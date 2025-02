Die besten Karnevals-Hotspots in Köln – Hier wird am meisten gefeiert!

Der Kölner Karneval ist weltweit bekannt für seine ausgelassenen Feiern und vielfältigen Veranstaltungen. Die Stadt verwandelt sich während der “fünften Jahreszeit” in ein Meer aus Farben, Musik und Lebensfreude. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Feier-Hotspots in Köln, die während des Karnevals besonders beliebt sind.

1. Altstadt: Alter Markt und Heumarkt

Die Altstadt bildet das historische Zentrum des Kölner Karnevals. Auf dem Alten Markt und dem Heumarkt versammeln sich zahlreiche Jecken, um gemeinsam zu feiern. Hier gibt es eine Vielzahl von Karnevalsständen, Live-Musik, köstliches Essen und natürlich jede Menge Kölsch. Diese Plätze sind ideal, um in die Karnevalsstimmung einzutauchen und bis in die frühen Morgenstunden zu feiern.

2. Zülpicher Straße und Kwartier Latäng

Die Zülpicher Straße, gelegen im sogenannten Kwartier Latäng, ist bekannt für ihr lebendiges Nachtleben und wird während des Karnevals zu einem der Hauptanziehungspunkte für Feiernde, insbesondere für jüngeres Publikum. Die zahlreichen Bars, Kneipen und Clubs entlang der Straße sind dicht gefüllt, und die Stimmung ist ausgelassen. Aufgrund des hohen Andrangs hat die Stadt Köln in den letzten Jahren Maßnahmen ergriffen, um die Menschenmengen zu steuern und die Sicherheit zu gewährleisten.

3. Südstadt

Die Kölner Südstadt ist ein weiterer beliebter Ort für Karnevalsfeiern. Mit ihren gemütlichen Kneipen, urigen Brauhäusern und alternativen Veranstaltungsorten bietet sie eine vielfältige Auswahl an Partylocations für jeden Geschmack. Hier kann man in entspannter Atmosphäre feiern und das authentische Kölsch-Brauchtum im Veedel erleben.

4. Belgisches Viertel

Das Belgische Viertel gilt als einer der angesagtesten Stadtteile Kölns und zieht mit seinen stylischen Bars und individuellen Locations viele Karnevalisten an. Während der tollen Tage verwandeln sich zahlreiche Kneipen und Clubs in farbenfrohe Feierhochburgen mit ausgefallenen Mottopartys und Live-Musik. Besonders am Brüsseler Platz und in den umliegenden Straßen herrscht eine ausgelassene Stimmung, bei der Jecken jeden Alters gemeinsam feiern. Wer eine Mischung aus alternativem Flair und traditionellem Karneval erleben möchte, ist hier genau richtig.

5. Rheinufer

Das Rheinufer ist während des Karnevals ein Hotspot für Feierlichkeiten aller Art. Hier kann man die spektakuläre Aussicht auf den Rhein und die Kölner Skyline genießen, während man das Fest der Sinne feiert.Besonders beliebt ist das Areal rund um die Hohenzollernbrücke und den Tanzbrunnen in Deutz. Hier hat man nicht nur einen großartigen Blick auf die Skyline von Köln mit dem Dom, sondern auch genügend Platz, um ausgelassen zu feiern. Auch das Rheinauhafen-Gebiet mit seinen modernen Bauten und weitläufigen Flächen zieht viele Jecken an, die die besondere Atmosphäre direkt am Wasser genießen möchten.

6. Traditionelle Karnevalskneipen

Neben den großen Plätzen und Straßen gibt es in Köln zahlreiche traditionelle Kneipen, die während des Karnevals besonders beliebt sind. Einige Empfehlungen sind:

Lotta : Eine von einem Kollektiv geführte Kneipe am Kartäuserwall in der Südstadt. An den tollen Tagen erklingen hier kölsche Tön, und jeder Karnevalstag steht unter einem eigenen Motto.

: Eine von einem Kollektiv geführte Kneipe am Kartäuserwall in der Südstadt. An den tollen Tagen erklingen hier kölsche Tön, und jeder Karnevalstag steht unter einem eigenen Motto. Gaffel am Dom : Direkt gegenüber dem Kölner Dom gelegen, hat sich diese Location über die Jahre zu einer begehrten Adresse an Karneval entwickelt.

: Direkt gegenüber dem Kölner Dom gelegen, hat sich diese Location über die Jahre zu einer begehrten Adresse an Karneval entwickelt. Haus Unkelbach : Eine Traditionskneipe in Sülz, die für ihre authentische Atmosphäre und kölsche Gastfreundschaft bekannt ist.

: Eine Traditionskneipe in Sülz, die für ihre authentische Atmosphäre und kölsche Gastfreundschaft bekannt ist. Chlodwig Eck : In der Südstadt gelegen, ist diese Kneipe eine der begehrtesten Karnevals-Locations Kölns. Es herrscht ein maximaler Kuschelfaktor mit netten Leuten aus Köln.

