Nachdem klar war, dass es aufgrund der Corona-Pandemie keinen Karneval in Köln geben wird, hat sich das Kölner Festkomitee Gedanken über alternative Veranstaltungen an den tollen Tagen gemacht. Dabei herausgekommen ist eine Kooperation mit dem Hänneschen-Theater, die den Rosenmontagszug 2021 aus Köln am Montag, 15. Febraur 2021, im Miniformat auf die Bühne bzw. “Hinger d´r Britz” und per Fernsehen oder Livestream zu den Jecken bringen wird.

Die “Britz”, also die Bühne, wird allerdings nicht im Hänneschen-Theater stehen, sondern in der Wagenbauhalle des Festkomitees Kölner Karneval. Dort werden normalerweise die aufwendigen Persiflage-Wagen gebaut. “Hier haben wir ausreichend Platz, um eine breitere Bühne für die Teilnehmer und natürlich die Festwagen zu schaffen”, erklärt Kölns Zugleiter Holger Kirsch. “Außerdem können wir in den großzügigen Räumlichkeiten die corona-bedingten Hygienevorgaben für die TV-Aufnahmen problemlos einhalten.”

Denn, wie bereits erwähnt, wird das ganze Miniatur-Spektakel live, per Stream und im Fernsehen beim WDR gezeigt. Natürlich findet der Kölner Rosenmontagszug 2021 aber ohne Publikum und unter strengen Hygieneauflagen statt. CityNEWS hat hier alle Infos zum Rosenmontagszug 2021 aus Köln!

Auch das Hänneschen-Theater ist begeistert bei der Sache, wie Frauke Kemmerling, die Intendantin der Puppenspiele der Stadt Köln erklärt: “Das ist eine Riesenchance für unser Hänneschen-Theater. Schon mit der Möglichkeit, die Puppensitzung per Stream zu erleben und die Kindersitzung über Ausschnitte in den sozialen Medien zu sehen, schenken wir unserem Publikum eine Riesenfreude und Zuversicht, dass es uns weiter geben wird und wir für sie da sind.”

Kemmerling ergänzt: “Mit dieser außergewöhnlichen TV-Produktion, die dann am Rosenmontag ausgestrahlt werden soll, toppen wir das Geschenk jedoch um ein Vielfaches und machen den Zuschauern am Bildschirm klar, wie verwurzelt das Hänneschen in der Kulturgeschichte ist und welche kulturelle Bedeutung diese Symbiose zwischen Puppenspiel und Karneval hat. Das ist eine große Ehre für uns und wir können stolz sein, für Köln so ein Projekt maßgeblich mitgestalten zu dürfen.”

So sieht das auch Zugleiter Holger Kirsch: “An einen Rosenmontagszug im üblichen Rahmen mit Hunderttausenden von Zuschauern ist derzeit natürlich nicht zu denken. Aber der alternative Zoch im Puppen-Format ist eine charmante Lösung, allen Jecken in dieser für viele Menschen sehr freudlosen Zeit ein kleines Geschenk zu machen – eine jecke Auszeit am Rosenmontag, an der die ganze Familie Spaß haben wird.”

Wochenlange Planung von Festkomitee und Hänneschen

Wochen und Monate haben sich die Verantwortlichen Gedanken darüber gemacht, wie man einen Rosenmontagszug unter den aktuellen Bedingungen unter freiem Himmel stattfinden lassen könnte. Schnell stellte man fest, dass dies unter den gegebenen Umständen nicht realisierbar ist.

“Eines war aber immer klar: Bei all dem, was in diesem Jahr auf der Welt passiert ist, wollten wir im Team die politischen und gesellschaftlichen Themen unbedingt wie in jedem Jahr in Persiflage-Entwürfe übersetzen. Denn die Persiflage ist das Instrument des Karnevalisten, der Obrigkeit den Spiegel vorzuhalten. Das wollten wir uns auch in Corona-Zeiten nicht nehmen lassen”, so Holger Kirsch. So entstand die Idee der Miniaturversion in Kombination mit einem Puppenspielszenario. Damit war es möglich, den Rosenmontagszug, das wichtigste Ereignis im kölschen Fasteleers trotz Corona einem großen Publikum zu präsentieren.

Seit Dezember arbeiten nun die Wagenbauer auf Hochtouren an den Persiflage-Wagen, die eigentlich für das große Version gedacht waren, diesmal allerdings im Miniformat. Das heißt: Die Persiflage-Wagen sind genaue Kopien der vom Kreativ-Team um Holger Kirsch geplanten originalen Fahrzeuge für den Kölner Rosenmontagszug 2021.

Kölner Sessionsmotto 2021 überall präsent

Einige der Motive stellte Kirsch bereits im Rahmen einer digitalen Pressekonferenz vor. So wird sich das Sessionsmotto 2021 Nur zesamme sin mer Fastelovend auf allen Fahrzeugen wiederfinden. Zudem bekommt die katholische Kirche, genauso wie Ex-Präsident Donald Trump, ihr Fett weg. Und natürlich wird “Corona” in unterschiedlichen Facetten im Zoch Thema sein. Insgesamt decken die Persiflagen sowohl lokale, nationale als auch internationale Themen ab. Aber nicht nur die Persiflage-, sondern auch Prunkwagen, Tanzgruppen, Funken, Kamelle, Pferde und natürlich Zuschauer werden in der Miniaturausgabe zu sehen sein.

