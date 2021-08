Erneut Bombe in Köln-Lindenthal gefunden: Entschärfung am 17.08.2021

Am Montag, 16. August 2021, wurde bei Bauarbeiten in Köln-Lindenthal im Bereich Hohenlind erneut ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Es handelt sich um eine englische Fünf-Zentner-Bombe mit Aufschlagzünder. Die Fliegerbombe soll am Dienstag, 17. August 2021, entschärft werden.

Dafür wird der Gefahrenbereich (hier Karte zum Download) am 17. August 2021 ab voraussichtlich 9 Uhr abgesperrt und evakuiert. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) und das Ordnungsamt der Stadt Köln bereiten den Einsatz aktuell vor und sind ab Dienstagmorgen vor Ort. Der Fundort der Bombe wird bewacht und ist bereits gesichert.

800 Personen von Evakuierung in Lindenthal betroffen

Rund 800 Personen sind von Evakuierungsmaßnahmen betroffen. Darunter auch wieder Patienten sowie Personal des Krankenhauses St. Elisabeth in Hohenlind. Es müssen erneut Patienten in andere Krankenhäuser verlegt werden. Ebenfalls betroffen von der Bombenentschärfung ist die KVB-Buslinie 136, die nicht bis zur Endhaltestelle “Hohenlind” fahren kann.

Eine Anlaufstelle für evakuierte Anwohner wird für die Dauer der Maßnahmen rund um die Entschärfung der Bombe in der Aula der GGS Freiligrathstraße, Freiligrathstraße 60, 50935 Köln, eingerichtet. Die Anlaufstelle ist voraussichtlich ab 9:30 Uhr geöffnet. Betroffene mit Hund können sich im Freien vor der Anlaufstelle aufhalten, dabei sind die Hunde anzuleinen.

Weitere Infos erhalten Betroffene beim Bürgertelefon unter 0221 – 22 10 sowie beim Servicetelefon des Ordnungs- und Verkehrsdienst unter 0221 – 22 13 20 00.

Straßensperrungen wegen Bombenfund

Der gesamte Bereich um den Bombenfundort sollte aufgrund von Straßensperrungen großräumig umfahren werden. Auch die Straßen im Umkreis sollten frei bleiben, da diese als Platz für die Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Rettungsdienst und Ordnungsamt benötigt werden.

Insbesondere wird die Bachemer Straße zwischen Militärringstraße und Decksteiner Straße gesperrt. Ferner wird die Zufahrt zu folgenden Straßen gesperrt: Prälat-van-Acken-Straße (nördliche Zufahrt), Werthmannstraße (östliche Zufahrt), Abt-Herwegen-Straße, Enckestraße, Peter-Kintgen-Straße, Räderscheidtstraße, Peter-Berchem-Straße (alle südliche Zufahrt) und Blandina-Ridder-Straße (westliche Zufahrt).

Ablauf der Bombenentschärfung

Das Ordnungsamt wird voraussichtlich bereits ab 9 Uhr den ersten sogenannten Klingeldurchgang beginnen. Alle Personen werden dabei aufgefordert, den Evakuierungs- und Gefahrenbereich zu verlassen. Zudem werden die Straßensperren rund um den Gefahrenbereich aufgebaut.

Im anschließenden zweiten Klingeldurchgang stellt das Kölner Ordnungsamt sicher, dass alle Personen das Evakuierunggebiet verlassen haben. Sobald dies geschehen ist und die Krankentransporte sowie die Evakuierung des Krankenhauses abgeschlossen sind, wird das städtische Ordnungsamt die Freigabe zur Entschärfung erteilen. Der Luftraum wird kurzfristig für den Entschärfungszeitraum gesperrt. Ein genauer Zeitpunkt für die Entschärfung steht aktuell noch nicht fest .

Infos: Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in Köln

In Köln kommt es immer wieder zu Funden von Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg. Evakuierungen und Entschärfungen wie jetzt in Lindenthal gehören also zum “Alltag” in der Domstadt. Die Rheinmetropole Köln ist im Zweiten Weltkrieg insgesamt über 260-mal aus der Luft angegriffen worden. So häufig und heftig wie kaum eine andere deutsche Stadt. Die Experten für Kampfmittel der Düsseldorfer Bezirksregierung haben pro Jahr etwa 20 Einsätze in der Domstadt, um Bomben zu entschärfen.



Laut der Bezirksregierung wurden im Zweiten Weltkrieg Bomben mit einem Gesamtgewicht von etwa 2,7 Millionen Tonnen abgeworfen. Rund ein Viertel davon (ca. 675.000 Tonnen) fielen dabei allein auf NRW. Wo und wie viele Bomben allerdings abgeworfen wurden und wie viele Blindgängern nicht detonierten, lässt sich kaum sicher feststellen.