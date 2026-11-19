Sender, Produktionsfirmen und Musikbranche liegen hier oft nur wenige Straßen voneinander entfernt. Kein Wunder, dass die Medienstadt Köln immer wieder neue Talente hervorbringt. Auch jetzt stehen spannende Acts in den Startlöchern.

Ein Song im Radio, ein Auftritt im Fernsehen, ein Gespräch nach dem Konzert: Karrieren in der Popmusik beginnen oft mit Begegnungen. In Köln ergeben sich solche Gelegenheiten häufiger als anderswo.

Gleichzeitig verändert sich der Klang. Aktuelle Musiktrends in Deutschland zeigen, dass leise, handgemachte Musik auch international gefragt ist. Ein Blick auf die Stadt erklärt, warum gerade hier so viel in Bewegung ist.

Warum die Medienstadt Köln Talente anzieht

Mit dem WDR und RTL haben zwei große Rundfunkhäuser ihren Sitz in Köln. Dazu kommen zahlreiche Produktionsfirmen, Studios und Agenturen. Viele Fernsehformate, auch aus dem Musikbereich, entstehen in Kölner Studios.

Auch die Musikbranche selbst hat hier Tradition. Als die Musikmesse Popkomm Köln verließ und nach Berlin zog, gründeten Kölner Kulturschaffende kurzerhand ein eigenes Format: Seit 2004 gibt es die c/o pop.

Das Festival setzt bewusst auf Nachwuchs. Die begleitende Convention bringt jedes Jahr Fachleute aus Musikwirtschaft, Medien und Marketing zusammen und ist damit ein wichtiger Treffpunkt der Branche.

Wie in Köln aus Newcomern Stars werden

Ein Garant für Erfolg ist die Nähe zu Sendern und Branche natürlich nicht. Sie erhöht aber die Chance, im richtigen Moment von den richtigen Menschen gehört zu werden.

Kurze Wege zu wichtigen Entscheidern

Wer in Köln Musik macht, trifft im Publikum nicht selten auf Menschen, die beruflich mit Musik zu tun haben. Typische Kontakte ergeben sich etwa zu:

Redaktionen von Radio und Fernsehen

Labels, Musikverlagen und Managements

Veranstaltern und Booking-Agenturen

Produktionsfirmen, die Musik für Filme und Serien suchen

Aus einem Gespräch an der Theke kann so eine Einladung ins Studio werden. Viele dieser Begegnungen finden nicht in Büros statt, sondern in Clubs, auf Festivals und bei Branchentreffen.

Vorbilder mit Kölner Wurzeln

Wie weit der Weg führen kann, zeigt Kim Petras. Die in Köln geborene Sängerin gewann 2023 zusammen mit Sam Smith einen Grammy für den Song „Unholy“ und ist heute international bekannt.

Ganz anders, aber nicht weniger erfolgreich sind AnnenMayKantereit. Die Kölner Band erreicht mit ihren Videos ein Millionenpublikum und spielte bereits vor ausverkauftem Haus im heimischen Rheinenergie-Stadion.

Bühnen für den Nachwuchs

Damit aus Talenten Karrieren werden, braucht es Orte zum Auftreten. Clubs wie der Stadtgarten holen regelmäßig Singer-Songwriter ins Programm, und die c/o pop bietet jedes Jahr Raum für neue Namen.

Auch auf größeren Bühnen ist das Genre angekommen. Am Tanzbrunnen am Rhein stand im Sommer mit dem Even Flow Festival ein Programm auf dem Plan, das sich ganz Singer-Songwritern und Indie-Folk widmet.

Leise Töne im Trend der Medienstadt Köln

Neben großen Pop-Produktionen gewinnt eine ruhigere Richtung an Bedeutung. Akustische Instrumente, persönliche Texte und viel Atmosphäre prägen den Sound vieler junger Acts, häufig mit englischen Texten und internationalen Kontakten.

Auch Bukahara stammen aus Köln und stehen für handgemachte Musik, die über Ländergrenzen hinweg Gehör findet. Genau in diesem Umfeld bewegt sich ein Duo, das gerade auf sich aufmerksam macht.

Aktuelles Beispiel: das Duo north of us

Hinter north of us stehen der Kölner Birger Frehse und die estnische Sängerin Triinu, die in Kopenhagen lebt. Gemeinsam machen sie intimen Indie-Folk mit skandinavischem Einschlag.

Ihr eigenes Motto lautet “leise Musik für eine laute Welt”. Frehse hat Jazz studiert und ist von Kirchenmusik und Chören geprägt. Triinu ist klassisch in Gesang, Geige und Klavier ausgebildet.

Das Ergebnis sind Songs mit geschichteten Gesangsspuren und feinen Dissonanzen, die von stillen Momenten im Alltag erzählen und die Klangweiten Skandinaviens in sich tragen. Musik, die gut zu einem nächtlichen Spaziergang oder einer langen Zugfahrt passt.

Am 20. November erscheint die Debüt-EP des Duos mit fünf Songs. Release-Konzerte in Kopenhagen und Köln sollen folgen. Für Fans ruhiger Klänge ist das eine schöne Gelegenheit, eine Band von Anfang an zu begleiten.

Tipps für die Suche nach Pop-Talenten in der Medienstadt Köln

Wer neue Musik aus Köln entdecken oder selbst durchstarten möchte, findet in der Stadt viele Möglichkeiten. Ein paar Hinweise erleichtern den Einstieg.

Für Fans: früh dabei sein

Die spannendsten Entdeckungen gelingen oft in kleinen Clubs und bei Konzerten mit überschaubarem Eintritt. Diese Gewohnheiten helfen, keine Neuerscheinung zu verpassen:

Programme kleinerer Clubs und Kulturzentren regelmäßig anschauen

Vorbands bewusst eine Chance geben

Lieblingskünstler auf Streamingdiensten folgen

Festivals mit Newcomer-Schwerpunkt im Kalender vormerken

Für Musikerinnen und Musiker: Angebote nutzen

Auch für Kölner Bands und Labels gibt es Unterstützung. Gefördert werden etwa Produktionen und Präsentationen, zum Beispiel Kosten für Studiomiete, Gastmusiker oder Plattencover.

Wer solche Angebote mit Auftritten in der Stadt und Kontakten zur Branche verbindet, verschafft sich eine solide Ausgangslage für die nächsten Schritte.

Gute Aussichten für laute und leisere Töne

Die Medienstadt Köln bleibt ein Ort, an dem Popkarrieren beginnen können. Kurze Wege zu Sendern und Branche, lebendige Bühnen und Unterstützung für den Nachwuchs schaffen gute Voraussetzungen.

Ob daraus der nächste große Erfolg wird, zeigt sich oft erst nach Jahren. Acts wie north of us beweisen jedoch, dass sich ein genaues Hinhören auf die neuen Stimmen der Stadt lohnt.