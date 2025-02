Trockene Haut? Wintertipps für gepflegtes Make-up

Kalte Winterluft draußen, trockene Heizungsluft drinnen – die Haut ist in der kalten Jahreszeit besonders beansprucht. Für ein gepflegtes und langanhaltendes Make-up braucht es vor allem die richtige Vorbereitung und ein paar kleine Tricks. So bleibt der Teint frisch und strahlend, auch bei Minusgraden.

Gut vorbereitet: Die Basis entscheidet

Ein gelungenes Make-up beginnt mit der richtigen Vorbereitung. Besonders im Winter braucht die Haut mehr Feuchtigkeit und Schutz, um nicht rau und fahl zu wirken. Der erste Schritt ist die Reinigung: Sie sollte sanft sein, damit der natürliche Hautschutz nicht gestört wird. Milde Reinigungsmilch oder ein rückfettender Reinigungsschaum sind ideal für die kalte Jahreszeit. Zu heiße Waschgänge sollten vermieden werden, da sie die Haut zusätzlich austrocknen können.

Anschließend sorgt eine feuchtigkeitsspendende Pflege für die optimale Grundlage. Inhaltsstoffe wie Hyaluron, Glycerin oder Aloe Vera binden Feuchtigkeit und helfen, die Haut weich und geschmeidig zu halten. Für besonders trockene Hautpartien kann ein pflegendes Gesichtsöl zusätzlich zur Creme aufgetragen werden. Ein Primer, der Feuchtigkeit spendet, schafft eine glatte Basis und sorgt dafür, dass dekoratives und pflegendes Make-up länger hält und besser aussieht. Ein kleiner Tipp: Primer vor dem Auftragen kurz anwärmen, damit er sich noch besser mit der Haut verbindet.

Foundation: Weniger ist mehr

Eine zu schwere Foundation kann trockene Stellen zusätzlich betonen. Eine reichhaltige, feuchtigkeitsspendende Foundation ist daher die beste Wahl. Sie gleicht Unregelmäßigkeiten aus und sorgt für ein ebenmäßiges Finish. Flüssige oder cremige Texturen lassen sich besonders gut verteilen und vermeiden ein fleckiges Ergebnis. Wer zusätzlichen Komfort wünscht, kann die Foundation mit einem feuchtigkeitsspendenden Serum oder Gesichtsöl mischen – so wird die Haut gleich doppelt versorgt.

Wichtig ist, die Foundation in dünnen Schichten aufzutragen und punktuell aufzubauen, damit der Teint frisch und natürlich bleibt. Wer es leichter mag, kann auch getönte Tagespflege oder BB-Creams wählen – diese vereinen Pflege und Farbe in einem Produkt.

Flüssige Texturen für einen frischen Look

Im Winter sind pudrige Produkte oft weniger geeignet, da sie trockene Stellen betonen können. Flüssige oder cremige Texturen für Blush, Highlighter und Contouring lassen den Teint lebendiger wirken und verleihen der Haut eine gesunde Ausstrahlung.

Ein cremiger Blush in warmen Nuancen wie Rosenholz oder Apricot sorgt für Frische, ohne die Haut zu beschweren. Beim Highlighter sollte man auf sanfte, schimmernde Produkte setzen, die Lichtreflexe einfangen, anstatt Glitzer zu verwenden. So bleibt der Look natürlich und gepflegt. Für das Contouring eignen sich weiche, cremige Texturen, die sich gut verblenden lassen.

Achtsam pudern: Mattieren mit Feingefühl

Puder sollte im Winter sparsam eingesetzt werden. Ein zu großzügiger Auftrag kann die Haut matt erscheinen lassen und trockene Stellen betonen. Ein transparentes, ultrafeines Puder kann jedoch gezielt in der T-Zone eingesetzt werden, um Glanz zu reduzieren. Ein weicher Pinsel oder ein Schwämmchen sorgt dafür, dass das Puder nur hauchdünn aufgetragen wird. Wer zu trockenen Wangen neigt, lässt diesen Bereich aus und setzt stattdessen auf einen zarten Glow.

