Karneval in Köln 2026: Regeln, Sicherheit, Verbote und Verkehr

Der Straßenkarneval in Köln 2026 beginnt mit Weiberfastnacht am Donnerstag, den 12. Februar, und endet am Aschermittwoch, den 18. Februar 2026. In dieser Zeit verwandelt sich die Domstadt wieder in ein buntes Festgebiet. Hunderttausende Kölnerinnen und Kölner sowie Gäste aus ganz Deutschland und dem Ausland feiern auf Straßen, Plätzen und in den Veedeln. Damit die Feierlichkeiten sicher, fröhlich und geordnet verlaufen, setzt die Stadt Köln ein umfassendes Sicherheits-, Verkehrs- und Ordnungskonzept um.

Sicherheitskonzept der Stadt Köln für den Karneval 2026

Die Stadt Köln arbeitet eng mit Polizei, Feuerwehr, Kölner Verkehrs-Betrieben, Deutscher Bahn, Abfallwirtschaftsbetrieben und privaten Sicherheitsfirmen zusammen. Von Weiberfastnacht bis Rosenmontag tagt ein zentraler Koordinierungsstab im Stadthaus, um die Lage laufend zu überwachen und bei Bedarf sofort Maßnahmen umzusetzen. Ziel ist es, die Sicherheit der Feiernden zu gewährleisten, Rettungswege freizuhalten und gleichzeitig die Interessen der Anwohnerinnen und Anwohner zu schützen.

Verlagerung der Karnevalshotspots in Altstadt und Südstadt

Im Vergleich zu früheren Jahren konzentrieren sich die Feiernden nicht mehr ausschließlich auf das Zülpicher Viertel. Besonders die Altstadt, die Südstadt und der Bereich rund um den Chlodwigplatz gewinnen an Beliebtheit. Die Stadt Köln hat auf diese Entwicklung reagiert und zusätzliche Toiletten, Glascontainer und Sicherheitsmaßnahmen eingerichtet. Auch die Gleise der Stadtbahnlinien 15 und 16 werden besonders überwacht, damit der öffentliche Nahverkehr störungsfrei funktioniert.

Jugendschutz beim Karneval in Köln 2026

Jugendschutz hat weiterhin höchste Priorität. Jugendliche, die alkoholisiert aufgegriffen werden, werden dem Jugendamt übergeben, betreut und gegebenenfalls an ihre Eltern übergeben. Bereits vor Weiberfastnacht werden Kioske und Gewerbebetriebe auf die Kampagne Keine Kurzen für Kurze hingewiesen, die das Alkoholverkaufsverbot für Kinder und Jugendliche thematisiert. Während des Karnevals führt das Ordnungsamt Testkäufe durch, um Verstöße zu ahnden. Missachtungen können hohe Bußgelder oder sogar eine Betriebsschließung nach sich ziehen.

Zugangsregelungen und Glasverbot im Kwartier Latäng

Das Zülpicher Viertel, auch als Kwartier Latäng bekannt, wird zu den Karnevalshöhepunkten gesperrt, um Überfüllungen zu vermeiden und Rettungseinsätze zu gewährleisten. Der Hauptzugang befindet sich an der Ecke Zülpicher Straße/Zülpicher Wall. Weitere Eingänge sind an der Roonstraße/Ecke Beethovenstraße und an der Kyffhäuserstraße/Barbarossaplatz eingerichtet. Anwohnerinnen und Anwohner erhalten Zugang über ihren Ausweis. Gewerbetreibende und deren Beschäftigte können im Vorfeld Armbändchen bekommen, während Gäste geschlossener Veranstaltungen Eintrittskarten vorlegen können.

Das Glasverbot gilt im Kwartier Latäng wie folgt: Weiberfastnacht von 8 Uhr bis 8 Uhr am Folgetag, Karnevalsfreitag von 15 Uhr bis Samstag um 8 Uhr, Samstag von 12 Uhr bis Sonntag um 8 Uhr und Rosenmontag von 15 Uhr bis Dienstag 8 Uhr. Glasflaschen dürfen an den Sperrstellen in Plastikbehälter umgefüllt werden. Auch Musikboxen und sperrige Gegenstände wie Handkarren sind nicht erlaubt.