Für das Kreativteam war diese Aufgabe eine ganz besondere Herausforderung. Mitglied Martin Weitz erläutert: “Im normalen Zug ist eine atmosphärische Rahmengestaltung gegeben, hier jedoch gab es zu Anfang nichts. Wir haben also bei null angefangen und dann ein Drehbuch geschrieben, Kulissen gestaltet, Musik ausgesucht und vieles mehr. Damit haben wir sozusagen den gesamten Zug neu erschaffen.”

Zoch mit Motivwagen im Miniformat und 177 Puppen

Aber auch die Erbauer hatten alle Hände voll zu tun, denn sämtlich Hintergründe und Prunkwagen mussten, im Miniformat, neu gebaut werden. Die kleinen Fahrzeuge wurden so detailgetreu wie möglich gestaltet, was ähnlich viel Arbeit erforderte wie die Großen. “Nur die Kletterei fiel dieses Jahr weg”, so Wagenbauer Werner Blum.

Alles in allem werden 16 Motivwagen zu sehen sein. Dazu 177 Puppen, an denen wochenlang im Hänneschen-Theater gearbeitet wurden, und das rund um die Uhr. So haben Funken, Gardisten aber auch das Kölner Dreigestirn und sogar Zugleiter Holger Kirsch ihre eigenen Puppen bekommen.

“Das Hänneschen-Theater hat die einmalige Chance, weit über die Grenzen des rheinischen Sprachraums bekannt zu werden. Ich hoffe, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer dieses besonderen und einzigartigen “Rusemondagspoppespell” ihre wahre Freude haben werden. Das Hänneschen ist ein Stück Herz von Köln – das wollen wir sichtbar machen!”, freut sich Theater-Intendantin Frauke Kemmerling.

Holger Kirsch ist überzeugt: “Ich denke, uns gelingt mit diesem Zug ein ganz besonderes und sicherlich einmaliges Geschenk an die kölschen Jecken. Nur weil keine Sitzungen stattfinden, fällt eben nicht gleich die ganze Session aus, und das ist sicherlich ein schöner Abschluss für uns alle.”

LVR-Inklusionswagen feiert Premiere

Ursprünglich sollte im diesjährigen kölschen Lindwurm erstmalig ein Inklusionswagen mitfahren. Auf diesem sollten Menschen im Rollstuhl und mit anderen Einschränkungen Platz finden. Das Geld wurde bereits im letzten Jahr vom damaligen Kölner Dreigestirn gesammelt. Eine Jury, bestehend aus dem Festkomitee Kölner Karneval, dem Dreigestirn 2020 und der Initiative “Karneval für alle” des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR), wählte aus drei vorliegenden Entwürfen den Gewinner.

Aufgrund der aktuellen Situation wird die Premiere des Inklusions-Fahrzeuges in der großen Ausgabe erst 2022 stattfinden. Stattdessen wird es in diesem Jahr im Miniatur-Zoch eine kleine Kopie des großen Fahrzeuges geben. Dieser wurde maßstabsgetreu nachgebaut und soll auf das wichtige Thema Inklusion aufmerksam machen. “Seit 2013 setzt sich der LVR mit seiner inklusiven Initiative dafür ein, dass auch Menschen mit Behinderung Karneval feiern können. Mit dem barrierefreien Miniaturgefährt möchten wir gemeinsam mit dem Kölner Dreigestirn der Session 2020 auch in dieser Session ein Zeichen für Inklusion setzen. Jecke mit Behinderung gehören dazu – egal ob in der kleinen oder der großen Ausgabe”, LVR-Direktorin Ulrike Lubek dazu.

Auf der Facebook-Seite des LVR wird es einen Livestream mit Übersetzung in Gebärdensprache von Aline Ackers und Michael Zymelka zur WDR-Sendung geben. Außerdem wird der Blindenreporter des LVR, Wolfgang Gommersbach, im DOMRADIO den Zoch beschreiben

Auch wenn die Jecken am Montag, 15. Februar 2021, auf ihren traditionellen Zoch verzichten müssen, können sie jedoch zumindest auf den “ausgefallensten” Zoch freuen. Der WDR überträgt die Miniatur-Version des Rosenmontagszuges ab von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr. Und genau wie die große Version wird auch die Kopie live kommentiert. Kommentatoren sind Monika Salchert und Guido Cantz.

Und auch ein Rahmenprogramm wird es geben. Am Veranstaltungsort des Festkomitees Kölner Karneval und im Karnevalsmuseum wird dies moderiert von Sabine Heinrich. Als Gäste kann sie Kasalla und Brings, Volker Weininger als Sitzungspräsident, Susanne Pätzold als Funkenmariechen sowie Jürgen Beckers und Wicky Junggeburth begrüßen. Von 22:45 Uhr bis 00:15 Uhr läuft im WDR Fernsehen noch einmal die Wiederholung.

Den kostenlosen Livestream zum Rosenmontagszug 2021 aus Köln können Sie auf www.wdr.de sehen.