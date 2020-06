Der europäische Fußball-Verband UEFA hat sich für die Domstadt Köln als Austragungsort des Finalturniers der Europa League 2020 entschieden. Die laufende Spielzeit der Europa League wurde aufgrund der aktuellen Coronavirus-Pandemie während der Achtelfinal-Hinspiele im März diesen Jahres unterbrochen. Die Fortsetzung wird nun vom Montag, 10. bis Freitag, 21. August 2020 in Turnierform in den NRW-Städten Düsseldorf, Gelsenkirchen, Duisburg sowie im neben im Kölner RheinEnergieSTADION stattfinden. Das Finale der UEFA Europa League steigt am Freitag, 21. August 2020 in Köln-Müngersdorf.

“Ich gratuliere der UEFA zu ihrer Entscheidung, das in mehrerer Hinsicht ganz besondere Endspiel der Europa League in diesem Jahr in Müngersdorf auszutragen. Köln ist auf alle Fälle die richtige Wahl! Die Fans in ganz Europa dürfen sich noch im Sommer auf europäischen Spitzenfußball freuen. Für uns ist es eine gute Nachricht, weil in Köln erstmals ein Europapokal-Finale stattfindet. Wir freuen uns auf den Besuch der Mannschaften und bieten ihnen beste Voraussetzungen für sportliche Spitzenleistungen. Und weil alle Spiele über die Medien ein Millionenpublikum erreichen, wird die Sportstadt Köln im August im sportlichen Fokus stehen”, freut sich bereits Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker.

Sportstadt Köln bekam Zuschlag für Finale der Fußball-Europa League

Erstmals wird in der Heimstätte des 1. FC Köln ein Europapokal-Endspiel im Fußball ausgetragen. Alle Europa League-Spiele werden natürlich auch medial übertragen. In Deutschland von den Fernsehsendern RTL und RTL Nitro sowie dem Streaming-Dienst DAZN.

Mit seiner Medienpräsenz, seinem Flair und einem begeisterungsfähigen Publikum hat Köln immer wieder sportliche Groß-Events angezogen. Üblicherweise ist der Kalender des Kölner Sportjahr deshalb gespickt mit hochkarätigen Sportveranstaltungen, die allerdings wegen der aktuellen Coronavirus-Lage größtenteils abgesagt werden mussten. So sind etwa die Kölsche Sportnacht, der Köln City Triathlon, die BMX Cologne, die Deutsche Juniorenmeisterschaft im Rudern, das Rollstuhlrugby-Turnier, der Rennrad-Klassiker Rund um Köln oder auch das Final Four der Basketball EuroLeague, das in diesem Jahr erstmalig in der Rheinmetropole stattfinden sollte, abgesagt.

Aber einige spannende Sportveranstaltungen stehen trotz Coronavirus noch in diesem Jahr in Köln an. Neben dem Finale der Europa League wird zudem am Samstag, 4. Juli 2020 auch das Endspiel um den DFB-Pokal der Frauen im RheinEnergieSTADION in Köln-Müngersdorf ausgetragen. Und auch das Velux EHF FINAL4 der Handballer findet noch in diesem Jahr in der LANXESS arena statt und weicht nach jetzigem Stand in den Dezember 2020 aus.