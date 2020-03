Der E-Bike-Markt ist 2020 in starker Bewegung: neue Modelle, neue Antriebe, neue Akkus. Die kommende Zweirad-Elektro-Saison verspricht einiges. CityNEWS hat sich bei den Trends und Neuheiten umgeschaut und zeigen, wie breit das E-Bike-Spektrum in diesem Jahr ist.

“Das Wachstum der Fahrrad-Branche ist ungebrochen und vor allem die E-Mobilität ist dabei ein kräftiger Motor. Auch die aktuellen Gesellschaftsthemen wie Nachhaltigkeit, Klimawandel, Verkehrswende, Digitalisierung und Gesundheit spielen dem Handel sowie der Branche in die Hände. Immer mehr Hersteller drängen auf den Markt und nahezu alle Fahrradgattungen sind mittlerweile motorisiert. Dabei passen die Unternehmen ihr Angebot an die unterschiedlichsten Nutzeransprüche an. Die verschiedenen Gattungsgrenzen werden aufgeweicht und neue Themen gesetzt, sodass es für nahezu jeden Einsatzzweck mittlerweile einen passenden elektrifizierten Begleiter gibt”, erklärt Branchen-Experte Alexander Giebler vom Pressedienst-Fahrrad – einem Zusammenschluss von über 50 Vereinen, Firmen und Organisationen – im Gespräch mit CityNEWS.

Sportlich mit dem E-Bike durch die City …

Rund eine Million Elektroräder wurden 2019 in Deutschland verkauft, der Großteil davon im City- und Trekkingbereich. Doch DAS City-Bike gibt es mittlerweile eigentlich gar nicht mehr. Die E-Bike-Hersteller bauen ihre Modelle zielgruppenorientierter und spezifischer.

Das “Sinus iR8” von Winora kommt z.B. als Tiefeinsteiger für eine aufrechte Sitzposition mit Rücktrittbremse und Mittelmotor mit einem Drehmoment von 50 Newtonmetern. Riemenantrieb und Nabenschaltung sorgen für ein wartungsarmes E-Bike. Als Zielgruppe steht die Generation 50 plus im Vordergrund.

Das “Canvas Neo 2” von Cannondale hat hingegen eine sportliche, vom Mountainbike inspirierte Sitzposition. Ein leistungsstarker Antrieb mit 75 Newtonmetern, der tief im Rahmen positioniert ist und dadurch kurze Kettenstreben ermöglicht, sorgt für ein agiles Fahrverhalten. Breite Gravel-Reifen verbessern die Performance auf Asphalt oder Waldwegen. Das E-Bike richtet sich mit einer stylishen Optik vor allem an ein jüngeres Publikum.

In diese Reihe gesellt sich das “BMW Active Hybrid E-Bike” des bekannten Automobilherstellers aus Bayern. Das E-Bike ist mit dem Antrieb “Brose Drive S Alu” ausgestattet, der eigentlich bei E-Mountainbikes zum Einsatz kommt. Durch seine 90 Newtonmeter Drehmoment ermöglicht er eine sportliche Fahrweise im Sinne des Herstellermottos “Freude am Fahren”, steht jedoch auch für ein natürliches Fahrgefühl. Wer stark tritt, bekommt mehr Unterstützung.

… rauf auf den Berg …

Sportlicher wird es mit dem vollgefederten Touren-E-Bike “Goroc 4” von Flyer. Der E-Bike-Pionier aus der Schweiz spricht dabei von einem Cross-over-E-Bike, bei dem Alltagstauglichkeit mit Geländegängigkeit kombiniert wird. Der Rahmen mit 140 Millimetern Federweg basiert auf der eigenen E-Mountainbike-Serie, angetrieben von einem neuen Panasonic-Mittelmotor mit 90 Newtonmetern. Für die alltäglichen Wege sind ein Gepäckträger und eine Lichtanlage ab Werk installiert.

Für den abfahrtsorientierten Sporteinsatz konzipiert ist das E-Fully “Xduro Nduro 8.0” von Haibike mit 180 Millimetern Federweg. Das Highlight ist das neue hauseigene Flyon-Konzept aus einem leistungsstarken Motor mit 120 Newtonmetern Drehmoment, einem eigens entwickelten Carbonrahmen und einem speziellen Interface aus Display und Remote-Hebel. Ebenfalls integriert ist eine Lichtanlage für nächtliche Bergab-Touren.

… oder vielleicht aber auch lieber liegend ans Ziel?

Wie stark E-Bikes den Markt und die Arbeit der Fahrradhersteller beeinflussen, zeigt aktuell der Liegeradspezialist HP Velotechnik mit seiner sogenannten “Scorpion fs 26 Special Edition“. Galten Liegeräder lange Zeit als Spezialrad, sind gerade die dreirädrigen Varianten – sogenannte Trikes – dank der E-Mobilität im Verkehrsmix angekommen. Die Folge: Die Liegeradmanufaktur bietet erstmals komplett montierte Dreiräder in sechs verschiedenen Modellen direkt “von der Stange” an. Bislang gab es in dem Bereich nur individuelle Aufbauten. Dadurch soll die steigende Nachfrage schneller und kostengünstiger bedient werden. Und liegend ans Tour-Ziel zu gelangen klingt recht verführerisch.

Trotz des Bike-Booms tun sich vor allem S-Pedelecs, also E-Bikes mit einer Unterstützung bis 45 km/h, in Deutschland noch schwer. Anders in der Schweiz, wo der Marktanteil mittlerweile bei rund 20 Prozent liegt. Der eidgenössische Hersteller MTB Cycletech bringt deshalb sein Pendler-S-Pedelec “Code 45” jetzt auch nach Deutschland. Anders als die meisten E-Bikes kommt es nicht mit einem Mittel-, sondern mit einem Hinterradnabenmotor. Dieser wird kombiniert mit einer Zentral-Getriebeschaltung und einem Gates-Carbonriemen. Im Ergebnis steht ein geschmeidiges und insbesondere wartungsarmes Fahrerlebnis.

E-Bikes: Die Trends und Neuheiten 2020 in der Übersicht