauer Clemens und Jungfrau Aenne eine Session voller Herzlichkeit, Ausgelassenheit und kölscher Lebensfreude.