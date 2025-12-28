Silvester in Köln 2025/2026: Böllerverbot, Sicherheit und Sperrungen

Silvester in Köln ist seit Jahren ein Publikumsmagnet. Zehntausende Menschen strömen zum Jahreswechsel in die Innenstadt, an den Rhein und auf die Brücken, um gemeinsam zu feiern. Für Silvester 2025/2026 setzt die Stadt Köln erneut auf ein umfangreiches Sicherheits- und Ordnungskonzept, das insbesondere eine großflächige Böllerverbotszone sowie zahlreiche Verkehrs- und Zugangssperrungen vorsieht. Ziel ist es, Sicherheit, Rücksichtnahme und einen möglichst reibungslosen Ablauf in einer der meistbesuchten Nächte des Jahres zu gewährleisten.

Warum es an Silvester in Köln eine Böllerverbotszone gibt

In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass das private Abbrennen von Böllern in dicht besiedelten Bereichen der Kölner Innenstadt zu erheblichen Problemen führt. Neben extremer Lärmbelastung und hoher Feinstaubkonzentration kam es immer wieder zu gefährlichen Situationen für Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten. Auch Anwohnerinnen und Anwohner beklagten massive Verschmutzungen und Sachbeschädigungen.

Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Köln beschlossen, zum Jahreswechsel 2025/2026 erneut eine Böllerverbotszone einzurichten. Diese Maßnahme soll nicht nur die Sicherheit erhöhen, sondern auch die Belastung für Mensch, Tier und Umwelt reduzieren. Erfahrungen aus den Vorjahren zeigen, dass die Einschränkungen spürbar zu weniger Knallkörpern und einem insgesamt ruhigeren Verlauf der Silvesternacht in der Innenstadt beitragen.

Wo das Böllerverbot gilt und was erlaubt bleibt

Die Böllerverbotszone umfasst den gesamten linksrheinischen Innenstadtbereich bis zu den Kölner Ringen einschließlich der Ringe selbst. Innerhalb dieses Gebietes ist das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen mit ausschließlicher Knallwirkung, also klassischen Silvesterböllern und Knallern, untersagt. Feuerwerkskörper, die vor allem optische Effekte erzeugen, sind weiterhin erlaubt, sofern sie den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

Unabhängig davon gelten in Köln weitere Einschränkungen. Rund um den Kölner Dom besteht ein umfassendes Verbot für das Mitführen und Abbrennen von Feuerwerkskörpern jeglicher Art. Auch im gesamten Stadtgebiet ist das Zünden von Feuerwerk in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern sowie Kinder- und Altenheimen untersagt. Verstöße gegen die Regelungen können mit Bußgeldern geahndet werden.

Silvester in Köln und die umfangreichen Brückensperrungen

Ein zentrales Element des Sicherheitskonzepts für Silvester in Köln sind die Sperrungen der Rheinbrücken. Die Brücken sind traditionell stark frequentiert, da sie beliebte Orte sind, um den Blick auf den Rhein und das Feuerwerk zu genießen. Um gefährliche Überfüllungen zu vermeiden, greift die Stadt zu klaren verkehrlichen Einschränkungen.

Die Deutzer Brücke wird am Silvesterabend ab etwa 20 Uhr für den Autoverkehr in Fahrtrichtung Heumarkt gesperrt. Diese Sperrung bleibt bis nach Mitternacht bestehen und wird erst aufgehoben, wenn Reinigungs- und Sicherheitsarbeiten abgeschlossen sind. Die Hohenzollernbrücke wird bereits früher vollständig für den Fuß- und Radverkehr gesperrt, da sich dort erfahrungsgemäß besonders viele Menschen aufhalten.

Auch die Severinsbrücke ist von Einschränkungen betroffen. Ab etwa 22 Uhr wird die Fahrtrichtung Innenstadt für den Autoverkehr gesperrt, während Geh- und Radwege in diesem Bereich ebenfalls nicht mehr nutzbar sind. Die Zoobrücke bleibt zwar für den motorisierten Verkehr geöffnet, doch der Fuß- und Radverkehr wird dort ab dem späten Abend eingestellt. Andere Rheinquerungen wie die Mülheimer Brücke oder die Südbrücke bleiben grundsätzlich offen, können aber bei Bedarf kurzfristig gesperrt werden, wenn die Sicherheitslage dies erfordert.