Uniwiese als Ausgleichsfläche

Die nahegelegene Uniwiese dient bei hohem Besucheraufkommen als Transit- und Ausgleichsfläche. Die Wiese ist verkleinert, es gibt keine Musik oder Alkoholausschank, und nicht nutzbare Bereiche sind abgesperrt. Um Schäden zu vermeiden, wird die Fläche mit Platten abgedeckt. Toiletten und Müllbehälter sind ausreichend vorhanden.

Glasverbotszonen in Grüngürtel, Altstadt und Südstadt

Im Inneren Grüngürtel zwischen Luxemburger Straße und Aachener Straße gilt das Glasverbot: Weiberfastnacht von 10 bis 20 Uhr, Freitag bis Rosenmontag von 11 bis 22 Uhr. In der Altstadt gilt Glasverbot von Weiberfastnacht 8 Uhr bis Karnevalsfreitag 8 Uhr und von Karnevalssamstag 12 Uhr bis Karnevalssonntag 8 Uhr. In der Südstadt bittet die Stadt Köln vom Weiberfastnacht um 8 Uhr bis 8 Uhr am Folgetag freiwillig auf Glas zu verzichten. Zahlreiche Glascontainer stehen für eine sichere Entsorgung bereit.

Ordnungsamt und Sicherheitsdienste

Während des Karnevals sind bis zu 400 Mitarbeitende des Ordnungsamtes täglich im Einsatz. Sie werden von mehreren hundert Sicherheitskräften privater Unternehmen unterstützt, die Einlasskontrollen durchführen und Straßensperren sichern. Die Stadt Köln appelliert an alle Feiernden, respektvoll miteinander umzugehen, auf Anwohner Rücksicht zu nehmen, Müll ordnungsgemäß zu entsorgen und hilfsbedürftigen Personen zu helfen.

Toiletten- und Müllkonzept

In den Hotspots werden rund 1.000 mobile Toiletten und Urinale aufgestellt, davon etwa 670 im Kwartier Latäng. Zusätzlich kommen temporäre Toilettencontainer zum Einsatz. Die Abfallwirtschaftsbetriebe stellen rund 750 orangefarbene Eventtonnen bereit, deutlich mehr als im Vorjahr, und weisen mit Bannern auf die Entsorgungsstationen hin.

Streetwork und Hilfsangebote

An Weiberfastnacht von 10 bis 20 Uhr und Rosenmontag von 12 bis 20 Uhr sind Streetworkerinnen und Streetworker in der Altstadt, im Kwartier Latäng, auf der Uniwiese und weiteren Bereichen unterwegs. Sie bieten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Hilfe an, sprechen mehrere Sprachen und stehen bei Fragen oder Problemen zur Verfügung.

Schutz vor sexualisierter Gewalt

Sexualisierte Gewalt wird nicht toleriert. Bei akuter Bedrohung ist der Polizeinotruf 110 zu wählen. Bei Verdacht auf K.-o.-Tropfen ist sofortiges Handeln erforderlich, da diese nur kurzzeitig nachweisbar sind. Beraterinnen der Initiative EDELGARD sind mobil im Einsatz und zusätzlich erreichbar über die Telefonzentrale 0221 – 221 277 77. Weitere Anlaufstellen sind das Jugendbüro am Heumarkt, das Ordnungsamt auf dem Rathenauplatz und die SkF-Zentrale am Mauritiussteinweg. Das bundesweite Hilfetelefon “Gewalt gegen Frauen” ist unter 116 016 erreichbar.