Augen-Make-up: Sanft und geschmeidig

Die zarte Haut rund um die Augen reagiert im Winter häufig empfindlicher. Cremige Lidschatten und pflegende Mascaras eignen sich gut, da sie sanft aufzutragen sind und nicht austrocknen. Ein Augenprimer sorgt dafür, dass der Lidschatten länger hält und nicht in feinen Linien verschwindet.

Für weiche Konturen empfiehlt sich ein cremiger Kajalstift, der die Augen betont, ohne die Haut zu belasten. Auch wasserfeste Produkte sollten im Winter vorsichtig eingesetzt werden, da sie zusätzlich austrocknen können. Ein dezentes Augen-Make-up in natürlichen Tönen wie Beige, Braun oder sanftem Gold wirkt besonders harmonisch.

Lippen: Pflege und Farbe im Gleichgewicht

Trockene Lippen sind im Winter eine häufige Herausforderung. Um Rissen und rauen Stellen vorzubeugen, ist regelmäßige Lippenpflege unerlässlich. Ein sanftes Peeling entfernt abgestorbene Hautschüppchen und sorgt für glatte Lippen.

Vor dem Lippenstift sollte ein pflegender Balm aufgetragen werden, um die Lippen optimal zu versorgen. Lippenstifte mit einer cremigen Textur sind besonders gut für die kalte Jahreszeit. Wer Farbe bevorzugt, wählt sanfte Rottöne, Beerennuancen oder Rosé. Getönte Lippenpflege ist eine gute Alternative zu matten Produkten, die oft austrocknen.

Setting-Spray für den Frischekick

Ein feuchtigkeitsspendendes Setting-Spray ist der perfekte Abschluss für das Winter-Make-up. Es sorgt nicht nur für langanhaltendes Make-up, sondern schenkt der Haut auch einen Frischekick. Unterwegs lässt sich das Spray zwischendurch verwenden, um trockene Stellen zu mildern und dem Teint neuen Glanz zu verleihen.

Ein Tipp: Das Spray leicht über das Gesicht “nebeln”, um es gleichmäßig zu verteilen und den Look aufzufrischen, ohne das Make-up zu verwischen.

Pflege von innen: Ausreichend trinken

Hautpflege beginnt nicht nur von außen, sondern auch von innen. Gerade im Winter vergessen viele, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Der Körper benötigt jedoch auch bei kalten Temperaturen genügend Wasser, um die Haut zu versorgen. Warme Getränke wie ungesüßter Tee oder lauwarmes Wasser sind ideale Begleiter für die kalte Jahreszeit.

Für zusätzliche Unterstützung der Haut ist eine ausgewogene Ernährung mit Vitaminen und gesunden Fetten wichtig. Avocados, Nüsse und Omega-3-Fettsäuren aus Fisch oder Leinsamen stärken die Haut von innen.

Abends abschminken und pflegen

Das Abschminken sollte auch im Winter nicht vernachlässigt werden. Rückstände von Make-up und Schmutz können die Haut belasten und trockene Stellen verstärken. Sanfte Reinigungsprodukte, die rückfettend wirken, sind ideal. Ein Reinigungsöl oder eine milde Reinigungsmilch entfernt Make-up gründlich, ohne die Haut zu reizen.

Nach der Reinigung sorgt eine nährende Nachtpflege dafür, dass die Feuchtigkeitsspeicher wieder aufgefüllt werden. Gesichtsmasken mit Hyaluron oder pflegenden Ölen bieten einen zusätzlichen Pflege-Boost und versorgen die Haut über Nacht intensiv.

Fazit

Mit der richtigen Vorbereitung und Pflege lässt sich trockene Haut im Winter gut in den Griff bekommen. Feuchtigkeitsspendende Produkte, sanfte Texturen und kleine Tricks helfen dabei, den Teint frisch und strahlend zu halten. So steht einem gepflegten Make-up auch an kalten Tagen nichts im Weg.