Sperrungen und Einschränkungen in der Innenstadt und rund um den Kölner Dom

Neben den Brücken werden auch zahlreiche Straßen in der Kölner Innenstadt für den Verkehr gesperrt. Besonders betroffen ist das Umfeld des Kölner Doms. Bereits am frühen Abend werden zentrale Straßen und kleinere Altstadtgassen für den allgemeinen Verkehr geschlossen, um die hohen Besucherströme zu lenken und Gefahren zu minimieren. Gleichzeitig werden in diesen Bereichen umfangreiche Haltverbotszonen eingerichtet, damit Rettungswege jederzeit frei bleiben.

Je nach Entwicklung des Besucheraufkommens können weitere Bereiche kurzfristig gesperrt werden. Dazu zählt insbesondere das Konrad-Adenauer-Ufer, das bei sehr hohem Andrang vollständig für den Verkehr geschlossen werden kann. Auch der Hohenzollernring ist ein sensibler Bereich, der bei Bedarf temporär gesperrt wird, um die Sicherheit der feiernden Menschen zu gewährleisten.

Zusätzliche Maßnahmen in beliebten Ausgehvierteln

Silvester in Köln bedeutet nicht nur Feiern in der Altstadt und am Rhein, sondern auch volle Straßen in bekannten Ausgehvierteln. Im Zülpicher Viertel können daher im Laufe des Abends und der Nacht ebenfalls Straßensperrungen eingerichtet werden. Diese dienen dazu, unkontrollierte Menschenansammlungen zu entzerren, den Zugang für Einsatzkräfte sicherzustellen und Eskalationen zu verhindern.

Die Maßnahmen werden flexibel an die jeweilige Lage angepasst. Die Stadt reagiert dabei auf die tatsächlichen Besucherzahlen und die Stimmung vor Ort, um möglichst früh auf kritische Situationen reagieren zu können.

Sperrungen in der Übersicht

In der Silvesternacht ist – wie in jedem Jahr – mit einem sehr hohen Besucheraufkommen auf den Rheinbrücken sowie in der Kölner Innenstadt zu rechnen. Aus Gründen der Sicherheit kann es daher zu umfangreichen Verkehrs­beschränkungen und Sperrungen kommen:

Deutzer Brücke

Die Deutzer Brücke wird ab 20 Uhr in Fahrtrichtung Heumarkt für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Eine Freigabe der Fahrbahnen erfolgt erst nach Abschluss der Reinigungsarbeiten.

Die Deutzer Brücke wird ab 20 Uhr in Fahrtrichtung Heumarkt für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Eine Freigabe der Fahrbahnen erfolgt erst nach Abschluss der Reinigungsarbeiten. Hohenzollernbrücke

Ab 18.30 Uhr wird die Hohenzollernbrücke sowohl auf der Nord- als auch auf der Südseite vollständig für den Fuß- und Radverkehr gesperrt.

Ab 18.30 Uhr wird die Hohenzollernbrücke sowohl auf der Nord- als auch auf der Südseite vollständig für den Fuß- und Radverkehr gesperrt. Mülheimer Brücke

Die Mülheimer Brücke ist von Sperrungen nicht betroffen.

Die Mülheimer Brücke ist von Sperrungen nicht betroffen. Südbrücke

Auch die Südbrücke bleibt uneingeschränkt passierbar.

Auch die Südbrücke bleibt uneingeschränkt passierbar. Severinsbrücke

Voraussichtlich ab 22 Uhr wird die Severinsbrücke in Fahrtrichtung Innenstadt für den Autoverkehr gesperrt. Die Fahrtrichtung Deutz bleibt für Kraftfahrzeuge offen, jedoch werden ab 22 Uhr die Geh- und Radwege in Richtung Deutz gesperrt. Die gesperrte Fahrbahn in Richtung Innenstadt wird erst nach Abschluss der Reinigungsarbeiten wieder freigegeben.

