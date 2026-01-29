Marc Damen übernimmt die Leitung des Kölner Zoos ab 2027

Der Kölner Zoo bekommt eine neue Führung: Marc Damen wird ab dem Jahr 2027 Zoodirektor und Vorstandsvorsitzender des Kölner Zoos. Der 54-jährige Niederländer wurde vom Aufsichtsrat der AG Zoologischer Garten Köln einstimmig berufen. Sein offizieller Dienstbeginn ist der 1. Januar 2027. Nach einer vierwöchigen Einarbeitungsphase übernimmt Marc Damen ab dem 1. Februar 2027 vollständig die Aufgaben des Vorstandsvorsitzenden.

Generationswechsel an der Spitze des Kölner Zoos

Marc Damen folgt auf Prof. Theo B. Pagel, der nach Erfüllung seines Vertrags und mit Vollendung seines 66. Lebensjahres planmäßig in den Ruhestand tritt. Gemeinsam mit Christopher Landsberg, der weiterhin als Kaufmännischer Vorstand tätig bleibt, wird Damen künftig die strategische und operative Führung des Kölner Zoos verantworten.

Einstimmige Entscheidung nach internationalem Auswahlverfahren

Dr. Ralf Unna, Vorsitzender des Aufsichtsrats und Leiter der Findungskommission, betont die Bedeutung der Entscheidung: Das mehrstufige Auswahlverfahren, das sich über fast ein Jahr erstreckte, sei bewusst umfangreich angelegt worden. Grund dafür war die große Bedeutung der Position des Zoodirektors für den Kölner Zoo und die Stadt Köln insgesamt.

Das internationale Bewerberfeld sei außergewöhnlich stark gewesen – ein Beleg für die hohe Reputation und weltweite Strahlkraft des Kölner Zoos. Am Ende fiel die Wahl einstimmig auf Marc Damen.

Internationale Erfahrung und wissenschaftliche Expertise

Marc Damen wurde in Breda (Niederlande) geboren und ist studierter Zootechniker. Er schloss sein Studium als Diplom-Ingenieur an der Universität Wageningen ab. Seine berufliche Laufbahn führte ihn unter anderem als Kurator für Säugetiere in den Burgers’ Zoo in Arnheim sowie als Direktor des Zooverbunds Zodiac Zoos, der sechs mittelgroße niederländische Zoos vereint.

Von 2009 bis 2016 war Marc Damen Vorstandsvorsitzender des Zoos von Rotterdam, wo er eine umfassende strukturelle und inhaltliche Neuausrichtung leitete. Anschließend gründete er eine eigene Beratung und unterstützte unter anderem Regierungsstellen in Fragen der Wildtierhaltung, des Naturschutzes und des Managements zoologischer Einrichtungen. Für seine neue Aufgabe als Zoodirektor des Kölner Zoos erhält er einen Fünfjahresvertrag.

Persönliche Verbindung zum Kölner Zoo

Für Marc Damen ist der Kölner Zoo kein unbekannter Ort. Bereits 1988 besuchte er die traditionsreiche Einrichtung erstmals. Damals stellte ihm der frühere Zoodirektor Prof. Dr. Heini Hediger Nogge das neu eröffnete Gepardengehege vor. Seitdem ist Damen dem Zoo eng verbunden und kehrte fast jährlich nach Köln zurück.

Er würdigt insbesondere die Arbeit seines Vorgängers: Unter Prof. Pagel habe sich der Kölner Zoo sowohl in der modernen Tierhaltung als auch im internationalen Naturschutz zu einer weltweit anerkannten Vorreitereinrichtung entwickelt. Diese Position möchte Marc Damen gemeinsam mit den Mitarbeitenden aus allen Bereichen nicht nur bewahren, sondern weiter ausbauen.

Große Wertschätzung vom scheidenden Zoodirektor

Auch Prof. Theo B. Pagel blickt positiv auf den Führungswechsel: Er kennt Marc Damen bereits aus dessen Zeit in Arnheim und beschreibt ihn als herausragenden Tiergärtner. Mit dem Kölner Zoo übernehme Damen einen der führenden wissenschaftlich geleiteten zoologischen Gärten Europas – verbunden mit den besten Wünschen für Erfolg und Freude in dieser verantwortungsvollen Aufgabe.