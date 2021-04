Fotobücher von Rosemood: Schöne Erinnerungen festhalten

Geburten, Hochzeiten, Jubiläen, Einschulungen, Geburtstage: Viele Festlichkeiten und Anlässe, die man miterlebt, möchte man möglichst lange in Erinnerung behalten. Gerade in schwierigen Zeiten wie derzeit erinnert man sich gerne an solche Gelegenheiten. Aber leider verblassen diese Erinnerungen auch oft im Laufe der Zeit. Da ist es ein Segen, wenn man sich all die schönen Dinge und Anlässe, die man erlebt bzw. an denen man teilgenommen hat, nochmal ins Gedächtnis rufen kann. Das Atelier Rosemood bietet diese Möglichkeit in Form von Fotobüchern.

Das Atelier Rosemood ist ein recht junges Unternehmen aus Nantes in Westfrankreich. Unter dem Motto “Schönes mit Schönem erschaffen” hat sich Rosemood zur Aufgabe gemacht, die schönsten Momente im Leben seiner Kunden auf Papier zu bannen. Mit großem Enthusiasmus und mit viel Liebe zum Detail gestaltet das Atelier bereits seit über zehn Jahren Fotobücher, aber auch Einladungs- und Grußkarten aller Art. Die Produkte werden vom eigenen Grafik- und Kreativteam designed und im eigenen Atelier gedruckt. Die Liebe zur Papeterie ist so in jedem Produkt erkennbar.

Ob Hochzeit, Urlaub oder Geburtstage: Fotobücher als bleibende Erinnerung

Im Online-Shop finden sich viele Inspirationen für Fotobücher. Ob Hochzeit, Taufe, Geburtstage oder der Urlaub in fernen Ländern, so lassen sich die schönsten Erinnerungen festhalten. Aber auch als Geschenk, z.B. ein Babybuch für die Großeltern, eignen sich die qualitativ hochwertigen Werke. Tolle Designs und hochwertige Verarbeitung machen dabei immer wieder Lust zum Durchblättern.

Je nach Geschmack lassen sich die Bilder in drei unterschiedlichen Modellen auf das Papier bringen: Softcover, Hardcover und Hardcover mit Stoffeinband. Bei den Softcover und Hardcover-Modellen kann man zudem aus drei Formaten auswählen: Hochformat, Querformat und Quadrat. Hat man sich für ein Modell entschieden, geben sich internationale Designer daran, ein einzigartiges Erinnerungsstück zu erstellen. Dabei legen sie besonders viel Wert auf den Stil und darauf, das Buch zeitlos zu gestalten. Auch soll der Fokus auf die auf den Bildern festgehaltenen Momente liegen und nicht durch zu viel Schnick-Schnack abgelenkt werden. Daher sind die Bände eher klassisch gehalten und bestechen durch ihre qualitative Verarbeitung.

Mit dem Editor von Atelier Rosemood eigene Werke gestalten

Aber kann man denn auch sein eigenes Fotobuch kreieren? Auch das ist mit dem Editor von Atelier Rosemood möglich. Mit dem Bearbeitungsprogramm lassen sich sowohl Bilder als auch Texte problemlos einfügen. Und dass, ohne sich aufwändig eine Software herunterladen zu müssen. Einfach die Bilder hochladen und sich austoben, ausprobieren und mit den Layouts spielen. Hier kann man seine Kreativität walten lassen. So entsteht ein einzigartiges, ganz persönliches Erinnerungsstück von besonderem emotionalem Wert.

Als weiterer Service wird die vom Kunden entworfene Kreation vom Team von Rosemood noch genauestens unter die Lupe genommen und bei Bedarf optimiert, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Lektoren werfen zudem einen genauen Blick auf die Texte. Und das Titelbild wird mit viel Liebe von den Grafikern überarbeitet und retuschiert. So optimiert kann der Entwurf dann in den Druck gehen. Aber selbstverständlich haben Kunden auch die Möglichkeit, diesen besonderen Service der Bearbeitung abzulehnen. In diesem Fall geht der Entwurf ohne Überarbeitung in den Druck. So oder so, schon wenige Tage später kann man sein Buch dann in Empfang nehmen und sich an dem Ergebnis erfreuen.