Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat die Defizite in unserem Gesundheitssystem schonungslos offengelegt. Es fehlt an Fachkräften in der Kranken- und Altenpflege. Laut Statistiken der Arbeitsagentur waren im vergangenen Jahr 1,7 Millionen Pflegekräfte in diesem Bereich sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Die Zahlen sind im Corona-Jahr sogar gestiegen. Fachkräfte fehlen in dieser so wichtigen Berufsgruppe dennoch an allen Ecken und Enden, vor allem auch im Krankenhaus-Bereich. Das hat vielerlei Gründe.

Schichtarbeit bei kargem Lohn für Pflegekräfte

Traditionell sind die Pflegeberufe immer noch eine Frauendomäne. Entsprechend ist Teilzeitarbeit in der Branche weit verbreitet, die Gehälter sind karg. Und sie steigen nicht durch Klatschen vom Balkon, sondern nur durch vernünftige Tarifverträge. Da fahren die unterschiedlichen Arbeitgeberorganisationen ihre eigenen Linien und können oder wollen sich nicht auf eine deutliche Lohnanhebung einigen.

Die körperlichen, wie auch die psychischen Belastungen sind nicht unerheblich, der Schichtdienst mit Arbeitszeiten in der Nacht und am Wochenende tut ein Weiteres. Das führt dazu, dass vor allem im Bereich der Altenpflege viele ausgebildete Fachkräfte nach weniger als zehn Jahren aus dem Job aussteigen und sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen. Umso wichtiger ist also der Einsatz von freiwilligen Helfern, um für Entlastung des Systems zu sorgen.

Helfende Hände sind wichtige Unterstützung für Mitarbeiter und Patienten

So suchen auch die “Helfenden Hände“, ein sehr engagiertes ehrenamtliches Team im Krankenhaus Köln-Merheim, weitere Unterstützung. Sie unterstützen wochentags von acht bis zwölf Uhr die Stationen. Zudem übernehmen sie zahlreiche Aufgaben, die Patienten helfen und die Pflegekräfte entlasten.

Dazu zählen beispielsweise Botengänge, wie die rasche Übermittlung von Befunden von einem Klinikbereich zum anderen oder ins Labor. Aber auch die Patientenbegleitung mobiler Patienten gehört zu ihren Aufgaben. Für die wertvolle Unterstützung ehrte Henriette Reker, Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, das Team der “Helfenden Hände” vor zwei Jahren mit dem “Kölner Ehrenamtspreis” im Historischen Rathaus.

Krankenhaus Köln-Merheim hofft auf zusätzliche ehrenamtliche Hilfe

Die “Helfenden Hände” freuen sich aktuell über weitere tatkräftige Unterstützung. Freiwillige, die Freude am Umgang mit Menschen und für jeden ein freundlich-verbindliches Wort haben, sind herzlich willkommen. “Interessierte sollten körperlich fit sein, denn wir sind viel von Klinik zu Klinik auf dem Campus Merheim unterwegs und auch agil, um im Telefondienst kurzfristige Aufträge von den Stationen entgegenzunehmen und umzusetzen”, erläutert Cornelia Frank von den “Helfenden Händen”.

Ein respektvoller Umgang mit den Patienten sowie deren Angehörigen ist ebenso selbstverständlich. “Jeder Tag ist spannend und erfüllend, noch dazu ist es ein gutes Gefühl, den Kolleginnen und Kollegen auf den Stationen und damit den Patientinnen und Patienten helfen zu können”, betont Cornelia Frank.