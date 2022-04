Neueröffnungen in Köln: Wohlfühlen mit Stil und Mindful Co-Working

CityNEWS stellt wieder interessante Neueröffnungen in Köln vor. Dieses Mal haben wir Wohlfühlen mit Stil und Mindful-Co-Working im Angebot. Wenn auch Sie eine interessante Neueröffnung mitbekommen oder veröffentlichen wollen: Melden Sie sich einfach bei uns!

Wohlsign in der Kölner Innenstadt

Mit der Eröffnung des Wohlsign hat sich Inga Berentzen einen langjährigen Traum erfüllt. Im frisch renovierten Laden in der Kettengasse bietet die 44-Jährige sorgsam ausgewählte Wohlfühlprodukte an, die gleichzeitig hübsch aussehen.

Das Wohlsign trägt die Handschrift seiner Besitzerin. Inga Berentzen hat hier alles selbst gemacht, von der Fensterdekoration bis zur Auswahl und zum Arrangement des erlesenen Warensortiments. Die ehemalige Marketingmanagerin bietet viele Produkte kleiner Manufakturen vornehmlich aus Deutschland an. Auch Kölner Schätze sind dabei, darunter Duftkerzen aus natürlichem Rapswachs, die mit naturreinen ätherischen Ölen per Handarbeit gefertigt wurden. Das Sortiment im Wohlsign ist nach Themen sortiert.

So gibt es eine Bücherecke mit Titeln rund ums Loslassen, einen Bereich für Yoga, Meditation und Aromaöl-Therapie sowie eine Kräuterecke mit erlesenen Teesorten samt Biskuits, Gläsern und Tassen. Jedes Stück hat das Potenzial, zum persönlichen Liebling für zu Hause zu werden. “Fast alles ist Bio-Ware”, sagt Inga Berentzen. “Das Thema Nachhaltigkeit ist mir wichtig, aber ohne ein Dogma damit zu verbinden”, so die Unternehmerin.

Das Wohlsign ist noch mitten in der Aufbauphase. Ständig kommt neue Ware an, darunter auch Liköre mit und ohne Alkohol, große bunte Strandlaken und Tücher, Papeterie-Produkte und ausgewählte Prints. Neue Ideen gibt es genug. Schon bald sollen erste kleine Veranstaltungen stattfinden, zum Beispiel Tastings, denn das Wohlsign versteht sich auch als geselliger Treffpunkt mitten in der City. Der Online-Shop ist auch schon aus der Taufe gehoben.

Wohlsign Kettengasse 7

50672 Köln

Geöffnet ist das Wohlsign von Dienstag bis Samstag von 10:30 bis 18:30 Uhr.

Weitere Infos unter: www.wohlsign.de

Cameko in Köln-Sülz

Die Arbeitswelt hat sich verändert und mit ihr der Anspruch an eine ausgeglichene Work-Life-Balance. Gerade viele Home-Office-Nutzer wünschen sich ab und zu einen Ort, wo sie abseits der eigenen vier Wänden arbeiten und entspannen können. Das bietet und verbindet das neue Cameko.

Köln beheimatet das erste Co-Working-Space mit integriertem Yogastudio in Köln-Sülz, auf der Zülpicher Straße. Cameko – der Name steht abgekürzt für “Campus für Erkenntnis und Kommunikation” und soll Menschen einen Ort bieten, an dem ein gesundes gemeinschaftliches Arbeiten möglich ist. “Ich nenne das Mindful Co-Working”, sagt Geschäftsführer und zertifizierter Coach Timo Schlage, der selbst im Cameko regelmäßig Ausbildungen im Bereich Systemisches Coaching, NLP sowie Aufstellungsarbeit durchführt.

Im neuen Cameko gibt es acht Co-Working-Plätze mit hochwertigen Büromöbeln in erfrischend bunten Farben. Die Schreibtische können für die Dauer von einem, drei oder sechs Monaten gemietet werden. Jeder Platz hat einen abschließbaren Rollcontainer, Getränke-Flatrate für Kaffee, Tee und Wasser sowie Gratis-WLAN. Abends bietet sich die Möglichkeit der Teilnahme an den verschiedenen Yoga-Klassen, um nach einem arbeitsreichen Tag abschalten zu können.

Ein 50 Quadratmeter großer Gemeinschaftsraum bietet Platz für Seminare, Meetings und Tagungen, sowohl in Präsenz als auch in hybrider Form mit entsprechendem technischem Equipment. Ein kleiner Coachingraum für 1-zu-1-Gespräche steht ebenfalls zur Verfügung.

Cameko Zülpicher Straße 357

50935 Köln

Das Cameko ist von Montag bis Mittwoch von 6 bis 22 Uhr und Donnerstag von 6 bis 18 Uhr geöffnet.