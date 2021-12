Neue Zukunftsperspektiven durch Aus- und Weiterbildung

Nach fast 15 Jahre als Kfz-Schlosser erhielt Thomas Maier, ebenso wie einige seiner Kollegen die Kündigung aus betrieblichen Gründen. Mit knapp 50 Jahren ein niederschmetterndes Ereignis. Sollte man meinen. Denn Maier erhielt bei einer Beratung auf dem Arbeitsamt einen Bildungsgutschein. Zudem fiel der Name eines Bildungsträgers: braintop. Und plötzlich sah seine Zukunft nicht mehr ganz so düster aus, denn es tat sich eine Zukunftsperspektive auf.

Dort hatte er die Möglichkeit, eine Ausbildung im Bereich Elektrotechnik zu starten. In einer 28-monatigen Umschulung, die qualifizierten theoretischen und fachpraktischen Unterricht sowie mehrere Praktikumsphasen enthielt, konnte er erfolgreich die Ausbildung zum Elektroniker in Energie- und Gebäudetechnik abschließen. Mittlerweile arbeitet er als Haustechniker in einer Anlage für Senioren.

Aus- und Weiterbildung im Bereich Elektrotechnik

Dies ist nur ein Beispiel dafür, dass sich auch nach Jahren im Arbeitsleben noch Chancen bieten, um beruflich neu durchzustarten. Mit einer Aus- bzw. Weiterbildung bei braintop öffnen sich neue Türen. Ob in Vollzeit, Teilzeit oder in berufsbegleitenden Veranstaltungen am Abend, für jeden findet sich für eine Lösung. Dabei ist braintop kein Selbstlerncenter – der Unterricht findet mit ständiger Betreuung durch qualifizierte Lehrer statt. Die Praxis nimmt neben dem fundierten theoretischen Wissen, welches vermittelt wird, einen ebenso breiten Raum ein.

Die Kurse sind komplett aufbau- und serviceorientiert und können so auf die aktuelle Situation auf den Markt zugeschnitten werden. So ist es durchaus möglich, dass erfolgreiche Absolventen auch an den Meister-Macher-Seminaren wieder teilnehmen.

Der Bildungsträger ist für eine Vielzahl von Berufen im Bereich Elektrotechnik von der Bundesagentur für Arbeit und dem Jobcenter anerkannt sowie von der Handwerkskammer und der Industrie- und Handelskammer zugelassen. Und wie oben erwähnt, kann die Aus- bzw. Weiterbildung auch mit einem Bildungsgutschein des Amtes erfolgen. Die Schulungen beginnen zwei bis dreimal im Jahr.

Angenehme Atomsphäre und faires Preis-Leistungs-Verhältnis

Sämtliche Schulungs-Veranstaltungen profitieren von einer großzügigen angenehmen Atmosphäre und einer optimalen Infrastruktur. Rund 400 Dozenten garantieren professionelle Wissensvermittlung. Die Trainings- bzw. Schulungsräume sind zwischen 50 und 75 Quadratmeter groß und verfügen über eine komplette EDV-Ausrüstung, sowie Videobeamer, Flip-Charts und Co.

Die optimale Erreichbarkeit, eine Pausen- und Mittagsbewirtung, die angenehme, ruhige und entspannte Atmosphäre sowie ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis tragen zum erfolgreichen Lernen bei.

Weitere Informationen finden sich auf www.braintop.de. Auf der Seite Seminare einfach den Fachbereich auswählen und zusätzliche Infos erhalten. Details können jedoch auch gerne telefonisch geklärt werden.