Voraussichtlich ab 22 Uhr wird die Severinsbrücke in Fahrtrichtung Innenstadt für den Autoverkehr gesperrt. Die Fahrtrichtung Deutz bleibt für Kraftfahrzeuge offen, jedoch werden ab 22 Uhr die Geh- und Radwege in Richtung Deutz gesperrt. Die gesperrte Fahrbahn in Richtung Innenstadt wird erst nach Abschluss der Reinigungsarbeiten wieder freigegeben. Zoobrücke

Die Zoobrücke wird ab 22 Uhr in beiden Richtungen für den Fuß- und Radverkehr gesperrt. Der Autoverkehr kann die Brücke weiterhin in beide Richtungen nutzen.

Die Zoobrücke wird ab 22 Uhr in beiden Richtungen für den Fuß- und Radverkehr gesperrt. Der Autoverkehr kann die Brücke weiterhin in beide Richtungen nutzen. Domumgebung

Aufgrund der eingerichteten Schutzzone rund um den Kölner Dom kommt es ab 18:30 Uhr zu Straßensperrungen. Betroffen sind folgende Straßen:

Komödienstraße, Trankgasse, An den Dominikanern, Stolkgasse, Marzellenstraße, Domprobst-Ketzer-Straße, Burgmauer, Am Domhof, Am Hof, Sporergasse, Kurt-Hackenberg-Platz, Kleine Budengasse sowie Unter Goldschmied (nördlich der Kleinen Budengasse).

Die Zu- und Ausfahrten zu den Parkhäusern bleiben frei.

Aufgrund der eingerichteten Schutzzone rund um den Kölner Dom kommt es ab 18:30 Uhr zu Straßensperrungen. Betroffen sind folgende Straßen: Komödienstraße, Trankgasse, An den Dominikanern, Stolkgasse, Marzellenstraße, Domprobst-Ketzer-Straße, Burgmauer, Am Domhof, Am Hof, Sporergasse, Kurt-Hackenberg-Platz, Kleine Budengasse sowie Unter Goldschmied (nördlich der Kleinen Budengasse). Die Zu- und Ausfahrten zu den Parkhäusern bleiben frei. Zusätzlich werden Halteverbotszonen in den Straßen An den Dominikanern, Domprobst-Ketzer-Straße, Komödienstraße, Stolkgasse, Burgmauer, Am Hof und Unter Goldschmied eingerichtet. Diese gelten vom 31. Dezember 2025, 15 Uhr, bis zum 1. Januar 2026.

in den Straßen An den Dominikanern, Domprobst-Ketzer-Straße, Komödienstraße, Stolkgasse, Burgmauer, Am Hof und Unter Goldschmied eingerichtet. Diese gelten vom 31. Dezember 2025, 15 Uhr, bis zum 1. Januar 2026. Konrad-Adenauer-Ufer

Das Konrad-Adenauer-Ufer kann bei Bedarf in beiden Fahrtrichtungen zwischen dem Theodor-Heuss-Ring und der Trankgasse für den Verkehr gesperrt werden.

Das Konrad-Adenauer-Ufer kann bei Bedarf in beiden Fahrtrichtungen zwischen dem Theodor-Heuss-Ring und der Trankgasse für den Verkehr gesperrt werden. Hohenzollernring

Bei hohem Personenaufkommen wird der Hohenzollernring bei Bedarf zwischen Rudolfplatz und Friesenplatz vollständig gesperrt. Eine Ausweitung der Sperrung auf angrenzende Bereiche ist möglich.

Bei hohem Personenaufkommen wird der Hohenzollernring bei Bedarf zwischen Rudolfplatz und Friesenplatz vollständig gesperrt. Eine Ausweitung der Sperrung auf angrenzende Bereiche ist möglich. Zülpicher Viertel

Auch im Zülpicher Viertel kann es bei Bedarf zu Sperrungen kommen. Besonders betroffen sind die Zülpicher Straße sowie Teile des Barbarossaplatzes, der Roonstraße, des Hohenstaufenrings und der Dasselstraße.