Feuerwehr, Rettungsdienste und Unfallhilfsstellen

Die Feuerwehr rechnet mit einem deutlich erhöhten Einsatzaufkommen. Leitstelle, Rettungswagen und Unfallhilfsstellen werden verstärkt. Unfallhilfsstellen befinden sich in der Altstadt an Frankenwerft, Leystapel, Heumarkt (Reiterdenkmal), Marsplatz und Bechergasse sowie im Kwartier Latäng an Luxemburger Straße, Hans-Meyer-Weg Ecke Wilhelm-Waldeyer-Straße, Dasselstraße, Roonstraße, Rathenauplatz und Bachemer Straße.

Verkehrseinschränkungen und Straßensperren

Straßensperren beginnen im Kwartier Latäng teilweise schon am Mittwoch, 11. Februar 2026 ab 12 Uhr. Weiberfastnacht, 12. Februar 2026, ab 6 Uhr werden die Luxemburger Straße ab Barbarossaplatz stadtauswärts, Zülpicher Straße zwischen Universitätsstraße und Zülpicher Platz, Hohenstaufenring zwischen Lindenstraße und Barbarossaplatz sowie Rathenauplatz, Boisseréestraße, Görresstraße, Lochnerstraße, Meister-Gerhard-Straße, Heinsbergstraße, Kyffhäuserstraße, Hochstadenstraße, Dasselstraße, Moselstraße, Engelbertstraße zwischen Beethovenstraße und Zülpicher Wall, Meister-Ekkehart-Straße und Wilhelm-Waldeyer-Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Je nach Andrang können weitere Straßen temporär gesperrt werden. Halteverbote gelten bereits ab dem 29. Januar 2026, um Aufbauarbeiten zu ermöglichen. Autofahrende werden gebeten, die Innenstadt weiträumig zu umfahren und Park-and-Ride-Angebote zu nutzen.

Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr

Die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) passen den Fahrplan an die Karnevalstage an. An Weiberfastnacht fahren Stadtbahnen bis 23 Uhr im 10-Minuten-Takt, danach bis 2:15 Uhr im 15-Minuten-Takt und anschließend bis 30 Minuten. Buslinien fahren länger und in dichterem Takt. Am Karnevalssonntag und Rosenmontag fahren die Stadtbahnen ab 1:15 Uhr im 30-Minuten-Takt, während Rosenmontag über den Tag nach dem Freitagsfahrplan und Busse nach Sonntagsfahrplan unterwegs sind. Am Karnevalsdienstag startet ab 1:15 Uhr der Nachtverkehr im 60-Minuten-Takt. Bei Überfüllung entfallen Haltestellen wie Zülpicher Platz oder Rathaus, Alternativen sollten genutzt werden. Aktuelle Fahrplaninformationen sind auf der KVB-Website abrufbar.

Lkw-Fahrverbot und Drohnenverbot

Während des Karnevals gilt in der Innenstadt ein Lkw-Durchfahrtsverbot ab 7,5 Tonnen. Drohnen und zugehörige Fernbedienungen dürfen an Weiberfastnacht und Rosenmontag in Altstadt und Zülpicher Viertel nicht mitgeführt werden.

Fundbüro und Ansprechpartner bei Verlusten

Das Fundbüro in Kalk ist an ausgewählten Karnevalstagen geöffnet. Rosenmontag bleibt es geschlossen. In dringenden Fällen steht die Polizei unter 0221 – 229 0 als Ansprechpartner bereit. Für die Abholung sind Ausweis und gegebenenfalls Vollmacht erforderlich.

Gemeinsam sicher und fröhlich feiern beim Karneval in Köln 2026

Der Karneval in Köln 2026 steht für Lebensfreude, Gemeinschaft und Tradition. Mit einem umfangreichen Sicherheitskonzept, klaren Regeln und zahlreichen Hilfsangeboten schafft die Stadt Köln die Voraussetzungen für fröhliche und friedliche Karnevalstage. Wenn alle Jecken Rücksicht nehmen, Verantwortung übernehmen und respektvoll miteinander umgehen, wird der Straßenkarneval 2026 für alle Beteiligten zu einem unvergesslichen Erlebnis.