: In der Südstadt gelegen, ist diese Kneipe eine der begehrtesten Karnevals-Locations Kölns. Es herrscht ein maximaler Kuschelfaktor mit netten Leuten aus Köln. Päffgen Brauhaus : Ein echtes Kölsch-Original in der Friesenstraße, das für seine urige Stimmung bekannt ist. An Karneval geht es hier hoch her.

: Ein echtes Kölsch-Original in der Friesenstraße, das für seine urige Stimmung bekannt ist. An Karneval geht es hier hoch her. Weißer Holunder : Diese Kultkneipe im Belgischen Viertel bietet an Karneval eine Mischung aus kölscher Tradition und modernem Partyflair.

: Diese Kultkneipe im Belgischen Viertel bietet an Karneval eine Mischung aus kölscher Tradition und modernem Partyflair. Em Golde Kappes : Eine Institution in Nippes, die für ihre kölsche Küche und ausgelassene Feiern bekannt ist.

: Eine Institution in Nippes, die für ihre kölsche Küche und ausgelassene Feiern bekannt ist. Lommerzheim : Eine kleine, aber legendäre Kneipe in Deutz, wo Karneval noch ganz traditionell gefeiert wird.

: Eine kleine, aber legendäre Kneipe in Deutz, wo Karneval noch ganz traditionell gefeiert wird. Stiefel : Eine der bekanntesten und ältesten Studentenkneipen Kölns, direkt im Zülpicher Viertel. Hier wird Karneval besonders ausgelassen und authentisch gefeiert.

: Eine der bekanntesten und ältesten Studentenkneipen Kölns, direkt im Zülpicher Viertel. Hier wird Karneval besonders ausgelassen und authentisch gefeiert. Brauhaus Sion : Ein Klassiker im Herzen der Altstadt, wo man in großer Runde kölsche Lieder schmettern kann.

: Ein Klassiker im Herzen der Altstadt, wo man in großer Runde kölsche Lieder schmettern kann. Früh am Dom : Eine der bekanntesten Adressen für Touristen und Einheimische, die an Karneval randvoll mit Jecken ist.

: Eine der bekanntesten Adressen für Touristen und Einheimische, die an Karneval randvoll mit Jecken ist. Zappes am Eigelstein : Kultige Kneipe mit viel kölscher Musik, die besonders an Karneval einen Besuch wert ist.

: Kultige Kneipe mit viel kölscher Musik, die besonders an Karneval einen Besuch wert ist. Zum goldenen Schuss: Kult-Kneipe im Belgischen Viertel, die während Karneval mit bunten Partys und Live-Musik lockt.

7. Friesenviertel

Das Friesenviertel ist bekannt für seine vielen Clubs und Bars, die während des Karnevals besonders beliebt sind. Die Friesenstraße und die umliegenden Gassen sind voller Jecken, die bis in die frühen Morgenstunden feiern. Besonders angesagt sind Locations wie das “Roonburg” oder das “Hallmackenreuther”, die spezielle Karnevalspartys veranstalten.

8. Eigelstein

Der Eigelstein ist eine der ältesten und traditionsreichsten Straßen Kölns und auch an Karneval ein echter Geheimtipp. Hier gibt es viele urige Kneipen, in denen kölsche Karnevalslieder gespielt werden. Besonders beliebt ist das “Körv & Flämmchen”, wo man in geselliger Runde feiern kann.

9. Deutz

Auch auf der “Schäl Sick”, der rechten Rheinseite, wird an Karneval kräftig gefeiert. Besonders in Deutz gibt es einige beliebte Locations wie das “Lommerzheim” oder das “Henkelmännchen”. Zudem bietet das Rheinufer hier einen großartigen Blick auf die Kölner Skyline, während man ausgelassen schunkelt und tanzt.

10. Ehrenfeld

Ehrenfeld ist Kölns Szeneviertel und lockt vor allem ein junges, kreatives Publikum an. In Clubs wie dem “Club Bahnhof Ehrenfeld” oder “Yuca” gibt es ausgefallene Karnevalspartys mit einer Mischung aus kölscher Musik und modernen Beats. Wer eine Alternative zu den klassischen Karnevals-Hotspots sucht, ist hier genau richtig.

Bitte beachten Sie, dass während des Karnevals in Köln ein hoher Andrang herrscht und einige Veranstaltungen Eintrittskarten erfordern. Es ist ratsam, sich im Voraus zu informieren und gegebenenfalls Tickets zu erwerben. Zudem sollten Sie die aktuellen Sicherheitmaßnahmen der Stadt Köln beachten, um ein sicheres und unvergessliches Karnevalserlebnis zu gewährleisten.

Der Kölner Karneval bietet für jeden Geschmack den passenden Ort zum Feiern. Ob auf den großen Plätzen der Altstadt, in den belebten Straßen des Kwartier Latäng oder in den traditionellen Kneipen der Stadt – die Vielfalt der Feiermöglichkeiten macht den Reiz dieses einzigartigen Festes aus.