Auch im Zülpicher Viertel kann es bei Bedarf zu Sperrungen kommen. Besonders betroffen sind die Zülpicher Straße sowie Teile des Barbarossaplatzes, der Roonstraße, des Hohenstaufenrings und der Dasselstraße. LKW-Verbot

In der Innenstadt sowie in Teilen von Deutz und Mülheim gilt eine Durchfahrtverbotszone für Lastkraftwagen mit mehr als 7,5 Tonnen Gesamtgewicht.

Sicherheitsmaßnahmen an Silvester in Köln

In der Silvesternacht werden mehrere hundert Polizistinnen und Polizisten in Köln im Einsatz sein, um einen friedlichen Jahreswechsel zu gewährleisten. Unterstützt werden sie dabei unter anderem von Kräften der Bereitschaftspolizei sowie zusätzlichem Personal auf den Wachen, das für die vielfältigen polizeilichen Aufgaben zur Verfügung steht.

“Die Kölner Innenstadt wird voraussichtlich – wie in den Vorjahren – sehr gut besucht sein. Wir bereiten uns intensiv auf den Einsatz vor und sind für alle da, die den Jahreswechsel friedlich feiern möchten”, erklärt Einsatzleiter Jürgen Mehlem. Zugleich betont er: “Wir werden genau darauf achten, wie mit Feuerwerk umgegangen wird. Wer verbotene Böller zündet, Pyrotechnik in Menschenmengen wirft, mit Raketen auf Personen, Gebäude oder Einsatzkräfte zielt oder anderweitig über die Stränge schlägt, muss mit einem konsequenten Einschreiten meiner Kolleginnen und Kollegen und entsprechenden Konsequenzen rechnen.”

Neben den bekannten Party-Hotspots wie dem Zülpicher Viertel, der Altstadt, dem Domumfeld und dem Rheinboulevard wird die Polizei auch in anderen Stadtteilen verstärkt präsent sein. Sie appelliert an Bürgerinnen und Bürger sowie an Touristinnen und Touristen, aufmerksam zu bleiben und bei verdächtigen Beobachtungen den Notruf “110” zu wählen oder Einsatzkräfte, Rettungsdienste oder den städtischen Ordnungsdienst direkt anzusprechen.

Angesichts der seit Jahren angespannten Sicherheitslage setzt die Polizei Köln zudem auf eine enge Zusammenarbeit mit anderen Sicherheitsbehörden und städtischen Ordnungskräften sowie auf verstärkte und flexible Sicherheitskonzepte.

Anreiseempfehlungen für Silvester in Köln

Angesichts der umfangreichen Sperrungen und des erwarteten großen Andrangs empfiehlt die Stadt Köln dringend, für Silvester in Köln auf das Auto zu verzichten. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist die beste Möglichkeit, um stressfrei in die Innenstadt zu gelangen. Wer die Feierlichkeiten auf den Rheinbrücken oder in der Altstadt erleben möchte, sollte zudem frühzeitig anreisen, da viele Bereiche im Laufe des Abends gesperrt werden und der Zugang eingeschränkt sein kann.

Silvester in Köln zwischen Feiern und Verantwortung

Das Konzept für Silvester in Köln 2025/2026 zeigt deutlich, dass die Stadt einen Ausgleich zwischen ausgelassener Feierlaune und notwendiger Sicherheit schaffen möchte. Die Böllerverbotszone, die Brückensperrungen und die Verkehrsmaßnahmen sind Teil eines umfassenden Plans, um Risiken zu minimieren und gleichzeitig ein gemeinsames Feiern zu ermöglichen.

Wer Silvester in Köln verbringt, sollte sich im Vorfeld über die Regelungen informieren, Rücksicht auf andere nehmen und die Hinweise der Einsatzkräfte beachten. So kann der Jahreswechsel für alle Beteiligten sicher, friedlich und möglichst entspannt verlaufen.